/Astrology 2026 : बुध गोचरमुळे 3 राशींवर अशुभ परिणाम; आर्थिक संकट, गोंधळ आणि तणावाचा त्रास

Budh Gochar 2026 : येणाऱ्या शुक्रवारी वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार 29 मे रोजी बुध मिथुन राशीत प्रवेश करणार आहे. बुध राशीत 22 जूनपर्यंत राहणार आहे. त्यामुळे हे बुध गोचर तीन राशीच्या लोकांसाठी आर्थिक अडचणी, गोंधळ आणि तणावाचा असणार आहे, असं ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांनी सांगितलंय.
Budh Gochar 2026 Negative Zodiac Effects : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार एका ठराविक वेळेनुसार ग्रह आपली स्थिती बदलतात. ग्रहांचा राजकुमार आणि बुद्धीचा कारक बुध ग्रह मिथुन राशीत प्रवेश करणार आहे. बुध ग्रह शुक्रवार 29 मे रोजी सकाळी 11:14 वाजता मिथुन राशीत प्रवेश करणार आहे. त्यानंतर 22 जून रोजी दुपारी 3:41 वाजेपर्यंत मिथुन राशीत असणार आहे. बुध त्यानंतर मिथुन राशीतून कर्क राशीत प्रवेश करेल. पण मिथुन राशीतील बुध गोचरमुळे एक महिना तीन राशीच्या लोकांसाठी कठीण असणार आहे. या लोकांना आर्थिक संकट, गोंधळ आणि तणावामुळे त्रस्त असणार आहेत.
कर्क रास
या राशीच्या लोकांसाठी बुध गोचर थोडं गोंधळल्यासारखे वाटणार आहे. परिस्थितीचा जास्त विचार करू नका. या काळात तुमचा खर्च वाढणार आहे. तुम्हाला आर्थिक बाबीमध्ये काळजी घ्यावी लागणार आहे. आध्यात्मिक वाढीसाठी हा काळ चांगला असणार आहे. पण या काळात अनावश्यक ताण घेऊ नका.
वृश्चिक रास
या एक महिन्यात तुम्हाला आर्थिक आणि भावनिक बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. या एक महिन्यात तुम्हाला जोखमीची गुंतवणूक टाळावी लागणार आहे. कारण तुम्हाला मोठं आर्थिक नुकसान सहन करावे लागणार आहे. तुमच्या आयुष्यात अचानक बदल घडणार आहे. स्थिरता आणि नियंत्रणावर लक्ष करा.
धनु रास
तुमच्यासाठी हा एक महिना अतिशय महत्त्वाचा असणार आहे. तुम्ही सावधगिरी बाळगा. तुम्हाला या काळात गैरसमज टाळायचा आहे. अन्यथा, गैरसमजांमुळे तुमच्या नात्यांना नुकसान होण्याची शक्यता आहे. तुम्ही हे लक्षात घेतले पाहिजे की या काळात नातेसंबंध आणि भागीदारी अधिक महत्त्वाची असणार आहे. तुमच्या जोडीदारासोबतचा संवाद सुधारणार आहे. व्यावसायिक भागीदारी यश मिळणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)