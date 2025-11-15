Amavasya 2025: मार्गशीर्ष अमावस्या 'या' 5 राशींसाठी अत्यंत कठीण! येणार समस्याच समस्या...

Margashirsha Amavasya 2025 : वैदिक ज्योतिशास्त्रानुसार मार्गशीर्ष अमावस्या 20 नोव्हेंबरला असणार आहे. अमावस्येच्या रात्रीची ऊर्जा पातळी सामान्य दिवसांपेक्षा वेगळी असतं असा शास्त्रात सांगितलं जातं. यादिवशी नकारात्मक ऊर्जाचा वावर असतो असं शास्त्रात सांगितलं जातं. म्हणून, यावेळी कोणत्याही तांत्रिक किंवा आध्यात्मिक कार्यात सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला देणयात येतो. ही मार्गशीर्ष अमावस्या रात्र काही लोकांसाठी काही समस्या देखील आणते. यामध्ये वाढलेला मानसिक ताण, नातेसंबंधांमध्ये कटुता, विश्वासघाताची शक्यता, आर्थिक नुकसान आणि अचानक आरोग्य बिघडणे अशा समस्या होऊ शकतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार, या अमावस्येचे परिणाम प्रत्येक राशीसाठी सारखे नसतात. हा दिवस काही राशींसाठी थोडा संवेदनशील असतो, म्हणून त्यांना विशेष सावधगिरी बाळगावी लागेल असं ज्योतिषशास्त्रात सांगण्यात आलं आहे. तर या 5 राशीच्या लोकांसाठी तो कठीण असणार आहे.
या लोकांसाठी, या अमावस्येमुळे संघर्ष आणि तणाव वाढणार आहे. मालमत्तेबाबत किंवा वैयक्तिक बाबींबाबत गैरसमज होण्याचा धोका आहे. कोणावरही सहज विश्वास ठेवू नका. पूर्ण चौकशी केल्यानंतरच निर्णय घ्या. शांत राहा, विचारपूर्वक पावले उचला आणि तुमच्या हक्कांसाठी बोला. हे तुमचे नुकसान होण्यापासून संरक्षण करेल.
या लोकांसाठी ही अमावस्या सावधगिरीचा काळ असणार आहे. एखाद्यावर आंधळेपणाने विश्वास ठेवणे हानिकारक ठरेल. तुमच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचण्याचा धोका आहे, म्हणून तुमच्या शब्द आणि कृतींमध्ये सावधगिरी बाळगा. तुमच्या वस्तूंची काळजी घ्या. चोरी किंवा हरवण्याचा धोका आहे. कायदेशीर किंवा कागदपत्रांमध्ये थोडीशीही निष्काळजीपणा आर्थिक नुकसान करू शकतो, म्हणून प्रत्येक कागदपत्र काळजीपूर्वक वाचा.
या लोकांसाठी, या अमावस्येला कामाच्या ठिकाणी अत्यंत सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता आहे. अगदी लहानशी चूक देखील मोठे नुकसान करू शकते, म्हणून काहीही हलके घेऊ नका. घाई टाळा, जे हानिकारक ठरू शकते. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित असलेला आदर न मिळाल्यास तुम्हाला थोडेसे दडपल्यासारखे वाटू शकते. नवीन नात्याचा प्रस्ताव येऊ शकतो, परंतु घाईघाईने निर्णय घेण्यापासून टाळा आणि कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी वेळ घ्या.
या अमावस्येमुळे या लोकांसाठी आव्हाने वाढू शकतात. कठोर शब्द किंवा अपमान तुमच्या कामात अडथळा आणू शकतात, म्हणून तुमच्या वागण्यात संयम ठेवा. व्यवसायात आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे, म्हणून मोठे निर्णय घेण्यापासून दूर राहा. कौटुंबिक तणाव वाढू शकतो, ज्यामुळे तुमच्या मानसिक शांतीवर परिणाम होऊ शकतो. तुम्ही कठोर परिश्रम कराल, परंतु निकाल अपेक्षेनुसार न येण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे निराशा होऊ शकते. म्हणून, संयम ठेवा.
या अमावस्येदरम्यान या लोकांना मानसिक उलथापालथ अनुभवता येईल. जास्त अपेक्षांमुळे ताण येऊ शकतो आणि कामावर परिणाम होऊ शकतो. इतरांच्या टिप्पण्या किंवा टीका विचलित करणाऱ्या असू शकतात, म्हणून तुमच्या ध्येयांवर लक्ष केंद्रित करा. अनावश्यक विचार टाळा. ध्यान, योग आणि प्राणायाम तुमचे मन शांत करण्यास मदत करू शकतात.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)