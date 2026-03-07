Navpancham Rajyog 2026: सूर्य आणि गुरूचा नवपंचम राजयोग 3 राशींसाठी भाग्यशाली! कामात यश, नशिबाची साथ अन् आर्थिक भरभराटी

Navpancham Rajyog 2026 : वैदिक ज्योतिशास्त्रात ग्रह आणि नक्षत्राचा अभ्यास करण्यात येतो. ज्यात ग्रह आणि नक्षत्राची स्थितीवरुन भविष्याचे वेध घेण्यात येतात. ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांनी मार्च महिन्यात सूर्य आणि गुरूची युती होणार आहे, ज्यातून शुभ असा नवपंचम राजयोग निर्माण झाला आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार सूर्य हा ग्रहांचा राजा मानला जातो. सूर्य हा दर महिन्याला एका राशीतून दुसऱ्या राशीत प्रवेश करतो. सूर्य 15 मार्चपर्यंत कुंभ राशीत राहणार आहे. अशा स्थितीत कुंभ राशीत सूर्य आणि गुरूची युती तीन राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली ठरणार आहे.
वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, सूर्य हा आत्मविश्वास, पद आणि प्रतिष्ठेचा कारक मानला मानला जातो. तर देवगुरु गुरु ज्ञान, भाग्य आणि संपत्तीशी कारक आहे. म्हणूनच, या दोघांची ही 3 राशींसाठी विशेषतः फायदेशीर ठरणार असल्याने यात तुमची रास आहे का जाणून घ्या.
नवपंचम राजयोग या राशीच्या लोकांसाठी खूप शुभ असणार आहे. नशीब तुमची साथ देणार आहे. कामात यश मिळणार आहे. तुमच्या नोकरीत किंवा व्यवसायात तुमच्या मेहनतीचे फळ देणारा हा राजयोग असणार आहे. नवीन संधी देखील तुम्हाला मिळणार आहे. पदोन्नती किंवा पगार वाढीचे संकेत आहेत. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत उघडणार आहे. ज्यामुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होणार आहे.
तुम्हाला नवपंचम राजयोगाचा दुप्पटीने फायदा मिळणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या कामाचे कौतुक होणार आहे. तुमच्या खांद्यावर नवीन जबाबदाऱ्या देण्यात येणार आहे. नोकरीत बदल किंवा चांगल्या संधी मिळणार आहेत. व्यवसायातही नफा मिळणार आहे. तुमचे व्यक्तिमत्व सुधारणार असून तुमची आर्थिक परिस्थिती चांगल्या स्थितीत येणार आहे.
तुमच्यासाठी हे संयोजन अचानक आर्थिक लाभाचे ठरणार आहे. तुम्ही तुमच्या पसंतीच्या क्षेत्रात तुमच्या कारकिर्दीत प्रगती घेऊन आला आहे. तुमच्या कठोर परिश्रमाचे सकारात्मक परिणाम या राजयोगामुळे मिळणार आहे. चालू असलेल्या व्यवसायातील समस्या सहज मार्गी लागणार आहे. बँक बॅलेन्स वाढणार आहे. आदर आणि सन्मान वाढणार आहे. जीवनात शांती आणि आनंद असणार आहे.
(Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)