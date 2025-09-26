Navratri 2025 : A To Z....संपूर्ण इंग्रजी वर्णमालेत दडलीयेत देवीची नावं; तुम्हाला माहितीयेत का?

Navratri 2025 : नवरात्रोत्सवात देवीच्या 9 रुपाची पूजा करण्यात येते. माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंदमाता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्री, माँ महागौरी आणि माँ सिद्धिदात्री या देवींची मनोभावे पूजा अर्चना केली जाते. नवरात्रौत्सव हा भारतात सगळीकडे मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातोय. जागरण, अखंड देवा, देवीला प्रसन्न करण्यासाठी नामजप, उपाय करण्यात येतात. या 9 दिवसांमध्ये उपवासासह देवीच्या नाम जपाला विशेष महत्त्व आहे.
लहानपणापासून आपण A B C D म्हणतो. पण या A To Z मध्येही देवीची नावं लपली आहेत. आज आम्ही तुम्हाला या नावांची ओळख करुन देणार आहोत. त्यासोबत देवीच्या 108 नाव यांचं जप केल्यास घरात सुख, समृद्धी आणि यशाचा आशीर्वाद मिळतो अशी असा भक्तांची श्रद्धा आहे.
A=अम्बे.
B=भवानी
C=चामुंडा
D=दुर्गा
E=एकरूपी
F=फरसाधारणी
G=गायत्री
H=हिंगलाज
I=इंद्राणी
J=जगदंबा
K=काली
L=लक्ष्मी
M=महामाया
N=नारायणी
O=ॐकारणी
P=पद्मा
Q=कात्यायनी
R=रत्नप्रिया
S=शीतला
T=त्रिपुरासुंदरी
U=उमा
V=वैष्णवी
W=वराही
Y=यति
Z=ज़य्वाना
सती,
साध्वी,
भवप्रीता,
भवानी,
भवमोचनी,
आर्या,
दुर्गा,
जया,
आद्या,
त्रिनेत्रा,
शूलधारिणी,
पिनाकधारिणी,
चित्रा,
चंद्रघंटा,
महातपा,
मन,
बुद्धि,
अहंकारा,
चित्तरूपा,
चिता,
चिति,
सर्वमंत्रमयी,
सत्ता,
सत्यानंदस्वरुपिणी,
अनंता,
भाविनी,
भव्या,
अभव्या,
सदागति,
शाम्भवी,
देवमाता,
चिंता,
रत्नप्रिया,
सर्वविद्या,
दक्षकन्या,
दक्षयज्ञविनाशिनी,
अपर्णा,
अनेकवर्णा,
पाटला,
पाटलावती,
पट्टाम्बरपरिधाना,
कलमंजरीरंजिनी,
अमेयविक्रमा,
क्रूरा,
सुंदरी,
सुरसुंदरी,
वनदुर्गा,
मातंगी,
मतंगमुनिपूजिता,
ब्राह्मी,
माहेश्वरी,
ऐंद्री,
कौमारी,
वैष्णवी,
चामुंडा,
वाराही,
लक्ष्मी,
पुरुषाकृति,
विमला,
उत्कर्षिनी,
ज्ञाना,
क्रिया,
नित्या,
बुद्धिदा,
बहुला,
बहुलप्रिया,
सर्ववाहनवाहना,
निशुंभशुंभहननी,
महिषासुरमर्दिनी,
मधुकैटभहंत्री,
चंडमुंडविनाशिनी,
सर्वसुरविनाशा,
सर्वदानवघातिनी,
सर्वशास्त्रमयी,
सत्या,
सर्वास्त्रधारिणी,
अनेकशस्त्रहस्ता,
अनेकास्त्रधारिणी,
कुमारी,
एककन्या,
कैशोरी,
युवती,
यति,
अप्रौढ़ा,
प्रौढ़ा,
वृद्धमाता,
बलप्रदा,
महोदरी,
मुक्तकेशी,
घोररूपा,
महाबला,
अग्निज्वाला,
रौद्रमुखी,
कालरात्रि,
तपस्विनी,
नारायणी,
भद्रकाली,
विष्णुमाया,
जलोदरी,
शिवदुती,
कराली,
अनंता,
परमेश्वरी,
कात्यायनी,
सावित्री,
प्रत्यक्षा,
ब्रह्मावादिनी।
(Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)