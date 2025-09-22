माकडे मृत्यूवेळी एकांतात का जातात? रामायणात दडलंय रहस्य; ऐकून बसेल धक्का!

Monkey Death: हिंदू धर्मात माकडांना भगवान हनुमान यांचे प्रतीक मानले जाते. मनुष्यांनंतर सर्वात बुद्धिमान आणि सामाजिक प्राणी म्हणून माकडांना ओळखले जातात. सनातन परंपरेत त्यांच्याशी संबंधित अनेक कथा प्रचलित आहेत, ज्या आजही लोकांना आकर्षित करतात. या कथांमुळे बंदरांचे मृत्यूसंदर्भातील अनेक चर्चा, अफवा सुरु असतात. काय आहे हा नेमका प्रकार? सविस्तर जाणून घेऊया.
लोकमान्यतेनुसार, रामायण काळात वानरांनी भगवान राम यांच्याकडे वरदान मागितले होते की, त्यांचा मृत्यू कोणीही पाहू नये. यामुळे बंदर मृत्यूच्या अंतिम क्षणी एकांत शोधतात. ही कथा आजही अनेकांच्या मनात कुतूहल जागवते. पण याचा कोणताही शास्त्रीय पुरावा किंवा शास्त्रांमध्ये स्पष्ट उल्लेखदेखील आढळत नाही.
असे मानले जाते की, माकडांना आपल्या मृत्यूचा अंदाज आधीच येतो. अशा वेळी ते अन्न-पाणी सोडून शांत ठिकाणी बसतात. काही वेळा ते दीमकांच्या वारुळाजवळ जाऊन शांतपणे प्राण सोडतात. लोककथांनुसार, एखाद्या बंदराचा अपघाताने मृत्यू झाल्यास, इतर बंदर त्याचे शव दीमकांच्या वारुळाजवळ ठेवतात, जेणेकरून ते नैसर्गिकरित्या नष्ट होते.
अनेक जंगली प्राणी मृत्यूपूर्वी आपल्या समूहापासून वेगळे होतात आणि सुरक्षित ठिकाण निवडतात, असे वैज्ञानिक संशोधन सांगते. समूहातील इतर सदस्यांना शिकारीपासून वाचवणे आणि झुंडाचे रक्षण करणे, यामागचे कारण असते. माकडांचेही असेच वर्तन असू शकते, जे त्यांच्या मृत्यूच्या गूढतेचे एक कारण असू शकते.
माकडांच्या एकांतातील मृत्यूचा उल्लेख कोणत्याही शास्त्रात स्पष्टपणे नाही. या मान्यता मुख्यतः लोककथा आणि धार्मिक विश्वासांवर आधारित आहेत. वैज्ञानिक आणि धार्मिक दृष्टिकोन यांचा मेळ घालताना असे दिसते की, माकडांचे मृत्यूभोवतीचे रहस्य हे लोककथांचा आणि त्यांच्या नैसर्गिक वर्तनाचा एकत्रित परिणाम आहे.
(Desclaimer: वरील मजकूर पारंपारिक समजुतींवर आधारित आहे.झी २४ तास अशा कोणत्याही दाव्यांना मान्यता देत नाही किंवा समर्थन देत नाही. हा लेख सार्वजनिक डोमेनमध्ये उपलब्ध असलेल्या माहितीवर आधारित आहे.