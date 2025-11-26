Margashirsh Guruvar 2025 : मार्गशीर्षमधील पहिला गुरुवार! महालक्ष्मी पूजा विधी, मुहूर्त आणि साहित्य जाणून घ्या

Margashirsh Guruvar 2025 : श्रावणानुसार मार्गशीर्ष महिन्याला हिंदू धर्मात पवित्र महिनासह अतिशय महत्त्व आहे. श्रावणात सोमवारी महादेवाचं व्रत करण्यात येतं. तर मार्गशीर्ष महिन्यात गुरुवारला महत्त्व असतो. मार्गशीर्ष महिन्यातील प्रत्येक गुरुवारी महालक्ष्मीचं व्रत केलं जातं. महाराष्ट्रात मार्गशीर्ष गुरुवारला अतिशय महत्त्व आहे. मार्गशीर्ष महिन्यातील पहिला गुरुवार हा 27 नोव्हेंबरला असणार आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार या व्रतामुळं भक्तांना वैभव, यश, समृद्धी आणि लक्ष्मी देवीची कृपा प्राप्त होते. मार्गशीर्ष पहिला गुरुवारीला पूजा विधीसाठी संपूर्ण दिवस शुभ असणार आहे.
पहिला गुरुवार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष 27 नोव्हेंबर 2025
दुसरा गुरुवार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष 04 डिसेंबर 2025
तिसरा गुरुवार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष 11 डिसेंबर 2025
चौथा गुरुवार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष 18 डिसेंबर 2025
पहाटे लवकर उठून स्नान करून स्वच्छ वस्त्रे परिधान करा. शक्य असल्यास पिवळ्या किंवा लाल रंगाची वस्त्रे परिधान करा. घराच्या ईशान्य दिशेला किंवा पूजागृहात चौरंग किंवा पाट मांडा. त्यावर स्वच्छ वस्त्र अंथरा. त्यानंतर एका कलशात पाणी घेऊन त्यात नाणे, सुपारी आणि हळद-कुंकू घाला. कलशाच्या तोंडावर आंब्याची पाने ठेवा आणि त्यावर श्रीफळ (नारळ) ठेवा.चौरंगावर कलशाखाली तांदूळ किंवा गहू ठेवून त्यावर कलश स्थापित करा. कलशाच्या पुढे किंवा बाजूला माता लक्ष्मीची मूर्ती किंवा प्रतिमा स्थापित करा. चौरंगाभोवती आणि समोर रांगोळी काढा. कलशावर हळद-कुंकू आणि अक्षता वाहा. कलशाची वस्त्रमाळ (कापसाची) घाला आणि फुलांनी सजावट करा. देवीला हळद-कुंकू, अक्षता, फुले, अत्तर, वस्त्रासाठी कापूस अर्पण करा. विड्याच्या पानांवर सुपारी आणि दक्षिणा ठेवून अर्पण करा. तुपाचे किंवा तेलाचे निरांजन/दीप प्रज्वलित करा. त्यानंतर 'मार्गशीर्ष महालक्ष्मी व्रत कथा' वाचा किंवा श्रवण करा. कथेचे वाचन केल्याशिवाय व्रत पूर्ण होत नाही, अशी मान्यता आहे. पुरणपोळी, शिरा, फळे आणि लाह्या-फुटाणे यांचा नैवेद्य दाखवा. नंतर माता लक्ष्मीची आरती करून कुटुंबासह प्रसाद ग्रहण करा.
पूजा साहित्य: कलश, ताम्हण, पळी-पंचपात्र, तांदूळ(अक्षता), हळद-कुंकू, गुलाल, रांगोळी, कापूस, कापसाचे वस्त्र (वस्त्रमाळ), नवीन वस्त्र (साडी/ओटीचे), अत्तर.
नैवेद्य: पुरणपोळी (किंवा घरात तयार केलेला गोड पदार्थ), शिरा, लाडू, फळे (केळी, सफरचंद इ.), प्रसाद म्हणून लाह्या व फुटाणे.
फुलं: लाल किंवा गुलाबी रंगाची फुले (गुलाब, कमळ विशेष), हार, तुळस (वस्त्रमाळ झाल्यावर अर्पण करावी).
कलश आणि सजावट: कलशासाठी पाणी, तांदूळ किंवा गहू (कलशाखाली ठेवण्यासाठी), आंब्याची पाने, श्रीफळ (नारळ), आरसा, फणी.
इतर गोष्टी: देवीची मूर्ती किंवा प्रतिमा, चौरंग/पाट, आसन, सुपारी, विड्याची पाने, दीप (तेल किंवा तूप).
कथा: मार्गशीर्ष गुरुवार व्रत कथा पुस्तक.
