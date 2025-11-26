English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Margashirsh Guruvar 2025 : मार्गशीर्षमधील पहिला गुरुवार! महालक्ष्मी पूजा विधी, मुहूर्त आणि साहित्य जाणून घ्या

Margashirsh Guruvar 2025 : हिंदू धर्मात श्रावणानुसार मार्गशीर्ष महिन्याला अतिशय महत्त्व आहे. मार्गशीर्ष महिन्यात गुरुवारी महालक्ष्मीचं व्रत करण्यात येतं. 

नेहा चौधरी | Updated: Nov 26, 2025, 09:43 PM IST
Margashirsh Guruvar 2025 : मार्गशीर्षमधील पहिला गुरुवार! महालक्ष्मी पूजा विधी, मुहूर्त आणि साहित्य जाणून घ्या

Margashirsh Guruvar 2025 : श्रावणानुसार मार्गशीर्ष महिन्याला हिंदू धर्मात पवित्र महिनासह अतिशय महत्त्व आहे. श्रावणात सोमवारी महादेवाचं व्रत करण्यात येतं. तर मार्गशीर्ष महिन्यात गुरुवारला महत्त्व असतो. मार्गशीर्ष महिन्यातील प्रत्येक गुरुवारी महालक्ष्मीचं व्रत केलं जातं. महाराष्ट्रात मार्गशीर्ष गुरुवारला अतिशय महत्त्व आहे. मार्गशीर्ष महिन्यातील पहिला गुरुवार हा 27 नोव्हेंबरला असणार आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार या व्रतामुळं भक्तांना वैभव, यश, समृद्धी आणि लक्ष्मी देवीची कृपा प्राप्त होते. मार्गशीर्ष पहिला गुरुवारीला पूजा विधीसाठी संपूर्ण दिवस शुभ असणार आहे. 

मार्गशीर्ष गुरुवार 2025 (Margashirsha Guruvar Puja Vidhi 2025)

पहिला गुरुवार    मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष    27 नोव्हेंबर 2025
दुसरा गुरुवार    मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष    04 डिसेंबर 2025
तिसरा गुरुवार    मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष    11 डिसेंबर 2025
चौथा गुरुवार    मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष    18 डिसेंबर 2025

मार्गशीर्ष गुरुवारी अशी करा घटस्थापना! (Detailed Puja Ritual)

पहाटे लवकर उठून स्नान करून स्वच्छ वस्त्रे परिधान करा. शक्य असल्यास पिवळ्या किंवा लाल रंगाची वस्त्रे परिधान करा. घराच्या ईशान्य दिशेला किंवा पूजागृहात चौरंग किंवा पाट मांडा. त्यावर स्वच्छ वस्त्र अंथरा. त्यानंतर एका कलशात पाणी घेऊन त्यात नाणे, सुपारी आणि हळद-कुंकू घाला. कलशाच्या तोंडावर आंब्याची पाने ठेवा आणि त्यावर श्रीफळ (नारळ) ठेवा.चौरंगावर कलशाखाली तांदूळ किंवा गहू ठेवून त्यावर कलश स्थापित करा. कलशाच्या पुढे किंवा बाजूला माता लक्ष्मीची मूर्ती किंवा प्रतिमा स्थापित करा. चौरंगाभोवती आणि समोर रांगोळी काढा. कलशावर हळद-कुंकू आणि अक्षता वाहा. कलशाची वस्त्रमाळ (कापसाची) घाला आणि फुलांनी सजावट करा. देवीला हळद-कुंकू, अक्षता, फुले, अत्तर, वस्त्रासाठी कापूस अर्पण करा. विड्याच्या पानांवर सुपारी आणि दक्षिणा ठेवून अर्पण करा. तुपाचे किंवा तेलाचे निरांजन/दीप प्रज्वलित करा. त्यानंतर 'मार्गशीर्ष महालक्ष्मी व्रत कथा' वाचा किंवा श्रवण करा. कथेचे वाचन केल्याशिवाय व्रत पूर्ण होत नाही, अशी मान्यता आहे. पुरणपोळी, शिरा, फळे आणि लाह्या-फुटाणे यांचा नैवेद्य दाखवा. नंतर माता लक्ष्मीची आरती करून कुटुंबासह प्रसाद ग्रहण करा.

पूजेचे साहित्य (Required Items for Puja)

पूजा साहित्य: कलश, ताम्हण, पळी-पंचपात्र, तांदूळ(अक्षता), हळद-कुंकू, गुलाल, रांगोळी, कापूस, कापसाचे वस्त्र (वस्त्रमाळ), नवीन वस्त्र (साडी/ओटीचे), अत्तर.
नैवेद्य: पुरणपोळी (किंवा घरात तयार केलेला गोड पदार्थ), शिरा, लाडू, फळे (केळी, सफरचंद इ.), प्रसाद म्हणून लाह्या व फुटाणे.
फुलं:    लाल किंवा गुलाबी रंगाची फुले (गुलाब, कमळ विशेष), हार, तुळस (वस्त्रमाळ झाल्यावर अर्पण करावी).
कलश आणि सजावट: कलशासाठी पाणी, तांदूळ किंवा गहू (कलशाखाली ठेवण्यासाठी), आंब्याची पाने, श्रीफळ (नारळ), आरसा, फणी.
इतर गोष्टी:    देवीची मूर्ती किंवा प्रतिमा, चौरंग/पाट, आसन, सुपारी, विड्याची पाने, दीप (तेल किंवा तूप).
कथा: मार्गशीर्ष गुरुवार व्रत कथा पुस्तक.

(Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

