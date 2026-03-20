  • Marathi News
  • भविष्य
  • Ring Finger Mystery: अनामिका बोट म्हणजेच रिंग फिंगरने उलगडेल तुमचं भविष्य; समुद्र शास्त्रात काय दडलंय रहस्य? जाणून घ्या

Ring Finger Mystery: अनामिका बोट म्हणजेच रिंग फिंगरने उलगडेल तुमचं भविष्य; समुद्र शास्त्रात काय दडलंय रहस्य? जाणून घ्या

Mystery of the Ring Finger:  हस्तरेखाशास्त्र म्हणजे हाताच्या आकार आणि रेषांवरून भविष्य वाचण्याचे शास्त्र. यात अनामिका बोट म्हणजेच रिंग फिंगर खूप महत्त्वाचे आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 20, 2026, 06:48 PM IST
Ring Finger Mystery: अनामिका बोट म्हणजेच रिंग फिंगरने उलगडेल तुमचं भविष्य; समुद्र शास्त्रात काय दडलंय रहस्य? जाणून घ्या
अनामिका बोट

Mystery of the Ring Finger: हस्तरेखाशास्त्र म्हणजे हाताच्या आकार आणि रेषांवरून भविष्य वाचण्याचे शास्त्र. यात अनामिका बोट म्हणजेच रिंग फिंगर खूप महत्त्वाचे आहे. त्याच्या आकाराने आणि रेषांमुळे व्यक्तीचा स्वभाव, खुला स्वभाव, व्यक्तिमत्व आणि पैशाची स्थिती समजते. 

अनामिका बोट म्हणजे काय?

सामुद्रिक शास्त्रानुसार, हातातील बोटं आपल्या जीवनाचे रहस्य सांगतात. अनामिका बोट हे तिसरं बोटं असते. त्याचा आकार, लांबी आणि रेषा पाहून व्यक्ती किती खुल्या स्वभावाची आहे, तिचे व्यक्तिमत्व कसे आहे आणि पैसा कसा मिळेल हे कळते. छोटी किंवा मोठी बोट, रेषा यावरून भविष्याचे अनेक रहस्य खुलतात. हे शास्त्र हजारो वर्षांपासून वापरले जातंय आणि लाखो लोक यावर विश्वास ठेवतात.

अनामिका बोट तर्जनीपेक्षा मोठे असल्यास?

जर एखाद्या व्यक्तीचे अनामिका बोट तर्जनी उंगलीपेक्षा जास्त लांब असेल तर तो स्वाभिमानी स्वभावाचा असतो. त्याला आपली इज्जत खूप प्रिय असते. पण तो जीवनसाथीची खूप काळजी घेतो. असे लोक कुटुंबासाठी खूप मेहनत करतात. त्यांचा खुला स्वभाव असतो आणि ते इतरांना मदत करायला तयार असतात. व्यक्तिमत्व आकर्षक असते आणि पैशाची स्थिती चांगली राहते कारण ते मेहनती असतात.

अनामिका आणि तर्जनी बोट समान लांबीचे असल्यास?

दोन्ही बोटे एकसारख्या लांबीच्या असतील तर व्यक्तीला इतरांची दखलंदाजी अजिबात आवडत नाही. तो स्वतंत्र आणि स्वाभिमानी राहण्यावर विश्वास ठेवतो. खुला स्वभाव असतो पण हस्तक्षेप सहन करत नाही. व्यक्तिमत्व मजबूत असते. करिअरमध्ये स्वतःचे निर्णय घेतो आणि यश मिळवतो. पैशाची स्थिती स्थिर राहते कारण तो कुठल्याही दबावाखाली काम करत नाही.

अनामिका बोट लहान असल्यास?

अनामिका बोट जर खूप छोटी असेल तर ते शुभ लक्षण नाही. असे लोक आपल्या टॅलेंटचा योग्य वापर करू शकत नाहीत. त्यामुळे पैसा मिळवण्यात अडचणी येतात. स्वभाव थोडा बंदिस्त राहतो. व्यक्तिमत्व सामान्य असते आणि खुल्या स्वभावाची कमतरता जाणवते. पण मेहनत केल्यास आयुष्य सुधारते. हस्तरेखाशास्त्र सांगते की टॅलेंट ओळखून त्याचा वापर करा.

अनामिका बोटावर एक उभी रेषा असल्यास?

जर अनामिका बोटावर एक सरळ उभी रेषा पहिल्या पर्वापर्यंत गेली असेल तर व्यक्ती भाग्यवान आणि धनवान असते. व्यापारात खूप यश मिळते. पैशाची स्थिती उत्तम राहते. खुला स्वभाव असतो आणि लोकांना मदत करतो. व्यक्तिमत्व आकर्षक आणि नेतृत्वगुण असते. असे लोक जीवनात मोठे यश मिळवतात आणि सुखी राहतात.

अनामिका बोटाच्या पहिल्या पर्वावर अनेक रेषा असल्यास?

पहिल्या पर्वावर काही उभ्या रेषा असतील तर आयुष्य सुखद आणि आनंदी जाते. रेषा जोडीपर्यंत मिळाल्या तर व्यक्ती इतरांना आकर्षित करणारा असतो. स्वभाव खूप खुला आणि मैत्रीपूर्ण असतो. व्यक्तिमत्व चमकदार राहते. पैशाची चांगली स्थिती येते आणि नातेसंबंध मजबूत होतात. हे सर्व लक्षणे एकत्र असतील तर जीवन यशस्वी होते.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

