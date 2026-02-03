चांदीचा चमचा घेऊन जन्माला येतात 'या' मुलांकाची लोकं; सगळंच सहज मिळवणाऱ्या जातकांचा धनी मुलांक कोणता?

Ankashastra: अंकज्योतिषानुसार जन्मतारखेवरून निघणारा मूलांक व्यक्तीचा स्वभाव, विचारसरणी, करिअर आणि नशिबाबद्दल अनेक गोष्टी सांगतो. काही मूलांक असे असतात जे अत्यंत भाग्यवान मानले जातात. त्यातच एक खास मूलांक म्हणजे मूलांक 7. या मूलांकाच्या लोकांबाबत असे म्हटले जाते की, त्यांना आयुष्यात योग्य संधी योग्य वेळी मिळतात. त्यांच्या जीवनात संघर्ष असला तरी शेवटी यश मिळतेच. मूलांक 7 असलेले लोक शांत, समजूतदार आणि वेगळ्या विचारांचे असतात. त्यामुळे समाजात त्यांची ओळख वेगळी निर्माण होते.
ज्यांची जन्मतारीख 7, 16 किंवा 25 आहे, त्यांचा मूलांक 7 मानला जातो. अशा लोकांवर ईश्वराची विशेष कृपा असल्याचे मानले जाते. हे लोक मनाने स्वच्छ आणि प्रामाणिक असतात. कोणालाही अडचणीत पाहिलं की मदतीचा हात पुढे करणं हा त्यांचा स्वभाव असतो. त्यांच्या आयुष्यात पैसा, ज्ञान आणि सन्मान यांचा चांगला समतोल दिसून येतो.
मूलांक 7 असणाऱ्यांचा स्वभाव
मूलांक 7 चे लोक बुद्धिमान आणि विचारशील असतात. त्यांना गोंगाटापेक्षा शांतता आवडते. हे लोक स्वतःच्या जगात रमलेले असतात आणि सतत नवीन गोष्टी शिकण्याची इच्छा बाळगतात. आध्यात्मिक विचार, ध्यान, वाचन किंवा संशोधन याकडे त्यांचा ओढा जास्त असतो. कोणाच्याही दबावाखाली काम करणं त्यांना जमत नाही. स्वतःचे निर्णय स्वतः घेणं त्यांना अधिक योग्य वाटतं. त्यामुळे हे लोक स्वतंत्र व्यवसाय किंवा स्वतःच्या कौशल्यावर आधारित करिअरमध्ये अधिक यशस्वी होतात.
करिअर आणि यशाच्या संधी
मूलांक 7 असणाऱ्यांना करिअरमध्ये इतरांपेक्षा लवकर प्रगती मिळते असे मानले जाते. लेखन, संशोधन, शिक्षण, तंत्रज्ञान, ज्योतिष, अध्यात्म, क्रिएटिव कामं किंवा आयटी क्षेत्रात हे लोक नाव कमावतात. अनेकदा अचानक मिळालेली संधी त्यांच्या आयुष्याला नवं वळण देते. मेहनत आणि नशीब यांचा चांगला मेळ या लोकांच्या बाबतीत दिसून येतो. त्यामुळे त्यांचे काम लोकांच्या लक्षात राहते.
आर्थिक स्थिती आणि जीवनशैली
मूलांक 7 चे लोक पैशाचा वापर फार विचारपूर्वक करतात. त्यांना दिखावा आवडत नाही. गरज नसलेल्या गोष्टींवर खर्च करणं ते टाळतात. त्यामुळे त्यांच्या हातात पैसा टिकून राहतो. सुरुवातीला संथ गतीने, पण पुढे जाऊन हे लोक आर्थिकदृष्ट्या स्थिर आणि संपन्न होतात. सुख-सुविधांची कमतरता त्यांना क्वचितच जाणवते.
एकूणच मूलांक 7 असणारे लोक शांत, नशिबवान आणि विचारशील असतात. योग्य दिशा, संयम आणि मेहनत यांच्या जोरावर हे लोक आयुष्यात मोठं यश मिळवतात आणि समाधानी जीवन जगतात.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)