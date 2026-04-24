English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • भविष्य
  • Khappar Yog 2026 : 1 मे ते 29 जून खप्पर योग! 4 राशींच्या लोकांच्या आयुष्यात वादळ; नातं, पैसा, करिअरमध्ये भूकंप

Khappar Yog 2026 : 1 मे ते 29 जून खप्पर योग! 4 राशींच्या लोकांच्या आयुष्यात वादळ; नातं, पैसा, करिअरमध्ये भूकंप

Khappar Yog 2026 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार ग्रह आणि नक्षत्रामुळे जे संयोग घडत असतात त्यातून शुभ आणि अशुभ योग घडतात. येणारा पुढच्या महिन्याची सुरुवात एका आव्हानात्मक आणि खतरनाक योगाने होते आहे. हा अशुभ योग 29 जूनपर्यंत असणार आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 24, 2026, 02:19 PM IST
Khappar Yog 2026 : 1 मे ते 29 जून खप्पर योग! 4 राशींच्या लोकांच्या आयुष्यात वादळ; नातं, पैसा, करिअरमध्ये भूकंप

Khappar Yog 2026 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार प्रत्येक महिन्यात ग्रह आपली स्थिती बदलत असतात. या ग्रहांच्या बदल स्थितीतून शुभ आणि अशुभ योग निर्माण होतो. एप्रिल महिना अवघ्या दिवसांमध्ये संपणार असून मे महिन्याला सुरूवात होणार आहे. या मे महिन्याची सुरुवात 1 मे (महाराष्ट्र दिन) पासून ज्योतिषशास्त्रानुसार एक खतरनाक योग निर्माण होणार आहे. हा धोकादायक योग काही दिवस नाही एक महिना तब्बल दोन महिने असणार आहे.  29 जूनपर्यंत खप्पर योग असणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

ज्योतिषशास्त्रीय गणनेनुसार, मंगळ, शनि, राहू आणि केतू यांसारखे अशुभ ग्रहाचा स्कल योग तयार होणार आहे. विशेषतः जेव्हा मंगळ आणि शनि यांची अशुभ युती होतात. वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार अनेक अशुभ योग एकाच ग्रहात होतात त्यामुळे हा योग अनेकदा विनाश, मानसिक ताण आणि आर्थिक अडचणी घेऊन येतो. 

या धोकादायक खप्पर योगामुळे चार राशींच्या लोकांसाठी आयुष्यात वादळ येणार आहे. या चार राशीच्या लोकांच्या आयुष्यात नातेसंबंध, नोकरी, करिअर आणि आर्थिक परिस्थितीवर वाईट परिणाम होणार आहे. 

मिथुन रास 

खप्पर योगामुळे दोन महिने या लोकांना कौटुंबित नात्यामध्ये तणाव निर्माण होणार आहे. नात्यांमध्ये गैरसमज वाढण्याचे संकेत आहे. नोकरीतील अस्थिरता आणि कामाच्या ठिकाणी दबाव वाढणार आहे. 

कन्या रास 

खप्पर योग दोन महिन्यासाठी तुमच्या आयुष्यात मानसिक ताण घेऊन येणार आहे. तुमच्यासमोर अनेक आर्थिक आव्हान उभे राहणार आहे. तुमच्या अनेक योजना अपूर्ण राहणार आहे. या काळात तुम्हाला आरोग्याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. 

मकर रास 

खप्पर योग दोन महिन्यासाठी व्यक्तींना त्यांच्या करिअरमध्ये अडथळा येणार आहे. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांशी वाद किंवा मतभेद होण्याचे मोठे संकट कोसळणार आहे. गुंतवणुकीचे निर्णय खूप सावधपणे घ्यावे लागणार आहे नाहीतर मोठं वादळ तुमच्या आयुष्यात येऊ शकतं. 

मीन रास 

या लोकांच्या आयुष्यात भावनिकदृष्ट्या वादळ येणार आहे. कुटुंबात तणाव आणि नात्यांमध्ये दुराव्याचे संकेत आहेत. एवढंच नाहीतर आर्थिक बाबातीतही सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. 

 

मे ते जून या महिन्यात ज्योतिषीय उपाय करा

दररोज हनुमान चालिसा पठण केल्याने मंगळ आणि शनीचे दुष्परिणाम कमी होण्यास मदत मिळले.
महामृत्युंजय मंत्रामुळे मानसिक शांती आणि आरोग्यासाठी हिताचे ठरेल. तसंच शिवाची उपासना करा.
शनिवारी काळे उडीद किंवा तीळ दान करणे शुभ मानले जाणार आहे. 

(Disclaimer या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Khappar Yog 2026AstrologiPredictions May 2026Zodiac Signs ImpactPlanetary Transit Effects

