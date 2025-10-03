English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Numerology: प्रेम विवाहात यशस्वी होतात 'या' मुलांकाच्या तरुणी, सासुशी कसं असतं नातं? जाणून वाटेल आश्चर्य!

Numerology: मूलांक 3 असलेल्या मुली प्रेमविवाहात यशस्वी होतात पण त्यांचे सासूशी संबंध बिघडण्याची शक्यता असते. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 3, 2025, 04:36 PM IST
Numerology: प्रेम विवाहात यशस्वी होतात 'या' मुलांकाच्या तरुणी, सासुशी कसं असतं नातं? जाणून वाटेल आश्चर्य!
3 मुलांकाच्या मुली

Numerology: अंकशास्त्रात प्रत्येक संख्येचे स्वतःचे वैशिष्ट्य आहे. मूलांक 3 असलेल्या मुली प्रेमविवाहात यशस्वी होतात पण त्यांचे सासूशी संबंध बिघडण्याची शक्यता असते. मूलांक ३ असलेल्या खास मुलींच्या वैशिष्ट्यांबद्दल जाणून घेऊया! कोणत्याही महिन्याच्या 3,12,21 किंवा 30 तारखेला जन्मलेल्या मुलींचा मूलांक 3 असतो. या मुलींचा स्वामी ग्रह गुरु आहे. त्या धाडसी, उत्साही आणि सर्जनशील असतात. कोणतेही ध्येय ठरवले की ते पूर्ण करण्याची त्यांची जिद्द अजोड असते. कितीही संकटे आली तरी त्या हार मानत नाहीत.

Add Zee News as a Preferred Source

धार्मिक आणि सर्जनशील स्वभाव

मूलांक 3 च्या मुलींना धार्मिक कार्यात विशेष रुची असते. त्या पूजा, प्रार्थना आणि अध्यात्मात रममाण होतात. त्यांचा सर्जनशील दृष्टिकोन त्यांना जीवनात वेगळे स्थान मिळवून देतो.

प्रेमविवाहात यश

या मुली प्रेमविवाहावर ठाम विश्वास ठेवतात. अंकशास्त्रानुसार, त्या प्रेमविवाहात अत्यंत यशस्वी ठरतात. त्यांचे पती त्यांच्यावर मनापासून प्रेम करतात. या मुली आपल्या जोडीदाराशी एकनिष्ठ राहतात आणि आयुष्यभर 
प्रेमाचे बंध टिकवतात.

पतीसाठी आदर्श जोडीदार

मूलांक 3 च्या मुली प्रेमविवाहानंतरही आपल्या पतींना पूर्ण समर्पित असतात. त्या आपल्या वैवाहिक जीवनात प्रेम आणि विश्वास जपतात, ज्यामुळे त्या पतीसाठी परिपूर्ण जोडीदार ठरतात.

सासूशी मतभेद

या मुलींचा सरळ आणि स्पष्टवक्ता स्वभाव त्यांच्या सासू-सासऱ्यांशी तणाव निर्माण करतो. विशेषतः सासूशी त्यांचे संबंध बऱ्याचदा बिनसतात, ज्यामुळे कुटुंबात संघर्ष उद्भवू शकतो. 

FAQ

मूलांक ३ च्या मुलींची वैशिष्ट्ये कोणती आहेत?

उत्तर: मूलांक ३ च्या मुली कोणत्याही महिन्याच्या ३, १२, २१ किंवा ३० तारखेला जन्मलेल्या असतात. त्यांचा स्वामी ग्रह गुरु आहे. त्या धाडसी, उत्साही आणि सर्जनशील असतात. धार्मिक कार्यात त्यांना विशेष रुची असते आणि त्या कोणतेही ध्येय ठामपणे पूर्ण करतात, मग अडचणी कितीही असोत.

प्रश्न: मूलांक ३ च्या मुली प्रेमविवाहात का यशस्वी होतात?

उत्तर: अंकशास्त्रानुसार, मूलांक ३ च्या मुली प्रेमविवाहात यशस्वी होतात कारण त्या आपल्या जोडीदाराशी एकनिष्ठ आणि समर्पित असतात. त्या प्रेमविवाहावर विश्वास ठेवतात आणि आयुष्यभर प्रेमसंबंध टिकवतात. त्यांचे पती त्यांच्यावर मनापासून प्रेम करतात, ज्यामुळे त्या वैवाहिक जीवनात परिपूर्ण ठरतात.

प्रश्न: मूलांक ३ च्या मुलींचे सासूशी संबंध का बिनसतात?

उत्तर: मूलांक ३ च्या मुलींचा स्वभाव सरळ आणि स्पष्टवक्ता असतो, ज्यामुळे त्यांचे सासू-सासऱ्यांशी, विशेषतः सासूशी, मतभेद होतात. त्यांच्या या स्वभावामुळे कुटुंबात तणाव निर्माण होऊ शकतो, ज्यामुळे त्यांचे सासूशी संबंध बऱ्याचदा बिनसतात.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
numerologynumerology number 3 girlsmoolank 3 love marriagenumber 3 girls husband lovemoolank 3 mother in law conflict

इतर बातम्या

'रात्रभर ते फक्त....', मधुचंद्राच्या रात्रीच 75 व...

भारत