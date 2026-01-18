English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भविष्य
  • Mauni Amavasya 2026 :मौनी अमावास्येदिवशी 10 चूका करणं म्हणजे महापाप, काय कराल अन् काय टाळाल?

Mauni Amavasya 2026 :मौनी अमावास्येदिवशी 10 चूका करणं म्हणजे महापाप, काय कराल अन् काय टाळाल?

Mauni Amavasya 2026 Rules: माघ महिन्याच्या अमावस्येला मौनी अमावस्या म्हणतात. स्नान, दान आणि इतर क्रिया अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जातात. मौनी अमावस्येच्या महान पर्वाचे पुण्य प्राप्त करण्यासाठी आज कोणत्या गोष्टी कराव्यात आणि कोणत्या करू नयेत याबद्दल सविस्तर जाणून घेण्यासाठी हा लेख वाचा.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 18, 2026, 03:41 PM IST
Mauni Amavasya 2026 :मौनी अमावास्येदिवशी 10 चूका करणं म्हणजे महापाप, काय कराल अन् काय टाळाल?

सनातन परंपरेत, प्रत्येक महिन्याच्या अमावस्येच्या दिवशी स्नान, दान आणि पूर्वजांची पूजा करणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते, परंतु माघ महिन्यात आल्यावर त्यांचे महत्त्व आणखी वाढते आणि त्याला मौनी अमावस्या म्हणतात. आज मौनी अमावस्येचा महान उत्सव साजरा केला जात आहे. स्नान, दान, जप आणि तपश्चर्या करण्याचे पुण्य प्राप्त करण्यासाठी, तुम्ही काही गोष्टींची विशेष काळजी घेतली पाहिजे, अन्यथा, जाणूनबुजून किंवा नकळत, तुम्हाला पुण्यऐवजी पाप लागू शकते. मौनी अमावस्येशी संबंधित 10 चुकांबद्दल जाणून घेऊया ज्यामुळे गंभीर पापे होऊ शकतात. या महान सणाचे आशीर्वाद तुम्हाला मिळवून देणाऱ्या 10 गोष्टी देखील जाणून घेऊया.

मौनी अमावस्येला काय करू नये

मौनी अमावस्येला सकाळी उशिरा झोपू नका आणि दिवसा झोपू नका.
मौनी अमावस्येला आंघोळ करू नका. या दिवशी जीर्ण किंवा घाणेरडे कपडे घालू नका.
मौनी अमावस्येला काळा रंग घालू नका, कारण हा रंग नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करतो. त्याचप्रमाणे, या दिवशी दुसऱ्याचे कपडे घालू नका.
मौनी अमावस्येला तुमच्या पूर्वजांना शाप देऊ नका, कारण हा रंग नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करतो. त्याचप्रमाणे, या दिवशी दुसऱ्याचे कपडे घालू नका.
मौनी अमावस्येला तुमच्या पूर्वजांना शाप देऊ नका, कारण यामुळे त्यांच्या आशीर्वादांऐवजी पितृदोष मिळेल.
मौनी अमावस्येला दान करताना, अहंकार बाळगू नका किंवा अर्पण केलेल्या वस्तूंचा गौरव करू नका.
मौनी अमावस्येला तुमचे केस किंवा नखे ​​कापू नका.
मौनी अमावस्येच्या दिवशी, अशा कोणत्याही ठिकाणी जाऊ नका जिथे बराच काळ बंद असेल किंवा जिथे सतत अंधार असेल.
मौनी अमावस्येच्या दिवशी, तामसिक गोष्टी खाऊ नका किंवा कोणाशीही वाद घालू नका.
मौनी अमावस्येच्या दिवशी, कोणालाही पैसे उधार देणे टाळावे.
मौनी अमावस्येच्या दिवशी, जर कोणी तुमच्याकडे देणगी किंवा आवश्यक वस्तू मागितली आणि तुम्ही ते करू शकत नसाल, तर हात जोडून त्यांची माफी मागा, परंतु चुकूनही त्यांचा अपमान करू नका.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Mauni Amavasya 2026mauni amavasya ke din kya karna chahiyemauni amavasya ke niyamMauni Amavasya rulesmauni amavasya dos and donts

इतर बातम्या

एक दोन नाही तर 'ही' व्यक्ती तब्ब्ल 238 निवडणुका ह...

भारत