Gudi Padwa 2026 : 19 मार्चला अमावस्या मग गुढीपाडवा कधी साजरा करायचा? गुढी कशी उभारावी अन् कधी उतरवावी?

Gudi Padwa 2026 : फाल्गुन अमावस्या गुढीपाडव्याचा दिवशी असल्याने गुढी 19 की 20 मार्चला कोणत्या दिवशी उभारावी याबद्दल संभ्रम आहे. तर गुढी कशी उभारावी आणि कधी उतरवावी तुम्हाला माहितीये का? 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 18, 2026, 02:31 PM IST
Gudi Padwa 2026 : हिंदू धर्मात नवं वर्ष हे चैत्र महिन्यापासून सुरुवात होते. यादिवशी महाराष्ट्रात गुढीपाडव्याचा सण साजरा करण्यात येतो. यादिवशी अंगात रांगोळी आणि दारात गुढी उभारण्याची परंपरा आहे. गुढी ही विजयाचे प्रतिकही मानली जाते. यंदा गुढीपाडव्या सणाच्या तारखेबद्दल संभ्रम आहे. कारण गुढीपाडव्याला 19 मार्चला फाल्गुन अमावस्या असल्याने गुढी कधी उभारावी असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. 19 की 20 मार्चला कोणत्या दिवशी गुढीपाडव्याचा सण साजरा करावा याबद्दलचा संभ्रम दूर ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांनी. 

Add Zee News as a Preferred Source

फाल्गुन अमावस्या कधी आहे?

ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांनी सांगितलं की, मराठी पंचांगानुसार अमावस्या तिथी18 मार्च रोजी सकाळी 8.25 वाजेपासून 19 मार्च रोजी सकाळी 6.52 वाजेपर्यंत असणार आहे. अमावस्येचा प्रभाव दोन्ही दिवशी असणार आहे. धर्मशास्त्रानुसार उदय तिथीनुसार तिथी पाळली जाते. त्यानुसार अमावस्या तिथी ही 18 मार्चला असणार आहे. त्यानुसारच अमावस्या तिथी ही 19 मार्च रोजी सकाळी 6.52 वाजता संपणार आहे. त्यानंतर चैत्र प्रतिपदा तिथी सुरु होईल. 

'या' दिवशी उभारा गुढी!

अमावस्या तिथी सकाळी 6.52 वाजेपर्यंत असून त्यानंतर चैत्र प्रतिपदा तिथी असणार आहे. त्यानुसार 19 मार्चला गुढीपाडव्याचा सण साजरा करण्यात येणार आहे. 

 

गुढी उभारण्यासाठी हा आहे शुभ मुहूर्त !

गुढी उभारण्यासाठी सकाळी सूर्योदयानंतरची वेळ अत्यंत शुभ मानली जाते. पण मराठी पंचांगानुसार  गुढी उभारण्यासाठी शुभ मुहूर्त 19 मार्चला सकाळी  6.54 वाजेपासून ते सकाळी 8 वाजेपर्यंत मानला गेला आहे. 

गुढी आपल्याला देते अनेक संदेश!

हिंदू धर्मात प्रत्येक सणामागे उद्देश आहे. गुढी पाडव्याचा सण आपल्याला काय संदेश देतात पाहूयात.

  1. नवीन विचार करा
  2. संकल्प करा, 
  3. सद्विचार सदाचार यांची झेप,
  4. आकाशाला गवसणी घालू द्या. 
  5. मी जशी उंच आहे निळ्या निळ्या आकाशाशी नाते सांगते आहे तशी तुमची प्रगती होऊ द्या, सेवेत सात्य असू द्या. 

कधी करावी पूजा अन् कधी गुढी उतरावी? 

हिंदू धर्मात गुढी उभारण्यासाठी काही नियम सांगितले आहेत. गुढी शुभ मुहूर्तावर आणि सूर्योदयानंतर उभारावी. सणाच्या दिवशी घराच्या दारावर आंब्याच्या आणि झेंडूच्या फुलांचे तोरण बांधावं. गुढी उभारताना वेळूची काठी आणून ती धुवावी. स्वच्छ वस्त्र आणि सुगंधित फुलांची माळ त्यावर तांब्या अथवा फुलपात्र ठेवावे. बत्ताश्याची माळ घालावी अन् कुटुंबियांसमवेत गुढी उभारावी. त्यानंतर श्रीखंड - पुरीचे नैवेद्य दाखवावे. तर गुढी सुर्यास्ता होण्याआधी पूजन करुन गुढी ती उतरवावी.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

 

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

