Khappar Yog 2026 : 1 मे ते 29 जून खप्पर योग! 4 राशींच्या लोकांच्या आयुष्यात वादळ; नातं, पैसा, करिअरमध्ये भूकंप

Khappar Yog 2026 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार प्रत्येक महिन्यात ग्रह आपली स्थिती बदलत असतात. या ग्रहांच्या बदल स्थितीतून शुभ आणि अशुभ योग निर्माण होतो. एप्रिल महिना अवघ्या दिवसांमध्ये संपणार असून मे महिन्याला सुरूवात होणार आहे. या मे महिन्याची सुरुवात 1 मे (महाराष्ट्र दिन) पासून ज्योतिषशास्त्रानुसार एक खतरनाक योग निर्माण होणार आहे. हा धोकादायक योग काही दिवस नाही एक महिना तब्बल दोन महिने असणार आहे. 29 जूनपर्यंत खप्पर योग असणार आहे.
ज्योतिषशास्त्रीय गणनेनुसार, मंगळ, शनि, राहू आणि केतू यांसारखे अशुभ ग्रहाचा स्कल योग तयार होणार आहे. विशेषतः जेव्हा मंगळ आणि शनि यांची अशुभ युती होतात. वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार अनेक अशुभ योग एकाच ग्रहात होतात त्यामुळे हा योग अनेकदा विनाश, मानसिक ताण आणि आर्थिक अडचणी घेऊन येतो.
या धोकादायक खप्पर योगामुळे चार राशींच्या लोकांसाठी आयुष्यात वादळ येणार आहे. या चार राशीच्या लोकांच्या आयुष्यात नातेसंबंध, नोकरी, करिअर आणि आर्थिक परिस्थितीवर वाईट परिणाम होणार आहे.
खप्पर योगामुळे दोन महिने या लोकांना कौटुंबित नात्यामध्ये तणाव निर्माण होणार आहे. नात्यांमध्ये गैरसमज वाढण्याचे संकेत आहे. नोकरीतील अस्थिरता आणि कामाच्या ठिकाणी दबाव वाढणार आहे.
खप्पर योग दोन महिन्यासाठी तुमच्या आयुष्यात मानसिक ताण घेऊन येणार आहे. तुमच्यासमोर अनेक आर्थिक आव्हान उभे राहणार आहे. तुमच्या अनेक योजना अपूर्ण राहणार आहे. या काळात तुम्हाला आरोग्याची काळजी घ्यावी लागणार आहे.
खप्पर योग दोन महिन्यासाठी व्यक्तींना त्यांच्या करिअरमध्ये अडथळा येणार आहे. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांशी वाद किंवा मतभेद होण्याचे मोठे संकट कोसळणार आहे. गुंतवणुकीचे निर्णय खूप सावधपणे घ्यावे लागणार आहे नाहीतर मोठं वादळ तुमच्या आयुष्यात येऊ शकतं.
या लोकांच्या आयुष्यात भावनिकदृष्ट्या वादळ येणार आहे. कुटुंबात तणाव आणि नात्यांमध्ये दुराव्याचे संकेत आहेत. एवढंच नाहीतर आर्थिक बाबातीतही सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे.
दररोज हनुमान चालिसा पठण केल्याने मंगळ आणि शनीचे दुष्परिणाम कमी होण्यास मदत मिळले.
महामृत्युंजय मंत्रामुळे मानसिक शांती आणि आरोग्यासाठी हिताचे ठरेल. तसंच शिवाची उपासना करा.
शनिवारी काळे उडीद किंवा तीळ दान करणे शुभ मानले जाणार आहे.
(Disclaimer या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)