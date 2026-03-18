Gudi Padwa 2026 : 19 मार्चला अमावस्या मग गुढीपाडवा कधी साजरा करायचा? गुढी कशी उभारावी अन् कधी उतरवावी?

Gudi Padwa 2026 : हिंदू धर्मात नवं वर्ष हे चैत्र महिन्यापासून सुरुवात होते. यादिवशी महाराष्ट्रात गुढीपाडव्याचा सण साजरा करण्यात येतो. यादिवशी अंगात रांगोळी आणि दारात गुढी उभारण्याची परंपरा आहे. गुढी ही विजयाचे प्रतिकही मानली जाते. यंदा गुढीपाडव्या सणाच्या तारखेबद्दल संभ्रम आहे. कारण गुढीपाडव्याला 19 मार्चला फाल्गुन अमावस्या असल्याने गुढी कधी उभारावी असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. 19 की 20 मार्चला कोणत्या दिवशी गुढीपाडव्याचा सण साजरा करावा याबद्दलचा संभ्रम दूर ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांनी.
ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांनी सांगितलं की, मराठी पंचांगानुसार अमावस्या तिथी18 मार्च रोजी सकाळी 8.25 वाजेपासून 19 मार्च रोजी सकाळी 6.52 वाजेपर्यंत असणार आहे. अमावस्येचा प्रभाव दोन्ही दिवशी असणार आहे. धर्मशास्त्रानुसार उदय तिथीनुसार तिथी पाळली जाते. त्यानुसार अमावस्या तिथी ही 18 मार्चला असणार आहे. त्यानुसारच अमावस्या तिथी ही 19 मार्च रोजी सकाळी 6.52 वाजता संपणार आहे. त्यानंतर चैत्र प्रतिपदा तिथी सुरु होईल.
अमावस्या तिथी सकाळी 6.52 वाजेपर्यंत असून त्यानंतर चैत्र प्रतिपदा तिथी असणार आहे. त्यानुसार 19 मार्चला गुढीपाडव्याचा सण साजरा करण्यात येणार आहे.
गुढी उभारण्यासाठी सकाळी सूर्योदयानंतरची वेळ अत्यंत शुभ मानली जाते. पण मराठी पंचांगानुसार गुढी उभारण्यासाठी शुभ मुहूर्त 19 मार्चला सकाळी 6.54 वाजेपासून ते सकाळी 8 वाजेपर्यंत मानला गेला आहे.
हिंदू धर्मात प्रत्येक सणामागे उद्देश आहे. गुढी पाडव्याचा सण आपल्याला काय संदेश देतात पाहूयात.
हिंदू धर्मात गुढी उभारण्यासाठी काही नियम सांगितले आहेत. गुढी शुभ मुहूर्तावर आणि सूर्योदयानंतर उभारावी. सणाच्या दिवशी घराच्या दारावर आंब्याच्या आणि झेंडूच्या फुलांचे तोरण बांधावं. गुढी उभारताना वेळूची काठी आणून ती धुवावी. स्वच्छ वस्त्र आणि सुगंधित फुलांची माळ त्यावर तांब्या अथवा फुलपात्र ठेवावे. बत्ताश्याची माळ घालावी अन् कुटुंबियांसमवेत गुढी उभारावी. त्यानंतर श्रीखंड - पुरीचे नैवेद्य दाखवावे. तर गुढी सुर्यास्ता होण्याआधी पूजन करुन गुढी ती उतरवावी.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)