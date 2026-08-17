/Explainer : नागपंचमीला सापांना दूध पाजल्याने खरंच शुभशकुन होतो का? वैज्ञानिकदृष्ट्या दूध आणि लाह्याच्या नैवेद्यामागील सत्य काय?

श्रावण महिन्यासोबत सण उत्सवाला सुरूवात होते. श्रावणातील पहिला सण म्हणजे नागपंचमी. नागपंचमीला सर्पदेवतेची पूजा करुन त्याला दूध आणि लाह्यांचा नैवेद्य अर्पण केला जातो. इतर दिवशी सापांची आपल्या भीती वाटत म्हणून त्यांना आपण मारतो. पण नागपंचमीच्या दिवशी सापांची पूजा करण्यात येते. सापाची पूजा नागपंचमीला का करतात. त्यांना दूध आण लाह्या का देतात? साप खरंच दूध पितात का? या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तर आज आपण जाणून घेणार आहोत, प्राध्यापिका मेधा दामोदर सोमण यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत. मेधा दामोदर सोमण या संस्कृत, भारतीय संस्कृती आणि परंपरांच्या अभ्यासातील एक मान्यवर व्यक्तिमत्व आहे.
तर धर्मशास्त्रानुसार जिवंत सापाची पूजा करा अशा कुठेही उल्लेख नाही. तर तुम्ही मूर्ती, सापाचा फोटो याची पूजा करु शकता. चांदीच्या सापांची जोडी आणून त्याची पूजा करु शकता. खरंतर नागपंचमी हा सण शेतीशी जोडला गेला आहे. त्यामुळे सापाप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी नागपंचमी साजरी करण्यात येते. कारण श्रावण म्हणजे पावसाचा महिना या काळात साप जमिनीतून बाहेर येतात. आणि अशातच शेतात श्रावणात उंदर धुमाकूळ घालत असतात. म्हणून जेव्हा साप बाहेर येतो आणि उंदराची शिकार करतो. त्यामुळे शेतीतील पिकांचं नुकसान होण्यापासून त्याचा बचाव होतो. त्यामुळे वैज्ञानिकदृष्ट्या सापाची पूजा करण्यात येते.
वैज्ञानिकदृष्ट्या सापांना कधीही दूध पाजू नये. कारण दूध हे सापांसाठी प्राणघातक असतं. सापांसाठी दूध विषारी असते ज्यामुळे त्यांचा मृत्यूही होऊ शकतो. तर विज्ञान आणि सर्प तज्ज्ञांच्या मते, साप हे मांसाहारी सरपटणारे प्राणी आहेत. त्यांच्या शरीरात लॅक्टोज पचवण्यासाठी आवश्यक एन्झाईम्स नसतात, ज्यामुळे त्यांच्या आतड्यांना आणि फुफ्फुसांना इजा होऊ शकते. मग सापाला दूध आणि लाह्याचे नैवेद्य काय दाखवला जातो. मेधा दामोदर सोमण सांगतात की, साप दूध आणि लाह्या खात नाही. त्या म्हणाल्यात की, नागपंचमी या सणाबद्दल फार गैरसमज आहेत. आपले सर्व सण हे शेतीवर अवलंबून आहेत. पाऊस पडला की, त्यानंतर जून जुलैला लावणी केली जाते. लावणी झाली की ऑगस्ट, सप्टेंबरपासून चांगली पिकं बहरतात. मग त्यावेळी शेतातमध्ये उंदर येऊन धान्याची नासाडी करतात.
त्या पुढे सांगतात, उंदरांचा शत्रू हा नाग असतो. मग तुम्ही बघा नागाचे बीळ आहे, त्याच्याबाहेर तुम्ही दूध आणि लाह्या ठेवल्या तर काही वेळानंतर एक कुंबट वास असतो. ज्यामुळे ते खाण्यासाठी उंदर तिथे येतात. त्याचा परिणाम उंदराला मारण्यासाठी नाग बिळाच्या बाहेर येतात. उंदरांची संख्या कमी करावी आणि शेतातील पिकांचं संरक्षण व्हावं म्हणून नागपंचमीला दूध आणि लाह्याचे नैवेद्य दाखवण्याचा हेतू आहे.
पूर्वीच्या काळात जेव्हा गारूडा नागपंचमीच्या काही दिवसांपूर्वी नागांना उपाशी ठेवायचा. त्यानंतर नागपंचमीच्या दिवशी तो घरोघरी जाऊन नागाचा खेळ दाखवायचा आणि जेव्हा घरातील स्त्रिया दूध आणि खाद्यपदार्थ द्यायच्या ते नागासाठी नाही तर त्यातून गारूडाचे दैनदिन जीवन चालायचे.