English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Horoscope : नवीन वर्ष 2026 हे वर्ष 3 राशीच्या लोकांसाठी तणावपूर्ण; शनि, राहू, केतू आणि गुरु यांच्या होणार नकारात्मक परिणाम

Saturn Rashifal Rahu Horoscope Jupiter Transit 2026 : येणाऱ्या नवीन वर्ष 2026 हे तीन राशीच्या लोकांसाठी अतिशय टेन्शन आणि कठीण असणार आहे. शनि, राहू, केतू आणि गुरू यांचं संक्रमण या राशीच्या आयुष्यावर नकारात्मक परिणाम करणार आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Nov 16, 2025, 09:34 AM IST
Horoscope : नवीन वर्ष 2026 हे वर्ष 3 राशीच्या लोकांसाठी तणावपूर्ण; शनि, राहू, केतू आणि गुरु यांच्या होणार नकारात्मक परिणाम

Saturn Rashifal Rahu Horoscope Jupiter Transit 2026 : येणारं नवीन वर्ष कसं असेल याची अनेकांना उत्सुकता असता आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार नवीन वर्ष 2026 हे कोणासाठी अतिशय भाग्यशाली तर कोणासाठी अतिशय कठीण असणार आहे. तर लोकांसाठी ते सामान्य असेल. ज्योतिषशास्त्रानुसार ग्रहांची हालचाल ही लोकांच्या आयुष्यावर नकारात्मक किंवा सकारात्मक परिणाम होतो. नवीन वर्षात 2026 मध्ये शनि, गुरु, राहू आणि केतू यांची स्थिती बदलणार आहे. कर्माचा कर्ता शनि नवीन वर्षात मीन राशीत असणार आहे. कुंभ राशीत संक्रमण करणारा राहू वर्षाच्या शेवटी मकर राशीत प्रवेश करणार आहे. गुरू कर्क आणि सिंह राशीतून संक्रमण करणार आहेत. दरम्यान, केतू सिंह राशीत असून तो वर्ष संपण्यापूर्वी कर्क राशीत प्रवेश करणार आहे. येत्या वर्षात या ग्रहांचे संक्रमण काही राशींच्या जीवनात अनेक नकारात्मक बदल होणार आहे. 2026 मध्ये शनि, गुरू, राहू आणि केतूच्या संक्रमणामुळे कोणत्या राशींना अडचणी येणार आहेत, त्यात तुमची रास आहे का जाणून घ्या. 

Add Zee News as a Preferred Source

सिंह रास

2026 मध्ये शनि, गुरु, राहू आणि केतूचे संक्रमण सिंह राशीसाठी अशुभ मानले गेले आहे. आर्थिक परिस्थितीत बदल होणार आहे. आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागणार आहे. तुम्हाला नकारात्मक वाटणार आहे. तुमच्या जोडीदाराशी मतभेद होणार आहेत. तुमचे आरोग्य देखील बिघडणार आहेत. 

हेसुद्धा वाचा - Amavasya 2025: मार्गशीर्ष अमावस्या 'या' 5 राशींसाठी अत्यंत कठीण! येणार समस्याच समस्या...

धनु रास 

2026 मध्ये शनि, गुरु, राहू आणि केतूचे संक्रमण धनु राशीसाठी नुकसानदायक ठरणार आहे. आर्थिक जीवन अस्थिर असणार आहे. जीवनात तुम्हाला आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. तुमचे काम पूर्ण करण्यात अडथळे येतील. तुमच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक असणार आहे.

मेष रास 

2026 मध्ये शनि, गुरु, राहू आणि केतूचे भ्रमण या राशीसाठी चांगल नसणार आहे . तुमच्या कारकिर्दीत सहकाऱ्यांशी वाद होणार आहेत. तुम्हाला आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. जास्त खर्चामुळे मानसिक त्रास होणार आहे. अनावश्यक ताण येणार आहे.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Saturn Rashifal Rahu Horoscope Jupiter Transit Guru Rashifal Shani Transit Ketu Gochar 2026 HoroscopeSaturnJupiterRahuketu

इतर बातम्या

CNG Price Hike : सीएनजीच्या दरात वाढ, कोणत्या शहरात किती रु...

मुंबई बातम्या