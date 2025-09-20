English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Navpancham Rajyog 2025 : ज्योतिषशास्त्रानुसार शारदीय नवरात्रीच्या दिवशी सूर्य कन्या राशीत आणि यम मकर राशीत असणार असून यातून अतिशय शुभ असा नवपंचम राजयोग निर्माण होणार आहे. ज्यामुळे तीन राशींची चांदीच चांदी असणार आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Sep 20, 2025, 09:40 AM IST
Navratri 2025 : नवरात्रीपासून 'या' लोकांसाठी चांदीच चांदी! सूर्य-यममुळे नवपंचम राजयोग; अचानक होणार आर्थिक लाभ

Navratri Navpancham Rajyog 2025 : हिंदू धर्मात शारदीय नवरात्रीचे विशेष महत्त्व असून 22 सप्टेंबरपासून या उत्सवाला सुरुवात होणार आहे. या वर्षी नवरात्रीत अनेक शुभ राजयोग निर्माण होणार आहेत. हे योगामुळे काही राशीच्या लोकांवर देवी दुर्गा आणि देवी लक्ष्मी यांचे विशेष कृपा असणार आहे. शारदीय नवरात्र 22 सप्टेंबरला ग्रहांचा राजा सूर्य कन्या राशीत आहे आणि 1 7 ऑक्टोबरपर्यंत तो कन्या राशीत असणार आहे. या परिस्थितीत, मकर राशीत असलेल्या यमासोबत संयोग करून तो नवपंचम राजयोग निर्माण होणार आहे. या राजयोगाच्या निर्मितीमुळे या तीन राशीच्या लोकांना सर्वात जास्त फायदा होणार आहे. (Navratri 2025 Navpancham Rajyoga due to Surya Yam Sudden financial gains these zodiac)

मकर रास 

लग्नाच्या घरात शनि आणि पाचव्या घरात सूर्य असल्याने, या राशीला महत्त्वपूर्ण लाभ होण्याची शक्यता आहे. जीवनातील अनेक आव्हाने दूर होऊ शकतात आणि हा काळ विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत शुभ ठरू शकतो. एकाग्रता वाढेल आणि परीक्षेत यश मिळणार आहे. उच्च शिक्षण घेण्याचे तुमचे स्वप्नही पूर्ण होणार आहे. या काळात, जीवन आनंद आणि शांतीने भरलेले असणार आहे. अध्यात्मात तुमची आवड वाढणार आहे. ज्यामुळे तुम्ही धार्मिक कार्यात सहभागी होणार आहात. संपत्ती आणि समृद्धी प्राप्त होणार आहे. व्यवसायातही प्रगती आणि नफा मिळणार आहे. उत्पन्नाचे स्रोत वाढतील आणि कमाई वाढणार आहे. एकूणच, हा काळ जातकांसाठी अनेक प्रकारे शुभ आणि फायदेशीर ठरणार आहे. 

धनु राशीच्या लोकांसाठी सूर्य आणि यमाचा नवपंचम राजयोग खूप फायदेशीर सिद्ध होणार आहे. या राशीच्या राशीच्या दशम घरात सूर्य स्थित आहे. या राजयोगाच्या निर्मितीमुळे, या राशीच्या लोकांना प्रत्येक क्षेत्रात यश प्राप्त होणार आहे. तुमच्या प्रयत्नांना निश्चितच फळ मिळणार आहे. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना आनंद आणि समाधान मिळणार आहे. नवीन नोकरी शोधणाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी यश आणि इच्छित संधी देणार आहे. व्यवसायिक नवीन रणनीतींद्वारे चांगला नफा मिळेल. स्पर्धकांवर आघाडी करण्यात यश मिळणार आहे. आर्थिक परिस्थिती मजबूत होणार असून, आराम आणि विलासिता वाढ होणार आहे. वैवाहिक जीवन सुसंवादी राहणार आहे. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत आनंदी काळ व्यतित करणार आहात. आरोग्यात सुधारणा पाहिला मिळणार आहे. 

कन्या रास 

या राशीत जन्मलेल्यांसाठी सूर्य आणि यमाचा नवपंचम राजयोग खूप फायदेशीर सिद्ध होणार आहे. याचा त्यांच्या जीवनावर सकारात्मक परिणाम पाहिला मिळणार आहे. त्यांना काही महत्त्वाच्या चांगल्या बातम्या मिळणार आहेत. त्यांना त्यांच्या मुलांकडूनही चांगल्या बातम्या मिळणार आहे. तुमचे वरिष्ठ तुमच्या कामाची प्रशंसा करतील. तुम्हाला महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या देण्यात येणार आहे. व्यवसायात फायदेशीर संधी निर्माण होणार आहे. तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होणार आहे. अनपेक्षित आर्थिक लाभ मिळणार आहे. आरोग्य सामान्यतः चांगले राहणार आहे. जरी मुलांच्या आरोग्याशी संबंधित अतिरिक्त खर्च होउ शकतो. अशुभ प्रभावांपासून बचाव करण्यासाठी, दररोज "ओम सूर्याय नम:" मंत्राचा जप करणे फायदेशीर ठरणार आहे. 

(Disclaimer: या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

