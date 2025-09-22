English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
माकडे मृत्यूवेळी एकांतात का जातात? रामायणात दडलंय रहस्य; ऐकून बसेल धक्का!

Monkey Death: हिंदू धर्मात माकडांना भगवान हनुमान यांचे प्रतीक मानले जाते. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 22, 2025, 01:42 PM IST
माकडांचा मृत्यू

Monkey Death: हिंदू धर्मात माकडांना भगवान हनुमान यांचे प्रतीक मानले जाते. मनुष्यांनंतर सर्वात बुद्धिमान आणि सामाजिक प्राणी म्हणून माकडांना ओळखले जातात. सनातन परंपरेत त्यांच्याशी संबंधित अनेक कथा प्रचलित आहेत, ज्या आजही लोकांना आकर्षित करतात. या कथांमुळे बंदरांचे मृत्यूसंदर्भातील अनेक चर्चा, अफवा सुरु असतात. काय आहे हा नेमका प्रकार? सविस्तर जाणून घेऊया. 

वरदानाची लोककथा काय सांगते?

लोकमान्यतेनुसार, रामायण काळात वानरांनी भगवान राम यांच्याकडे वरदान मागितले होते की, त्यांचा मृत्यू कोणीही पाहू नये. यामुळे बंदर मृत्यूच्या अंतिम क्षणी एकांत शोधतात. ही कथा आजही अनेकांच्या मनात कुतूहल जागवते. पण याचा कोणताही शास्त्रीय पुरावा किंवा शास्त्रांमध्ये स्पष्ट उल्लेखदेखील आढळत नाही.

मृत्यूपूर्वीची तयारी?

असे मानले जाते की, माकडांना आपल्या मृत्यूचा अंदाज आधीच येतो. अशा वेळी ते अन्न-पाणी सोडून शांत ठिकाणी बसतात. काही वेळा ते दीमकांच्या वारुळाजवळ जाऊन शांतपणे प्राण सोडतात. लोककथांनुसार, एखाद्या बंदराचा अपघाताने मृत्यू झाल्यास, इतर बंदर त्याचे शव दीमकांच्या वारुळाजवळ ठेवतात, जेणेकरून ते नैसर्गिकरित्या नष्ट होते.

वैज्ञानिक दृष्टिकोन काय सांगतो?

अनेक जंगली प्राणी मृत्यूपूर्वी आपल्या समूहापासून वेगळे होतात आणि सुरक्षित ठिकाण निवडतात, असे वैज्ञानिक संशोधन सांगते. समूहातील इतर सदस्यांना शिकारीपासून वाचवणे आणि झुंडाचे रक्षण करणे,  यामागचे कारण असते. माकडांचेही असेच वर्तन असू शकते, जे त्यांच्या मृत्यूच्या गूढतेचे एक कारण असू शकते.

लोककथा की वास्तव?

माकडांच्या एकांतातील मृत्यूचा उल्लेख कोणत्याही शास्त्रात स्पष्टपणे नाही. या मान्यता मुख्यतः लोककथा आणि धार्मिक विश्वासांवर आधारित आहेत. वैज्ञानिक आणि धार्मिक दृष्टिकोन यांचा मेळ घालताना असे दिसते की, माकडांचे मृत्यूभोवतीचे रहस्य हे लोककथांचा आणि त्यांच्या नैसर्गिक वर्तनाचा एकत्रित परिणाम आहे.

FAQ

प्रश्न: माकडांना मरताना कोणी पाहत नाही असे का म्हणतात?

उत्तर: लोकमान्यतेनुसार, रामायण काळात वानरांनी भगवान राम यांच्याकडे वरदान मागितले होते की, त्यांचा मृत्यू कोणीही पाहू नये. यामुळे ते मृत्यूच्या वेळी एकांत शोधतात. तसेच, वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून, अनेक जंगली प्राणी मृत्यूपूर्वी समूहापासून वेगळे होऊन सुरक्षित ठिकाण निवडतात, ज्यामुळे ही मान्यता पसरली आहे.

प्रश्न: माकडांना आपल्या मृत्यूचा अंदाज येतो का?

उत्तर: लोककथांनुसार, बंदरांना आपल्या मृत्यूचा अंदाज येतो. अशा वेळी ते अन्न-पाणी सोडून शांत ठिकाणी बसतात किंवा दीमकांच्या वारुळाजवळ जाऊन प्राण सोडतात. वैज्ञानिकदृष्ट्या, अनेक प्राणी मृत्यूपूर्वी आपल्या समूहापासून वेगळे होतात, जे बंदरांच्या बाबतीतही लागू असू शकते.

प्रश्न: माकडांच्या मृत्यूशी संबंधित मान्यता शास्त्रात सापडतात का?

उत्तर: नाही, बंदरांच्या एकांतातील मृत्यूचा स्पष्ट उल्लेख कोणत्याही शास्त्रात आढळत नाही. या मान्यता मुख्यतः लोककथा आणि धार्मिक विश्वासांवर आधारित आहेत. वैज्ञानिक संशोधनातही असे दिसते की, बंदरांचे मृत्यूभोवतीचे रहस्य हे त्यांच्या नैसर्गिक वर्तनाचा आणि लोककथांचा एकत्रित परिणाम आहे.

(Desclaimer: वरील मजकूर पारंपारिक समजुतींवर आधारित आहे.झी २४ तास अशा कोणत्याही दाव्यांना मान्यता देत नाही किंवा समर्थन देत नाही. हा लेख सार्वजनिक डोमेनमध्ये उपलब्ध असलेल्या माहितीवर आधारित आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

