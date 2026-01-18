Mauni Amavasya 2026 :मौनी अमावास्येदिवशी 10 चूका करणं म्हणजे महापाप, काय कराल अन् काय टाळाल?

सनातन परंपरेत, प्रत्येक महिन्याच्या अमावस्येच्या दिवशी स्नान, दान आणि पूर्वजांची पूजा करणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते, परंतु माघ महिन्यात आल्यावर त्यांचे महत्त्व आणखी वाढते आणि त्याला मौनी अमावस्या म्हणतात. आज मौनी अमावस्येचा महान उत्सव साजरा केला जात आहे. स्नान, दान, जप आणि तपश्चर्या करण्याचे पुण्य प्राप्त करण्यासाठी, तुम्ही काही गोष्टींची विशेष काळजी घेतली पाहिजे, अन्यथा, जाणूनबुजून किंवा नकळत, तुम्हाला पुण्यऐवजी पाप लागू शकते. मौनी अमावस्येशी संबंधित 10 चुकांबद्दल जाणून घेऊया ज्यामुळे गंभीर पापे होऊ शकतात. या महान सणाचे आशीर्वाद तुम्हाला मिळवून देणाऱ्या 10 गोष्टी देखील जाणून घेऊया.
मौनी अमावस्येला सकाळी उशिरा झोपू नका आणि दिवसा झोपू नका.
मौनी अमावस्येला आंघोळ करू नका. या दिवशी जीर्ण किंवा घाणेरडे कपडे घालू नका.
मौनी अमावस्येला काळा रंग घालू नका, कारण हा रंग नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करतो. त्याचप्रमाणे, या दिवशी दुसऱ्याचे कपडे घालू नका.
मौनी अमावस्येला तुमच्या पूर्वजांना शाप देऊ नका, कारण यामुळे त्यांच्या आशीर्वादांऐवजी पितृदोष मिळेल.
मौनी अमावस्येला तुमच्या पूर्वजांना शाप देऊ नका, कारण यामुळे त्यांच्या आशीर्वादांऐवजी पितृदोष मिळेल.
मौनी अमावस्येला दान करताना, अहंकार बाळगू नका किंवा अर्पण केलेल्या वस्तूंचा गौरव करू नका.
मौनी अमावस्येला तुमचे केस किंवा नखे कापू नका.
मौनी अमावस्येच्या दिवशी, अशा कोणत्याही ठिकाणी जाऊ नका जिथे बराच काळ बंद असेल किंवा जिथे सतत अंधार असेल.
मौनी अमावस्येच्या दिवशी, तामसिक गोष्टी खाऊ नका किंवा कोणाशीही वाद घालू नका.
मौनी अमावस्येच्या दिवशी, कोणालाही पैसे उधार देणे टाळावे.
मौनी अमावस्येच्या दिवशी, जर कोणी तुमच्याकडे देणगी किंवा आवश्यक वस्तू मागितली आणि तुम्ही ते करू शकत नसाल, तर हात जोडून त्यांची माफी मागा, परंतु चुकूनही त्यांचा अपमान करू नका.