Amavasya 2025: मार्गशीर्ष अमावस्या 'या' 5 राशींसाठी अत्यंत कठीण! येणार समस्याच समस्या...

Margashirsha Amavasya 2025 : अमावस्या ही वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार शुभ मानली जात नाही. अमावस्या म्हणजे चंद्र पूर्णपणे अदृश्य होण्याचा दिवस असल्याने या दिवसाचे धार्मिक आणि आध्यात्मिक महत्त्व खूप मोठं आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Nov 15, 2025, 12:30 PM IST
Margashirsha Amavasya 2025 : वैदिक ज्योतिशास्त्रानुसार मार्गशीर्ष अमावस्या 20 नोव्हेंबरला असणार आहे. अमावस्येच्या रात्रीची ऊर्जा पातळी सामान्य दिवसांपेक्षा वेगळी असतं असा शास्त्रात सांगितलं जातं. यादिवशी नकारात्मक ऊर्जाचा वावर असतो असं शास्त्रात सांगितलं जातं. म्हणून, यावेळी कोणत्याही तांत्रिक किंवा आध्यात्मिक कार्यात सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला देणयात येतो. ही मार्गशीर्ष अमावस्या रात्र काही लोकांसाठी काही समस्या देखील आणते. यामध्ये वाढलेला मानसिक ताण, नातेसंबंधांमध्ये कटुता, विश्वासघाताची शक्यता, आर्थिक नुकसान आणि अचानक आरोग्य बिघडणे अशा समस्या होऊ शकतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार, या अमावस्येचे परिणाम प्रत्येक राशीसाठी सारखे नसतात. हा दिवस काही राशींसाठी थोडा संवेदनशील असतो, म्हणून त्यांना विशेष सावधगिरी बाळगावी लागेल असं ज्योतिषशास्त्रात सांगण्यात आलं आहे.  तर या 5 राशीच्या लोकांसाठी तो कठीण असणार आहे. 

मिथुन रास 

या लोकांसाठी, या अमावस्येमुळे संघर्ष आणि तणाव वाढणार आहे. मालमत्तेबाबत किंवा वैयक्तिक बाबींबाबत गैरसमज होण्याचा धोका आहे. कोणावरही सहज विश्वास ठेवू नका. पूर्ण चौकशी केल्यानंतरच निर्णय घ्या. शांत राहा, विचारपूर्वक पावले उचला आणि तुमच्या हक्कांसाठी बोला. हे तुमचे नुकसान होण्यापासून संरक्षण करेल. 

कर्क रास

या लोकांसाठी ही अमावस्या सावधगिरीचा काळ असणार आहे. एखाद्यावर आंधळेपणाने विश्वास ठेवणे हानिकारक ठरेल. तुमच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचण्याचा धोका आहे, म्हणून तुमच्या शब्द आणि कृतींमध्ये सावधगिरी बाळगा. तुमच्या वस्तूंची काळजी घ्या. चोरी किंवा हरवण्याचा धोका आहे. कायदेशीर किंवा कागदपत्रांमध्ये थोडीशीही निष्काळजीपणा आर्थिक नुकसान करू शकतो, म्हणून प्रत्येक कागदपत्र काळजीपूर्वक वाचा.

कन्या रास

या लोकांसाठी, या अमावस्येला कामाच्या ठिकाणी अत्यंत सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता आहे. अगदी लहानशी चूक देखील मोठे नुकसान करू शकते, म्हणून काहीही हलके घेऊ नका. घाई टाळा, जे हानिकारक ठरू शकते. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित असलेला आदर न मिळाल्यास तुम्हाला थोडेसे दडपल्यासारखे वाटू शकते. नवीन नात्याचा प्रस्ताव येऊ शकतो, परंतु घाईघाईने निर्णय घेण्यापासून टाळा आणि कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी वेळ घ्या.

वृश्चिक रास 

या अमावस्येमुळे या लोकांसाठी आव्हाने वाढू शकतात. कठोर शब्द किंवा अपमान तुमच्या कामात अडथळा आणू शकतात, म्हणून तुमच्या वागण्यात संयम ठेवा. व्यवसायात आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे, म्हणून मोठे निर्णय घेण्यापासून दूर राहा. कौटुंबिक तणाव वाढू शकतो, ज्यामुळे तुमच्या मानसिक शांतीवर परिणाम होऊ शकतो. तुम्ही कठोर परिश्रम कराल, परंतु निकाल अपेक्षेनुसार न येण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे निराशा होऊ शकते. म्हणून, संयम ठेवा. 

मकर रास 

या अमावस्येदरम्यान या लोकांना मानसिक उलथापालथ अनुभवता येईल. जास्त अपेक्षांमुळे ताण येऊ शकतो आणि कामावर परिणाम होऊ शकतो. इतरांच्या टिप्पण्या किंवा टीका विचलित करणाऱ्या असू शकतात, म्हणून तुमच्या ध्येयांवर लक्ष केंद्रित करा. अनावश्यक विचार टाळा. ध्यान, योग आणि प्राणायाम तुमचे मन शांत करण्यास मदत करू शकतात. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

