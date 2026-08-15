/नागपंचमीला सूर्य - केतूचा सिंह राशीत संयोग! मिथुनसह 4 राशींसाठी घातक; धन, मालमत्ता आणि नात्याबद्दल राहा सावध

श्रावणातील पहिल्या श्रावण सोमवारी नागपंचमी पण असणार आहे. 17 ऑगस्टला सोमवारी ग्रहांची स्थिती पाहिली तर यादिवशी ग्रहांचा राजा सूर्याचे गोचर होणार आहे. सूर्य 17 ऑगस्टला सकाळी 7.58 वाजता सिंह राशीत प्रवेश करणार आहे. पण सिंह राशीत पूर्वीपासून दृष्ट केतू विराजमान आहे. अशास्थितीत सूर्य आणि केतू यांचा संयोग चार राशीच्या लोकांसाठी कठीण ठरणार आहे. या राशींना आरोग्य, जीवनशैली, करिअर, आर्थिक आणि कौटुंबिक बाबींमध्ये अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे.
या लोकांना खर्च, काम आणि मानसिक तणावाचा सामना करावा लागणार आहे. ऑफिसमध्ये सहकाऱ्यांशी मतभेद होण्याचे संकेत आहे. शब्दांवर नियंत्रण ठेवा. कोणताही मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी काळजी घ्या. एवढंच नाही तर महत्त्वाच्या कागदपत्रावर सही करण्यापूर्वी ते नीट वाचून घ्या अन्यथा मोठ्या अडचणीत सापडाल. कोणाला पैसे उधार देऊ नका.
तुमच्या आत्मविश्वासात चढ-उतार पाहिला मिळेल. निर्णय घेताना गोंधळ होणार आहे. तुमच्या जबाबदाऱ्या वाढणार आहे. पण तुमच्या कामाची फळ किंवा प्रशंसा होणार नाही. व्यावसायिकांनाही आव्हानात्मकतेचा सामना करावा लागणार आहे. जुन्या ग्राहकाशी किंवा व्यावसायिक भागीदाराशी मतभेदाचे संकेत आहेत. या काळात घेतलेले अचानक निर्णय हानिकारक ठरणार आहे. नवीन प्रकल्पात गुंतवणूक करण्यापूर्वी सखोल संशोधन केल्याशिवाय निर्णय घेऊ नका. लहानसहान गोष्टींवरून कुटुंबातही तणाव वाढणार आहे.
या काळात तुम्हाला तुमची आणि कुटुंबातील सदस्यांच्या आरोग्याची विशेष काळजी घ्यायची आहे. आरोग्याबद्दल कोणतीही हलगर्जीपणा टाळू नका. खास करुन आहाराकडे लक्ष द्या. तुम्हाला अनेक धावपळीच्या कामांना सामोरे जावे लागणार आहे. खर्चात मोठा वाढ होणार आहे. तुमच्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवणे ठेवा. योग्य विचार न करता पैसे उधार देणे किंवा गुंतवणूक करु नका. या काळात निद्रानाश आणि मानसिक अस्वस्थता जाणवणार आहे.
तुमच्या नोकरी आणि व्यवसायात चढ-उतार असणार आहे. कार्यालयात कठोर परिश्रम करूनही, अपेक्षित परिणाम मिळणार नाही. सहकाऱ्यांशी गैरसमज किंवा विशिष्ट कामांच्या जबाबदारीवरून वाद होण्याची दाट शक्यता आहे. व्यावसायिकांना बाजारातील अचानक बदल किंवा ग्राहकांच्या मागणीत घट पाहावी लागणार आहे. गुंतवणुकीशी संबंधित बाबींमध्ये तुम्हाला विशेष सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. कौटुंबिक आणि आर्थिक बाबींबद्दलची चिंता वाढणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)