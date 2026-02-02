English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • भविष्य
  • Numerology: या 4 तारखांना जन्मलेले लोक होतात श्रीमंत, गुरु ग्रहाच्या आशीर्वादाने, नशीब प्रत्येक पावलावर देतं साथ!

Numerology: 'या' 4 तारखांना जन्मलेले लोक होतात श्रीमंत, गुरु ग्रहाच्या आशीर्वादाने, नशीब प्रत्येक पावलावर देतं साथ!

Numerology:  मूलांक 3 असणारे लोक अतिशय अभिमानी आणि स्वाभिमानी असतात.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 2, 2026, 04:41 PM IST
Numerology: 'या' 4 तारखांना जन्मलेले लोक होतात श्रीमंत, गुरु ग्रहाच्या आशीर्वादाने, नशीब प्रत्येक पावलावर देतं साथ!
अंकशास्त्र

Numerology: अंकशास्त्रात मूलांक 3 हा एक विशेष अंक आहे, जो मुख्यतः गुरु ग्रहाने नियंत्रित होतो. हा ग्रह यश, विद्या, धन, समृद्धी आणि सन्मानाचे प्रतीक मानला जातो. ज्या लोकांचा मूलांक 3 असतो, त्यांना गुरुच्या विशेष आशीर्वादाने जीवनात मोठ्या प्रमाणात लाभ मिळतो. हे लोक सामान्यतः कोणत्याही महिन्याच्या 3,12,21 किंवा 30 तारखेला जन्मलेले असतात. गुरुच्या प्रभावामुळे त्यांचे जीवन सकारात्मक दिशेने वळते आणि ते समाजात आदर मिळवतात. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

व्यक्तिमत्वातील मुख्य गुण

मूलांक 3 असणारे लोक अतिशय अभिमानी आणि स्वाभिमानी असतात. ते कधीही आपल्या सन्मानाशी तडजोड करत नाहीत. ज्यामुळे त्यांचे संबंध कधीकधी ताणले जाऊ शकतात. हे लोक बुद्धिमान आणि ज्ञानी असतात, कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी पुरेसा विचार करतात. त्यांची बौद्धिक क्षमता उत्तम असते, ज्यामुळे ते जीवनातील आव्हानांना सामोरे जाण्यात यशस्वी होतात. मात्र त्यांचा हट्टी स्वभाव कधीकधी अडचणी निर्माण करतो, कारण ते आपल्या चुका स्वीकारत नाहीत आणि इतरांसमोर झुकण्यास तयार नसतात. हे गुण त्यांना मजबूत बनवतात.

आर्थिक यश

गुरु ग्रहाच्या कृपेने मूलांक 3 चे लोक लहान वयातच मोठ्या प्रमाणात धन कमावतात आणि श्रीमंत बनतात. त्यांची आर्थिक स्थिती नेहमीच मजबूत राहते, आणि पैशाची कमतरता त्यांना कधीच जाणवत नाही. हे लोक व्यवसाय किंवा नोकरीत यश मिळवतात, ज्यामुळे त्यांचे जीवन ऐश्वर्यपूर्ण होते. गुरुच्या प्रभावामुळे त्यांना धनसंचयाची संधी वारंवार मिळते, आणि ते जीवनात आर्थिक स्थिरता प्राप्त करतात.

नशीबाची साथ

मूलांक 3 असणाऱ्यांना नशीब नेहमीच साथ देते. प्रत्येक पावलावर त्यांना सकारात्मक परिणाम मिळतात, ज्यामुळे ते जीवनात पुढे जात राहतात. गुरुच्या आशीर्वादाने त्यांचे प्रयत्न फळ देतात, आणि ते समाजात सन्मान मिळवतात. हे लोक विद्या आणि ज्ञानात प्रगती करतात, ज्यामुळे त्यांचे करिअर उज्ज्वल होते. नशीबाच्या साथीमुळे त्यांना अडचणींमधून बाहेर पडण्यास मदत मिळते.

सामर्थ्य आणि दुर्बलता

या लोकांच्या सामर्थ्यात बुद्धिमत्ता आणि निर्णयक्षमता येते, ज्यामुळे ते यशस्वी होतात. गुरुच्या प्रभावाने ते धन आणि सन्मान प्राप्त करतात. मात्र हट्टीपणा आणि अभिमानामुळे संबंध बिघडू शकतात आणि ते चुका मान्य करण्यास तयार नसतात.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

