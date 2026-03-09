Chandra Gochar : 9 मार्चला चंद्र गोचरमुळे 3 राशीच्या आयुष्यात वादळ! कारकिर्दीत आणि आर्थिक परिस्थितीत चढ-उतार

Chandra Gochar 2026 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रात ग्रहांना अतिशय महत्त्व आहे. या ग्रहांची स्थिती एका विशिष्ट वेळेनंतर बदल असते. मार्च महिन्याचा दुसरा आठवडा हा अतिशय महत्त्वाचा आहे. आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी चंद्र आपली स्थिती बदलणार आहे. सोमवारी 9 मार्चला चंद्र तूळ राशीतून त्याच्या क्षीण वृश्चिक राशीत गोचर करणार आहे. सोमवारी 9 मार्चला सकाळी 9.30 वाजता चंद्र संक्रमण करणार आहे.
ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आणि आनंदी वास्तूचे आनंद पिंपळकर यांनी तीन राशींना चंद्र गोचरमुळे सावध राहण्याचा सल्ला दिला आहे. ते म्हणतात की, तीन राशीच्या लोकांसाठी चंद्र गोचर अनेक संकट घेऊन आला आहे. वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार चंद्र एका राशीत अडीच दिवस असतो. याचा अर्थ तीन राशीसाठी अडीच दिवस हा संकटाने भरलेला असणार आहे. कोणत्या आहेत त्या राशी जाणून घ्या.
वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार चंद्र तुमच्या आठव्या भावात भ्रमण करत आहे. जे अनिश्चिततेचे लक्षण मानलं जातं. या घरात चंद्राची उपस्थिती चालू कामात व्यत्यय आणणार आहे. म्हणून तुम्हाला सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. चुकीच्या लोकांशी संपर्क साधून पैसे आणि वेळ वाया जाणार आहे. या काळात तुम्ही गुंतवणूक करणे देखील टाळा. प्रवास करताना तुमच्या मौल्यवान वस्तूंची काळजी घ्या.
तुमच्या राशीतून सहाव्या घरात चंद्राचे भ्रमण होणार आहे. या घरात चंद्राची उपस्थिती तुमच्या शत्रूंना सक्रिय करणार आहे. कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांशी संघर्षाचे संकेत आहेत. तुम्हाला सर्वांशी सौजन्याने वागणे हिताचे ठरणार आहे. आर्थिक व्यवहारात सावधगिरी बाळगा. जर तुम्ही राजकारणात असाल तर लोकांना संबोधित करताना तुमचे शब्द काळजीपूर्वक वापरा.
चंद्र तुमच्या बाराव्या घरात प्रवेश करणार आहे. या संक्रमणामुळे मानसिक ताण येणार आहे. आळस तुम्हाला त्रासदायक ठरणार आहे. तुम्हाला आर्थिक बाबींबाबतही सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. आर्थिक नुकसानाची दाट शक्यता आहे. एखादा विश्वासू व्यक्ती तुमचा विश्वासघात करण्याचे संकेत आहेत. म्हणून कोणावरही आंधळेपणाने विश्वास ठेवू नका.
(Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)