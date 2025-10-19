Narak Chaturdashi: नरक चतुर्दशीला अभ्यंग स्नानाचा शुभ मुहूर्त काय? आंघोळीनंतर कारिटं का फोडतात? तर या गोष्टी टाळा अन्यथा...

Narak Chaturdashi : देशभरात दिवाळीचा उत्साह असून सोमवारी 20 ऑक्टोबरला नरक चतुर्दशी असणार आहे. यादिवशी पहाटे उठून अभ्यंगस्नान करण्याची परंपरा आहे. या दिवसाला छोटी दिवाळी असंही म्हणतात. यादिवशी श्रीकृष्णाने नरकासूरचा वध केला होता.
पंचांगानुसार, चतुर्दशी तिथी 19 ऑक्टोबर 2025 दुपारी 1:51 वाजेपासून 20 ऑक्टोबर 2025 दुपारी 3:44 वाजेपर्यंत असणार आहे. उदय तिथीनुसार 20 ऑक्टोबरला नरक चतुर्दशी असणार आहे.
सकाळी 5:13 ते सकाळी 6:25 (कालावधी: 1 तास 12 मिनिटे)
ब्रह्म मुहूर्त: पहाटे 4:44 ते 5:34 पर्यंत
अभिजित मुहूर्त: सकाळी 11:43 ते दुपारी 12:28 पर्यंत
या शुभ काळात स्नान केल्याने तुमचे मन आणि आत्मा शुद्ध होतात आणि तुमची पापे धुतात असे म्हटले जाते. या दिवशी भक्त मृत्युदेवता यमासाठी 14 दिवे देखील लावतात.
दिवाळी सणातील अभ्यंगस्नानाला भारतीय संस्कृतीत विशेष महत्त्व आहे. नरकचतुर्दशीच्या दिवशी पहाटे उठून ब्रह्म मुहूर्तावर अभ्यंगस्नान म्हणजे तेल, उटणं लावून स्नान करावं. आंघोळ केल्यानंतर 'कारिटं' अंगठयाने फोडण्याची प्रथा आहे. अभ्यंगस्नान झाल्यानंतर मंदिरात जाऊन देवाचं दर्शन घ्यावं. त्यानंतर देवाला नैवेद्य म्हणून फराळाचे पदार्थ दाखवावे. घरातील सर्व सदस्यांनीही आंघोळीनंतर फराळाच्या पदार्थाचं सेवन करावं.अनेक ठिकाणी या दिवशी दिवाळी पहाटचा कार्यक्रम असतात.
अभ्यंगस्नानापूर्वी कारिट नावाचं फळ फोडण्याची परंपरा महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी आजही पाळली जाते. ते फळ नरकासूर या राक्षसाचं प्रतिक मानलं गेलं आहे. या दिवशी पहाटे लवकर उठून अभ्यंगस्नानापूर्वी घराबाहेर किंवा तुळशी वृदांवनाजवळ डाव्या पायाच्या अंगठ्याने कारिट ठेचलं जातं. अभ्यंगस्नानाच्या आधी कारिटं फोडून नरकासुराचा प्रतिकात्मक वध केला जातो. रस जिभेला लावला जातो आणि 2 बिया डोक्याला लावले जाते. खरं तर, एका अर्थाने त्या रुपात आपल्या मनातील सारी कटुता, दुष्टतेचा नाश केला जातो.
आश्विन महिना म्हणजे हिवाळाला सुरुवात होते. थंडीमध्ये आपल्या शरीराचे तापमान योग्य प्रमाणात ठेवण्यासाठी हे कडू फळं कारिटं चाखलं जातं.
नरक चतुर्दशीच्या दिवशी घर अस्वच्छ ठेवू नका.
कोणाशीही वाद घालू नका.
वृद्ध आणि महिलांचा अपमान करू नका.
पैसे वाया घालवू नका.
तामसिक गोष्टींचे सेवन करू नये.
गरीब लोकांना अन्न, पैसे, कपडे इत्यादी गोष्टी दान करा.
दिवे आणि दिव्यांनी घर सजवा.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)