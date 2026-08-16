/नागपंचमी आणि पहिला श्रावणी सोमवार एकाच दिवशी! शिवपूजा की नागपंचमी कुठली पूजा आधी करायची? असा असेल उपवास सोडण्याचा नियम

आषाढ अमावस्या झाल्यानंतर 13 ऑगस्टपासून श्रावण महिन्याला सुरुवात झाली आहे. श्रावणात महादेवाचा प्रिय दिवस म्हणजे श्रावण सोमवारची पूजा करण्यात येते. यादिवशी महादेवाची पूजा करण्यात येते. पण भक्तांच्या मनात एक संभ्रम निर्माण झालाय. ते म्हणजे पहिल्या श्रावणी सोमवारी नागपंचमीचा योग जुळून आला आहे. त्यामुळे आधी महादेवाची की नागपंचमी कोणाची पूजा करायची, असा प्रश्न पडलाय. त्यासोबतच श्रावणी सोमवार आणि नागपंचमीचा उपवास कधी सोडायचा असाही प्रश्न त्यांना पडला आहे.
मराठी पंचांगानुसार श्रावण महिन्याच्या शुक्ल पक्षाची पंचमी तिथी 16 ऑगस्ट संध्याकाळी 4:52 वाजेपासून 17 ऑगस्टपासून संध्याकाळी 5:01 वाजेपर्यंत असणार आहे. उदयतिथीनुसार नागपंचमीचा सण 17 ऑगस्ट साजरी करण्यात येणार आहे.
पंचांगानुसार नागपंचमी पूजेसाठी शुभ मुहूर्त सकाळी 5:51 ते 8:29 वाजेपर्यंत असणार आहे.
शिवपूजा की नागपंचमी कुठली पूजा आधी करायची?
पहिली श्रावणी सोमवार आणि नागपंचमी एकाच दिवशी आल्यामुळे कोणती पूजा कधी करायची याबद्दल ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांनी सांगितलं आहे.
ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांनी सांगितलं की, 17 ऑगस्टला आधी महादेवाची पूजा करावी. आंघोळ करुन शिवलिंगाला जलाभिषेक करा. त्यानंतर बेलपत्र अर्पण करताना ‘ॐ नमः शिवाय’चा जप करा.
त्यानंतर नागपंचमीची पूजा करा. खरंतर महादेवाच्या गळ्यात नाग विराजमान असल्यामुळे शिवपूजेनंतर नागदेवतेची पूजा करण्याची परंपरा आजही अनेक ठिकाणी पाळली आहे.
नागपंचमीचा सण हा सर्पदेवाला समर्पित असून हिंदू धर्मात या सणाला विशेष महत्त्व आहे. भगवान महादेवांच्या गळ्यातील नाग, भगवान विष्णूंचा शेषनाग आणि श्रीकृष्णाने कालिया नागाचा पराभव यातून धर्मशास्त्रात आणि पुरातन काळात नागदेवतेचं महत्त्व अधोरेखित होतं.
धर्मग्रंथांमध्येही नागपंचमीला सर्पदेवाची पूजा केल्याचा उल्लेख आहे. नागपंचमीच्या दिवशी नाग देवतेची पूजा केल्यामुळे सर्पदंशाचे भय दूर होतो. शेतातील पिकांचे रक्षण करणाऱ्या साप-नागांप्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठीही नागदेवतेची पूजा करण्यात येते. त्यासोबतच घरात सुख-समृद्धी व शांतता लाभावी म्हणून केली जाते. म्हणूनच, नागपंचमीला सर्पांची विधीपूर्वक पूजा करण्यात येते.
श्रावणी सोमवारचा उपवास आणि नागपंचमीचा उपवास अनेक जण करतात. तर अशा स्थितीत महादेवाची आणि नागदेवतेची पूजा केल्यानंतर संध्याकाळी शिवपूजा आणि आरती करून तुम्ही संध्याकाळी उपवास सोडू शकता.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)