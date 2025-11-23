Numerology: बुद्धिमान,चतुर असतात या मुलांकाचे लोक, सर्वचजण असतात यांचे चाहते; राहुची असते खास कृपा!

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Numerology luckiest people: जन्मतारीख 4,13,22,31 असणाऱ्या व्यक्तींचा मूलांक 4 असतो. हे लोक अतिशय बुद्धिमान, चतुर आणि हाजिरजवाब असतात.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 23, 2025, 09:40 PM IST
मूलांक

Numerology luckiest people: काही मुलांकाचे लोक हजरजबाबी आणि पटकन समज घेण्याची क्षमता असलेले असतात. त्यामुळे ते इतरांना आकर्षित करता. ज्योतिषशास्त्रानुसार, राहू ग्रहाची विशेष कृपा असल्याने या मुलांकाच्या व्यक्ती जीवनात यशस्वी होतात. कोणते आहेत हे मुलांक? यांच्या आयुष्यावर कसा होतो परिणाम? सविस्तर जाणून घेऊया.

जन्मतारीख 4,13,22,31 असणाऱ्या व्यक्तींचा मूलांक 4 असतो. हे लोक अतिशय बुद्धिमान, चतुर आणि हाजिरजवाब असतात. हे लोक नेहमी नवीन कल्पना राबवतात आणि समस्या सोडवण्यात पटाईत असतात. त्यांचा मनाने वेगवान विचार आणि विश्लेषणात्मक दृष्टिकोन त्यांना नेत्याच्या भूमिकेत घेऊन जातो. मात्र, ही चतुराई कधीकधी जास्तच खटकेदार वाटू शकते, ज्यामुळे काही लोक त्यांच्यापासून दूर राहतात, असे ज्योतिषशास्त्रात म्हटलंय. 

सकारात्मक गुण 

मूलांक 4 असलेले लोक अतिशय आकर्षक आणि प्रभावी असतात. ते इतरांना आपल्या बोलण्याने आणि वागण्याने वेड लावतात. राहू ग्रहाच्या प्रभावामुळे त्यांना जीवनात अचानक संधी मिळतात आणि ते त्यांचा फायदा घेण्यात माहीर असतात. हे लोक कठोर परिश्रम करतात आणि ध्येय साध्य करण्यासाठी काहीही करतात. त्यांची ऊर्जा आणि उत्साह इतरांना प्रेरित करते. उदाहरणार्थ, ते व्यवसाय किंवा राजकारणात यश मिळवतात, कारण त्यांची चालाकी त्यांना स्पर्धेत पुढे ठेवते. कुटुंबातही ते मुख्य भूमिकेत असतात आणि सर्वांना एकत्र बांधतात, असं ज्योतिषशास्त्रात म्हटलंय. 

नकारात्मक गुण 

या लोकांची चतुराई इतरांना कधीकधी जास्तच खोटी वाटू शकते. ते ज्योतिषानुसार राहूच्या प्रभावामुळे कधीकधी बेचैन आणि बदललेले भासतात. त्यामुळे त्यांना स्थिरता मिळवणे कठीण जाते. ज्यामुळे वैवाहिक जीवनात तणाव येऊ शकतो. ते जास्त विचार करून स्वतःला त्रास देतात आणि कधीकधी इतरांना फसवण्याच्या हल्ल्यात पडतात. आरोग्यात पचनसंस्था आणि त्वचेच्या समस्या उद्भवू शकतात. मात्र हे गुण नियंत्रित केल्यास ते मोठे यश मिळवतात, असे ज्योतिष शास्त्रात म्हटलंय.

करिअर आणि आर्थिक स्थिती

मूलांक 4 असलेल्या व्यक्तींसाठी अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान, व्यवसाय किंवा संशोधन क्षेत्र उत्तम आहे. राहू ग्रह त्यांना विदेशी संधी देतो, ज्यामुळे ते परदेशात यशस्वी होतात. आर्थिकदृष्ट्या ते समृद्ध असतात, पण खर्च नियंत्रित ठेवावा. ते नवीन उद्योग सुरू करून मोठी संपत्ती कमावतात. धीर धरा आणि दीर्घकालीन योजना आखा, तर यश निश्चित असा सल्ला त्यांना देण्यात आलाय.

वैवाहिक जीवन आणि उपाय

वैवाहिक जीवनात मूलांक 4 असलेले लोक उत्साही जोडीदार शोधतात, पण चंचलता टाळावी. मूलांक 1 किंवा 7 असलेल्या व्यक्तींसोबत चांगले जुळवून घेता येते, असे ज्योतिष शास्त्रात म्हटलंय. राहूच्या कृपेसाठी शनिवारी काळे तिळ दान करा किंवा राहू मंत्र जपावा. आरोग्यासाठी नियमित व्यायाम आणि संतुलित आहार घ्या. एकंदरीत, ही व्यक्ती जीवनात यशस्वी होतात, फक्त शिस्त आणि सकारात्मकता ठेवा, असा सल्ला देण्यात आलाय.

FAQ 

प्रश्न: मूलांक ४ कोणत्या जन्मतारखांचा असतो आणि त्याचा मुख्य ग्रह कोणता?

उत्तर: जन्मतारीख ४, १३, २२ किंवा ३१ असेल तर मूलांक ४ असतो. याचा मुख्य ग्रह राहू असतो, ज्यामुळे या व्यक्तींना अचानक यश आणि विशेष बुद्धिमत्ता मिळते.

प्रश्न: मूलांक ४ असलेल्या व्यक्तींचे सर्वात मोठे सकारात्मक आणि नकारात्मक गुण कोणते?

उत्तर: सकारात्मक गुण: अतिशय चतुर, हाजिरजबाब, आकर्षक व्यक्तिमत्व, नवीन कल्पना राबवण्यात पटाईत. नकारात्मक गुण: कधीकधी जास्त चालाकीमुळे इतरांना फसवल्यासारखे वाटते, बेचैन स्वभाव आणि स्थिरता कमी असते.

प्रश्न: मूलांक ४ असलेल्या व्यक्तींसाठी करिअर आणि वैवाहिक जीवनात काय उत्तम राहते?

उत्तर: करिअरमध्ये अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान, व्यवसाय, संशोधन किंवा परदेशातील नोकरी उत्तम. वैवाहिक जीवनात मूलांक १ किंवा ७ असलेल्या जोडीदाराशी उत्तम जुळते; मात्र चंचलता आणि जास्त विचार टाळावेत. राहू शांत करण्यासाठी शनिवारी काळे तिळ दान करावे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

