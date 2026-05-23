/Nautapa 2026 : 25 मे पासून सूर्यप्रकाश होणार आणखी तीव्र! पुढील 9 दिवस या राशींसाठी घातक; क्रोध, अपमान आणि आर्थिक फटका

Nautapa Weather 2026 : महाराष्ट्रासह देशभरात उष्णतेमुळे नागरिक हैराण आहेत. काही ठिकाणी पावसामुळे दिलासा मिळाला आहे. पण 25 मे पासून सूर्यप्रकाश आणखी तीव्र होणार. ज्योतिषशास्त्रानुसार नौतपा हा पुढील 9 दिवस काही राशींच्या लोकांसाठी घातक असणार आहे.
Nautapa Weather Forecast 2026 : सूर्य 25 मे पासून अधिक तीव्र होणार आहे. कारण सूर्य रोहिणी नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. याला नौतप असं म्हटलं जातं. तर नौतप हे 25 मे 2026 पासून 2 जून 2026 असं नऊ दिवस असणार आहे. सूर्याचे हे नक्षत्र गोचर ज्योतिषशास्त्रानुसार काही राशींसाठी त्रासदायक असणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार सूर्य हा आदर, कीर्ती, आत्मविश्वास आणि आरोग्याचा कारक आहे. त्यामुळे सूर्य नक्षत्र बदलामुळे पाच राशींसाठी तो कठीण काळ घेऊन येणार आहे.
मिथुन रास
पुढील नऊ दिवस तुमचं आर्थिक गणित बिघडणार असून आर्थिक नुकसान होणार आहे. तुमचं खर्च वाढणार आहे. आर्थिक व्यवहारांत सावधगिरी बाळगा. हुशारीने गुंतवणूक करा अन्यथा मोठी फसवणूक होण्याची शक्यता आहे. आरोग्याकडे विशेष लक्ष द्या.
वृश्चिक रास
तुम्हाला या काळात आपल्या रागावर नियंत्रण ठेवावे लागणार आहे, अन्यथा गोष्टी बिघडतील. कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांशी संघर्ष होण्याचे चिन्ह आहेत. तुमच्या संवादात वाणीत सावधगिरी बाळगा. अपमानित होण्याचीही शक्यता आहे. या राशीच्या पुरुषांनी आपला राग आपल्या पत्नीवर काढू नका.
धनु रास
या लोकांनी या काळात आपल्या आरोग्याची विशेष काळजी घ्यावी. सकस आहार घ्या, अन्यथा पोटाचे विकार होण्याचा धोका असणार आहे. तसंच, आर्थिक बाबींमध्ये घाई करू नका; आर्थिक नुकसान होण्याचे संकेत आहेत.
कुंभ रास
नौतप काळात या लोकांनी अधिक तापट स्वभावाचे राहणार आहेत. मानसिक अस्वस्थता असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी वाद होण्याची दाट शक्यता आहे. वरिष्ठांशी वाद घालू नका. काम वेळेवर पूर्ण न झाल्यास संयम ठेवा. कुटुंबातही काही तणाव असणार आहे.
मीन रास
नौतप काळात तुम्ही कौटुंबिक समस्यांमुळे त्रास असणार आहात. या व्यक्तींनी आपल्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष द्या. शरीरातील पाण्याची कमतरता होऊ देऊ नका. दुपारच्या वेळी बाहेर जाऊ नका. राग आणि तणाव टाळा. या काळात मोसमी आजारचा तुम्हाला त्रास होणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)