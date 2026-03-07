English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भविष्य
  • Navpancham Rajyog 2026: सूर्य आणि गुरूचा नवपंचम राजयोग 3 राशींसाठी भाग्यशाली! कामात यश, नशिबाची साथ अन् आर्थिक भरभराटी

Navpancham Rajyog 2026: सूर्य आणि गुरूचा नवपंचम राजयोग 3 राशींसाठी भाग्यशाली! कामात यश, नशिबाची साथ अन् आर्थिक भरभराटी

Navpancham Rajyog 2026 : ज्योतिषशास्त्रानुसार प्रत्येक महिन्यात काही ग्रहांची युती होते ज्यातून शुभ किंव अशुभ योग निर्माण होत असतात. सूर्य आणि गुरूचा सध्या नवपंचम राजयोग 3 राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली ठरणार आहे.

नेहा चौधरी | Updated: Mar 7, 2026, 07:55 PM IST
Navpancham Rajyog 2026: सूर्य आणि गुरूचा नवपंचम राजयोग 3 राशींसाठी भाग्यशाली! कामात यश, नशिबाची साथ अन् आर्थिक भरभराटी

Navpancham Rajyog 2026 : वैदिक ज्योतिशास्त्रात ग्रह आणि नक्षत्राचा अभ्यास करण्यात येतो. ज्यात ग्रह आणि नक्षत्राची स्थितीवरुन भविष्याचे वेध घेण्यात येतात. ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांनी मार्च महिन्यात सूर्य आणि गुरूची युती होणार आहे, ज्यातून शुभ असा नवपंचम राजयोग निर्माण झाला आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार सूर्य हा ग्रहांचा राजा मानला जातो. सूर्य हा दर महिन्याला एका राशीतून दुसऱ्या राशीत प्रवेश करतो. सूर्य 15 मार्चपर्यंत कुंभ राशीत राहणार आहे. अशा स्थितीत कुंभ राशीत सूर्य आणि गुरूची युती तीन राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली ठरणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, सूर्य हा आत्मविश्वास, पद आणि प्रतिष्ठेचा कारक मानला मानला जातो. तर देवगुरु गुरु ज्ञान, भाग्य आणि संपत्तीशी कारक आहे. म्हणूनच, या दोघांची ही 3 राशींसाठी विशेषतः फायदेशीर ठरणार असल्याने यात तुमची रास आहे का जाणून घ्या. 

मिथुन रास (Gemini Zodiac)

नवपंचम राजयोग या राशीच्या लोकांसाठी खूप शुभ असणार आहे. नशीब तुमची साथ देणार आहे. कामात यश मिळणार आहे. तुमच्या नोकरीत किंवा व्यवसायात तुमच्या मेहनतीचे फळ देणारा हा राजयोग असणार आहे. नवीन संधी देखील तुम्हाला मिळणार आहे. पदोन्नती किंवा पगार वाढीचे संकेत आहेत. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत उघडणार आहे. ज्यामुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होणार आहे. 

 

हेसुद्धा वाचा - Rangpanchami Wishes in Marathi : रंग नात्याचा, रंग आनंदाचा...; रंगपंचमीच्या आपल्या प्रियजनांना द्या खास मराठीतून शुभेच्छा

 

कन्या रास (Virgo Zodiac)  

तुम्हाला नवपंचम राजयोगाचा दुप्पटीने फायदा मिळणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या कामाचे कौतुक होणार आहे. तुमच्या खांद्यावर नवीन जबाबदाऱ्या देण्यात येणार आहे. नोकरीत बदल किंवा चांगल्या संधी मिळणार आहेत. व्यवसायातही नफा मिळणार आहे. तुमचे व्यक्तिमत्व सुधारणार असून तुमची आर्थिक परिस्थिती चांगल्या स्थितीत येणार आहे.

मकर रास (Capricorn Zodiac)  

तुमच्यासाठी हे संयोजन अचानक आर्थिक लाभाचे ठरणार आहे. तुम्ही तुमच्या पसंतीच्या क्षेत्रात तुमच्या कारकिर्दीत प्रगती घेऊन आला आहे. तुमच्या कठोर परिश्रमाचे सकारात्मक परिणाम या राजयोगामुळे मिळणार आहे. चालू असलेल्या व्यवसायातील समस्या सहज मार्गी लागणार आहे. बँक बॅलेन्स वाढणार आहे. आदर आणि सन्मान वाढणार आहे. जीवनात शांती आणि आनंद असणार आहे.

(Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
navpancham rajyog 2026surya guru yuti 2026sun jupiter conjunction 2026zodiac signsastrology

इतर बातम्या

पुण्यातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीच्या संपत्तीत 44 टक्क्यांची...

पुणे