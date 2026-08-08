/आजपासून 5 राशींच्या लोकांना मिळणार नशिबाची साथ, पैसा-प्रॉपर्टीपासून सगळंच काही...कोण आहेत ते भाग्यशाली?

वैदिक ज्योतिषशास्त्र हे ग्रह आणि नक्षत्र यांच्यावर आधारीत भाकीत करत असतं. या शास्त्रानुसार 9 ग्रहांना विशेष महत्त्व असून या ग्रहांचा आपल्या आयुष्यातील घडामोडीवर परिणाम होत असतो. शास्त्रानुसार ग्रहांचा राजकुमार बुध ग्रह हा बुद्धिमत्ता, वाणी, व्यापार, आणि कम्युनिकेशनचा कारक मानला जातो. तर मंगळ ऊर्जा, साहस, पराक्रम, शौर्य आणि भूमी-संपत्तीचा कारक मानला जातो. अशात आज 8 ऑगस्टला हा योग दुपारी 2.59 वाजता घडून आला आहे. ज्यातून वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार ‘द्विवादश दृष्टी योग’ निर्माण झालाय. या योगामुळे पाच राशीच्या लोकांना जबरदस्त फायदा होणार आहे.
मिथुन रास
या राशीच्या लोकांना द्विवादश दृष्टी योगामुळे दुप्पट लाभ होणार आहे. करिअरमध्ये नवीन संधीसोबत जबाबदारी मिळणार आहे. तुमच्या संवादातून लोकांना तुम्ही प्रभावित करण्यात यशस्वी होणार आहे. कुठल्याही कामात हात घातल्यावर त्यात यश मिळणार आहे. व्यवसायिकांसाठी हा योग भाग्यशाली ठरणार आहे.
सिंह रास
या राशीच्या लोकांना नशिबाची साथ मिळणार आहे. नोकरदार वर्गातील लोकांसाठी हा प्रतिष्ठेचा काळ असणार आहे. वरिष्ठांकडून कौतुकाची थाप मिळणार आहे. तर व्यावसायिकांना प्रगतीची संधी मिळणार आहे. तुमच्या बँक बॅलेन्स वाढणार आहे. मालमत्तेसंबंधी गूड न्यूज मिळणार आहे.
कन्या रास
या राशीच्या लोकांना आजपासून विशेष लाभ मिळणार आहे. गुंतवणुकीतून दुप्पट फायदा मिळण्याचे संकेत आहेत. करिअरमध्ये उत्तम संधी मिळणार आहे. तुम्ही प्रगतीकडे वाटचाल करणार आहात. तर व्यावसायिक आर्थिकदृष्ट्या प्रगती करणार आहात. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण असणार आहे.
वृश्चिक रास
आजपासून तुमच्यामध्ये एक नवीन सकारात्मक ऊर्जा जाणवणार आहे. कठीण काम असो किंवा कठीण प्रसंग तुम्ही त्यातून मार्ग काढण्यात यशस्वी होणार आहात. करिअरमध्ये नवीन जबाबादारी यशाकडे वाटचाल ठरणार आहे. व्यवसायिकांसाठी हा योग उत्तम संधी घेऊन आला आहे. जुने संपर्कांचा आता फायदा होणार आहे. अडकलेले पैसे परत मिळणार आहेत.
मकर रास
बुध आणि मंगळचा योग तुमच्यासाठी मेहनतीचं फळ देणारा ठरणार आहे. तुमच्या करिअरला एका विशेष उंचीवर नेणार आहे. वरिष्ठ तुमच्या कामावर खूष असणार आहेत. तर व्यवसायिक मोठा करार करुन आर्थिक फायदा मिळवणार आहात. तुमचं बँक बॅलेन्स वाढणार आहे. घर किंवा वाहन खरेदीचे शुभ संकेत आहेत.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)