Horoscope : नवीन वर्ष 2026 हे वर्ष 3 राशीच्या लोकांसाठी तणावपूर्ण; शनि, राहू, केतू आणि गुरु यांच्या होणार नकारात्मक परिणाम

Saturn Rashifal Rahu Horoscope Jupiter Transit 2026 : येणारं नवीन वर्ष कसं असेल याची अनेकांना उत्सुकता असता आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार नवीन वर्ष 2026 हे कोणासाठी अतिशय भाग्यशाली तर कोणासाठी अतिशय कठीण असणार आहे. तर लोकांसाठी ते सामान्य असेल. ज्योतिषशास्त्रानुसार ग्रहांची हालचाल ही लोकांच्या आयुष्यावर नकारात्मक किंवा सकारात्मक परिणाम होतो. नवीन वर्षात 2026 मध्ये शनि, गुरु, राहू आणि केतू यांची स्थिती बदलणार आहे. कर्माचा कर्ता शनि नवीन वर्षात मीन राशीत असणार आहे. कुंभ राशीत संक्रमण करणारा राहू वर्षाच्या शेवटी मकर राशीत प्रवेश करणार आहे. गुरू कर्क आणि सिंह राशीतून संक्रमण करणार आहेत. दरम्यान, केतू सिंह राशीत असून तो वर्ष संपण्यापूर्वी कर्क राशीत प्रवेश करणार आहे. येत्या वर्षात या ग्रहांचे संक्रमण काही राशींच्या जीवनात अनेक नकारात्मक बदल होणार आहे. 2026 मध्ये शनि, गुरू, राहू आणि केतूच्या संक्रमणामुळे कोणत्या राशींना अडचणी येणार आहेत, त्यात तुमची रास आहे का जाणून घ्या.
2026 मध्ये शनि, गुरु, राहू आणि केतूचे संक्रमण सिंह राशीसाठी अशुभ मानले गेले आहे. आर्थिक परिस्थितीत बदल होणार आहे. आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागणार आहे. तुम्हाला नकारात्मक वाटणार आहे. तुमच्या जोडीदाराशी मतभेद होणार आहेत. तुमचे आरोग्य देखील बिघडणार आहेत.
2026 मध्ये शनि, गुरु, राहू आणि केतूचे संक्रमण धनु राशीसाठी नुकसानदायक ठरणार आहे. आर्थिक जीवन अस्थिर असणार आहे. जीवनात तुम्हाला आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. तुमचे काम पूर्ण करण्यात अडथळे येतील. तुमच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक असणार आहे.
2026 मध्ये शनि, गुरु, राहू आणि केतूचे भ्रमण या राशीसाठी चांगल नसणार आहे . तुमच्या कारकिर्दीत सहकाऱ्यांशी वाद होणार आहेत. तुम्हाला आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. जास्त खर्चामुळे मानसिक त्रास होणार आहे. अनावश्यक ताण येणार आहे.
