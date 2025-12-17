English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मार्गशीर्ष महिन्यातील गुरुवार व्रताचे उद्यापन कधी आणि कसे करावे? 'या' गोष्टी आवर्जून टाळा

मार्गशीर्ष महिन्यातील उद्यापन करताना काही गोष्टी कटाक्षाने पाळल्या पाहिजेत. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 17, 2025, 09:44 PM IST
मार्गशीर्ष महिन्यातील महालक्ष्मी व्रताचे उद्यापन सामान्यतः महिन्याच्या शेवटच्या गुरुवारी केले जाते. यंदा 2025  मध्ये हे उद्यापन 18 डिसेंबर 2025 रोजी केले जात आहे. गुरुवारच्या व्रतामध्ये उद्यापनाला देखील अतिशय महत्त्व आहे. पण हे उद्यापन करत असताना कोणती काळजी घ्यावी? काही विशिष्ट उद्यापनाची पद्धत आणि घ्यावयाची काळजी खालीलप्रमाणे आहे. हे समजून घ्या. 

उद्यापन विधी 

पूजा मांडणी: दर गुरुवारप्रमाणे सकाळी लवकर उठून स्नान करावे आणि महालक्ष्मीची पूजा मांडावी. चौरंगावर कलश स्थापना करून त्यावर नारळ ठेवावा. देवीला फुले, हळद-कुंकू आणि दागिने अर्पण करावेत.
कथा आणि आरती: महालक्ष्मी व्रताची कथा वाचावी आणि मनोभावे आरती करावी.
सुवासिनी पूजन: संध्याकाळी 7 सुवासिनींना (किंवा क्षमतेनुसार १, ३, ५) घरी बोलावावे. त्यांना हळद-कुंकू लावून, हातावर गजरा द्यावा आणि देवीचे स्वरूप मानून नमस्कार करावा.
ओटी भरणे: सुवासिनींची खणा-नारळाने ओटी भरावी. त्यांना प्रसादाचे पुस्तक आणि केळी द्यावीत.

उद्यापनाला नैवेद्य कसा असावा?

नैवेद्य: देवीला खीर-पुरीचा किंवा सोळा प्रकारच्या खाद्यपदार्थांचा नैवेद्य दाखवावा. सुवासिनींनाही गोड भोजन किंवा खीर द्यावी. तसेच या दिवसांमध्ये गाजर अतिशय उत्कृष्ट दर्जाचे येतात. 

घ्यावयाची विशेष काळजी

स्वच्छता: लक्ष्मीचे आगमन सायंकाळी होते, असे मानले जाते. त्यामुळे संध्याकाळी घर स्वच्छ ठेवून दारात सुबक रांगोळी काढावी.
उंबरठा पूजन: उद्यापनाच्या दिवशी उंबरठ्यावर हळदीचे लेपन करणे आणि लक्ष्मीच्या पावलांची रांगोळी काढणे शुभ मानले जाते.
दानधर्म: या दिवशी गरजू व्यक्तींना अन्न, कपडे किंवा पैसे दान करणे अत्यंत फलदायी ठरते.
वर्ज्य गोष्टी: व्रताच्या दिवशी मांस, मद्य, लसूण आणि जिरे यांचे सेवन टाळावे. तसेच कुणाचीही निंदा-नालस्ती करू नये.
उत्तर पूजा: शुक्रवारी सकाळी कलशातील पाणी तुळशीला अर्पण करावे आणि पूजेचे साहित्य ( फुले, पाने) निर्माल्य म्हणून विसर्जित करावे. कलशावरील नारळ प्रसाद म्हणून वापरावा किंवा तिजोरीत ठेवावा. 
उद्यापन पूर्ण झाल्यावरही श्रद्धेनुसार त्या दिवशीचा उपवास पूर्ण करावा आणि दुसऱ्या दिवशी पारणे करावे. जर काही कारणास्तव सर्व गुरुवार करणे शक्य नसेल, तर शेवटच्या गुरुवारी पूर्ण विधी करून क्षमा मागून उद्यापन करता येते. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

Tags:
Margashirsh mahalakshmi Guruvar vratGuruvar vrat UdyapanGuruvar vrat Udyapan puja vidhisuvasini oti sahitya

