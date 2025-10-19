English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Narak Chaturdashi: नरक चतुर्दशीला अभ्यंग स्नानाचा शुभ मुहूर्त काय? आंघोळीनंतर कारिटं का फोडतात? तर या गोष्टी टाळा अन्यथा...

Narak Chaturdashi : उठा उठा दिवाळी आली...छोटी दिवाळी म्हणजे नरक चतुर्दशीचा दिवस आला आहे. सोमवारी अभ्यंगस्नान असणार असून यादिवशी आंघोळीनंतर कारिटं फोडण्याची परंपरा आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Oct 19, 2025, 11:39 PM IST
Narak Chaturdashi : देशभरात दिवाळीचा उत्साह असून सोमवारी 20 ऑक्टोबरला नरक चतुर्दशी असणार आहे. यादिवशी पहाटे उठून अभ्यंगस्नान करण्याची परंपरा आहे. या दिवसाला छोटी दिवाळी असंही म्हणतात. यादिवशी श्रीकृष्णाने नरकासूरचा वध केला होता. 

नरक चतुर्दशी शुभ मुहूर्त

पंचांगानुसार, चतुर्दशी तिथी 19 ऑक्टोबर 2025 दुपारी 1:51 वाजेपासून 20 ऑक्टोबर 2025 दुपारी 3:44 वाजेपर्यंत असणार आहे. उदय तिथीनुसार 20 ऑक्टोबरला नरक चतुर्दशी असणार आहे. 

नरक चतुर्दशी अभ्यंग स्नान मुहूर्त

सकाळी 5:13 ते सकाळी 6:25 (कालावधी: 1 तास 12 मिनिटे)
ब्रह्म मुहूर्त: पहाटे 4:44 ते 5:34 पर्यंत
अभिजित मुहूर्त: सकाळी 11:43 ते दुपारी 12:28 पर्यंत
या शुभ काळात स्नान केल्याने तुमचे मन आणि आत्मा शुद्ध होतात आणि तुमची पापे धुतात असे म्हटले जाते. या दिवशी भक्त मृत्युदेवता यमासाठी 14 दिवे देखील लावतात.

हेसुद्धा वाचा - Narak Chaturdashi Wishes in Marathi : उटण्याचा सुगंध घेऊन आली पहिली पहाट; नातेवाईक आणि प्रियजनांना द्या नरक चतुर्दशीच्या मराठीतून शुभेच्छा

अभ्यंगस्नान कसं करावं?

दिवाळी सणातील अभ्यंगस्नानाला भारतीय संस्कृतीत विशेष महत्त्व आहे. नरकचतुर्दशीच्या दिवशी पहाटे उठून ब्रह्म मुहूर्तावर अभ्यंगस्नान म्हणजे तेल, उटणं लावून स्नान करावं. आंघोळ केल्यानंतर 'कारिटं' अंगठयाने फोडण्याची प्रथा आहे. अभ्यंगस्नान झाल्यानंतर मंदिरात जाऊन देवाचं दर्शन घ्यावं. त्यानंतर देवाला नैवेद्य म्हणून फराळाचे पदार्थ दाखवावे. घरातील सर्व सदस्यांनीही आंघोळीनंतर फराळाच्या पदार्थाचं सेवन करावं.अनेक ठिकाणी या दिवशी दिवाळी पहाटचा कार्यक्रम असतात. 

नरक चतुर्दशीला पायाने का फोडलं जातं कारिटं?

अभ्‍यंगस्‍नानापूर्वी कारिट नावाचं फळ फोडण्‍याची परंपरा महाराष्‍ट्रात अनेक ठिकाणी आजही पाळली जाते. ते फळ नरकासूर या राक्षसाचं प्रतिक मानलं गेलं आहे. या दिवशी पहाटे लवकर उठून अभ्‍यंगस्‍नानापूर्वी घराबाहेर किंवा तुळशी वृदांवनाजवळ डाव्‍या पायाच्‍या अंगठ्याने कारिट ठेचलं जातं. अभ्‍यंगस्‍नानाच्‍या आधी कारिटं फोडून नरकासुराचा प्रतिकात्मक वध केला जातो.  रस जिभेला लावला जातो आणि 2 बिया डोक्याला लावले जाते. खरं तर, एका अर्थाने त्या रुपात आपल्या मनातील सारी कटुता, दुष्टतेचा नाश केला जातो.

दिवाळीत कारिटं फोडण्याचं वैज्ञानिक कारणं

आश्विन महिना म्हणजे हिवाळाला सुरुवात होते. थंडीमध्ये आपल्या शरीराचे तापमान योग्य प्रमाणात ठेवण्यासाठी हे कडू फळं कारिटं चाखलं जातं. 

नरक चतुर्दशीला काय करू नये

नरक चतुर्दशीच्या दिवशी घर अस्वच्छ ठेवू नका.
कोणाशीही वाद घालू नका.
वृद्ध आणि महिलांचा अपमान करू नका.
पैसे वाया घालवू नका.
तामसिक गोष्टींचे सेवन करू नये.
गरीब लोकांना अन्न, पैसे, कपडे इत्यादी गोष्टी दान करा.
दिवे आणि दिव्यांनी घर सजवा.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

