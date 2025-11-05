English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Numerology: 'या' जन्मतारखेची माणसं साठी दिसतात पस्तीशी; कायम दिसतात चिरतरुण

Numerology : अंकशास्त्रात तुमच्या जन्मतारखेनुसार तुमचा मूलांक काढला जातो. त्यानुसार 1 ते 9 असे मूलांक असतात. या प्रत्येक मूलांकाचा एक विशेष स्वभाव असतो.   

नेहा चौधरी | Updated: Nov 5, 2025, 04:27 PM IST
Numerology :  ज्योतिषशास्त्रानुसार अंकशास्त्रदेखील मूलांकावरून त्या व्यक्तीचा स्वभाव आणि भविष्याचे अंदाज सांगतात असतात. या शास्त्रानुसार तुमच्या जन्मतारखेनुसार तुमचा एक मूलांक असतो. ज्यावरून अंकशास्त्रात तुमच्याबद्दल सांगितलं जातं. प्रत्येक मूलांकची आपलं असं वैशिष्टं असतात. जर तुमची जन्म तारीख ही 1, 10, 19 आणि 28 असेल तर तुमचा मूलांक हा 1 असतो. तसंच इतर जन्मतारखेनुसार मूलांक काढला जातो.

आज आपण अशा मूलांकाबद्दल जाणून घेणार आहोत, जी व्यक्ती वयाने असतात साठीची पण दिसतात मात्र पस्तीशीची..., जणू काही यांना चिरतरुण राहण्याचे वरदान मिळाले असतं. हा मूलांक आहे, 6 म्हणजे ज्यांचा जन्म महिन्याच्या 6, 15 किंवा 24 ला झाला असेल त्यांचा मूलांक हा 6 मानला जातो. 

हा मूलांक 6 शुक्राचा असून जो सौंदर्य, प्रेम, सर्जनशीलता, संपत्ती, पैसा आणि ऊर्जा दर्शवतो. बॉलिवूड अभिनेता अनिल कपूर यांचाही हा अंक आहे, जो त्यांच्या उच्च उर्जेची पातळी दर्शवतो. त्यांचे व्यक्तिमत्व खूपच आकर्षक असतं. त्यांना पाहून त्यांच्या वयाचा अंदाज येत नाही. त्यांचं वर्तन आणि ड्रेसिंग सेन्स अपवादात्मक असतं. त्यांना नेहमीच चांगले कपडे घालायला आवडतात. 

असे लोक शब्दांनी परिपूर्ण असतात. ते नेहमीच आनंदाने लोकांचे स्वागत करतात आणि नेहमीच इतरांना प्रेरित करताना दिसतात. ते नेहमीच इतरांना मदत करण्यास तयार असतात. त्यांचे अनेक मित्र असतात. तसंच हे लोक सर्जनशील असतात. त्यांना कला, संगीत, नृत्य आणि फॅशनमध्ये रस असतो. त्यांना त्यांचे घर सजवणे आणि स्वतः तयार केलेल कपडे घालणे देखील आवडते. त्यांना पार्ट्या करणे, मित्र बनवणे आणि गप्पा मारणे आवडतं. त्यांचा जनसंपर्क खूप तगडा असतो. 

असे लोक भावनिक असतात आणि ते त्यांच्या नातेसंबंधांना खूप महत्त्व देतात. ते विश्वासघात सहन करू शकत नाहीत. ते इतर लोकांचे गुपिते सहजपणे आत्मसात करतात आणि ते इतरांसोबत शेअर करत नाहीत. ते शारीरिक असो वा मानसिक, स्वतःची काळजी घेण्यावर लक्ष केंद्रित करतात. ते तंदुरुस्त राहण्यासाठी कठोर परिश्रम करतात. त्यांना महागड्या गोष्टींची आवड असते, जसे की लक्झरी कार, ब्रँडेड कपडे आणि उत्तम जेवण. ते श्रीमंत जीवनशैली जगतात.

असे लोक स्वतःवर आणि त्यांच्या मित्रांवर खूप खर्च करतात. यामुळे त्यांचे बजेट अनेकदा बिघडते. विलासी जीवन जगण्याची आवड असलेले हे व्यक्ती सामाजिक कार्यातही सहभागी होतात.

