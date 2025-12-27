Samudrik Shastra: शरीराच्या 'या' अवयवावर तीळ असलेल्या लोकांकडे धावत येतो पैसा, मान सन्मान अन्...

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mole on Body Part : सामुद्रिक शास्त्रानुसार, प्रत्येकाच्या शरीरावर असंख्य तीळ असतात. प्रत्येक तीळाचा काही ना काही अर्थ असतो. शरीराच्या 'या' अवयवावर तीळ असेल तर त्याचा अर्थ समजून घ्या कारण त्यामुळे होतो जबरदस्त फायदा.

Updated: Dec 27, 2025, 08:51 PM IST
सामुद्रिक शास्त्र हे एक प्राचीन शास्त्र आहे ज्याचा वापर एखाद्या व्यक्तीच्या शरीराच्या रचनेवरून आणि त्यावरील खुणा पाहून त्याचे चारित्र्य आणि भविष्य जाणून घेण्यासाठी केला जाऊ शकतो. आपल्या शरीरावरील तीळ हे केवळ त्वचेचा एक भाग नसून ते आपल्या नशिबाबद्दल गुप्त संकेत देखील देतात. सामुद्रिक शास्त्रानुसार, मांडीवरील तीळ एखाद्या व्यक्तीच्या आत्मविश्वास, धैर्य आणि वैवाहिक जीवनाबद्दल बरेच काही प्रकट करतात. सामुद्रिक शास्त्राच्या आधारे, मांडीवर तीळ काय दर्शवितो, शुभ किंवा अशुभ आहे ते शोधूया.

उजव्या मांडीवर तीळ असलेले लोक खूप प्रभावी व्यक्तिमत्वाचे असतात. सामुद्रिक शास्त्रानुसार, असे लोक स्वभावाने निर्भय आणि धाडसी असतात. ते कोणत्याही कठीण परिस्थितीत घाबरत नाहीत. उजव्या मांडीवर तीळ एखाद्या व्यक्तीची सर्जनशीलता दर्शवते. असे लोक कल्पनाशील असतात आणि त्यांना नवीन कल्पनांसह काम करायला आवडते. अशा लोकांमध्ये संयमाची कमतरता नसते. ते शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त असतात आणि मानसिक ताण सहन करण्यास सक्षम असतात. शिवाय, ते मोकळ्या मनाचे असतात, जरी त्यांच्यात कामुक प्रवृत्ती देखील असू शकते. स्त्रीच्या उजव्या मांडीवर तीळ हा आनंदी वैवाहिक जीवनाचे लक्षण आहे. त्यांना त्यांच्या जोडीदाराकडून भरपूर प्रेम मिळते आणि ते समृद्धीचा आनंद घेतात.

डाव्या मांडीवर तीळ

डाव्या मांडीवर तीळ हा व्यक्तीच्या नम्र स्वभावाचे आणि आध्यात्मिक बाजूचे प्रतीक आहे. अशा लोकांना कलांची खोल समज असते. ते स्वभावाने दयाळू आणि सहानुभूतीशील असतात. डाव्या मांडीवर तीळ असलेल्या लोकांची सहावी इंद्रिय अत्यंत सक्रिय असते. समस्यांपासून पळून जाण्याऐवजी, ते उपाय शोधण्यासाठी त्यांच्या बुद्धीचा वापर करतात. या व्यक्तींना जीवनाचा आणि अध्यात्माचा सखोल अर्थ शोधण्यात अधिक रस असतो. ते त्यांचे ध्येय साध्य करण्यासाठी परिश्रमपूर्वक काम करतात. महिलांसाठी, डाव्या मांडीवर तीळ नोकर आणि भौतिक सुखसोयी दर्शवते. अशा महिलांचे जीवन आनंद आणि आनंदात व्यतीत होते.

