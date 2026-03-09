English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भविष्य
  • Chandra Gochar : 9 मार्चला चंद्र गोचरमुळे 3 राशीच्या आयुष्यात वादळ! कारकिर्दीत आणि आर्थिक परिस्थितीत चढ-उतार

Chandra Gochar : 9 मार्चला चंद्र गोचरमुळे 3 राशीच्या आयुष्यात वादळ! कारकिर्दीत आणि आर्थिक परिस्थितीत चढ-उतार

Chandra Gochar 2026 : ज्योतिषशास्त्रानुसार मार्च महिन्यातील दुसऱ्या आठवड्याचा पहिला दिवस अतिशय महत्त्वाचा आहे. 9 मार्चला चंद्र गोचर काही राशींच्या आयुष्यात वादळ घेऊन येणार आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 9, 2026, 01:15 AM IST
Chandra Gochar : 9 मार्चला चंद्र गोचरमुळे 3 राशीच्या आयुष्यात वादळ! कारकिर्दीत आणि आर्थिक परिस्थितीत चढ-उतार

Chandra Gochar 2026 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रात ग्रहांना अतिशय महत्त्व आहे. या ग्रहांची स्थिती एका विशिष्ट वेळेनंतर बदल असते. मार्च महिन्याचा दुसरा आठवडा हा अतिशय महत्त्वाचा आहे. आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी चंद्र आपली स्थिती बदलणार आहे. सोमवारी 9 मार्चला चंद्र तूळ राशीतून त्याच्या क्षीण वृश्चिक राशीत गोचर करणार आहे. सोमवारी 9 मार्चला सकाळी 9.30 वाजता चंद्र संक्रमण करणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आणि आनंदी वास्तूचे आनंद पिंपळकर यांनी तीन राशींना चंद्र गोचरमुळे सावध राहण्याचा सल्ला दिला आहे. ते म्हणतात की, तीन राशीच्या लोकांसाठी चंद्र गोचर अनेक संकट घेऊन आला आहे. वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार चंद्र एका राशीत अडीच दिवस असतो. याचा अर्थ तीन राशीसाठी अडीच दिवस हा संकटाने भरलेला असणार आहे. कोणत्या आहेत त्या राशी जाणून घ्या.  

मेष रास (Aries Zodiac)   

वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार चंद्र तुमच्या आठव्या भावात भ्रमण करत आहे. जे अनिश्चिततेचे लक्षण मानलं जातं. या घरात चंद्राची उपस्थिती चालू कामात व्यत्यय आणणार आहे. म्हणून तुम्हाला सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. चुकीच्या लोकांशी संपर्क साधून पैसे आणि वेळ वाया जाणार आहे. या काळात तुम्ही गुंतवणूक करणे देखील टाळा. प्रवास करताना तुमच्या मौल्यवान वस्तूंची काळजी घ्या.

 

हेसुद्धा वाचा - Weekly Tarot Horoscope : मानसिक त्रास अन् युद्धासारखा वाटेल आठवडा; तर या राशीला मिळणार नशिबाची साथ, पाहा टॅरो कार्ड काय सांगतं?

 

मिथुन रास (Gemini Zodiac)

तुमच्या राशीतून सहाव्या घरात चंद्राचे भ्रमण होणार आहे. या घरात चंद्राची उपस्थिती तुमच्या शत्रूंना सक्रिय करणार आहे. कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांशी संघर्षाचे संकेत आहेत. तुम्हाला सर्वांशी सौजन्याने वागणे हिताचे ठरणार आहे. आर्थिक व्यवहारात सावधगिरी बाळगा. जर तुम्ही राजकारणात असाल तर लोकांना संबोधित करताना तुमचे शब्द काळजीपूर्वक वापरा. 

धनु  रास (Sagittarius Zodiac) 

चंद्र तुमच्या बाराव्या घरात प्रवेश करणार आहे. या संक्रमणामुळे मानसिक ताण येणार आहे. आळस तुम्हाला त्रासदायक ठरणार आहे. तुम्हाला आर्थिक बाबींबाबतही सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. आर्थिक नुकसानाची दाट शक्यता आहे. एखादा विश्वासू व्यक्ती तुमचा विश्वासघात करण्याचे संकेत आहेत. म्हणून कोणावरही आंधळेपणाने विश्वास ठेवू नका.

(Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Chandra Gochar9 मार्च 2026 गोचर9 March 2026 Moon Transitzodiac signsastrology

इतर बातम्या

इराण इस्रायल युद्धात मोठा ट्विस्ट! पहिल्यांदाच UAE चा इराणव...

विश्व