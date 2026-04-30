एखाद्या व्यक्तीची जन्मतारीख पाहून त्याचे भविष्य समजते का? अनेकांना भविष्याबद्दल जाणून घ्यायला आवडते. आयुष्यात संपत्ती, प्रसिद्धी आणि यश कधी मिळणार हे तुम्हाला या लेखामध्ये सांगणार आहोत.

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 30, 2026, 05:41 PM IST
Numerology सांगेल तुमचा करोडपती होण्याचा नेमका काळ! एका ट्रिकने जाणून घेऊ शकता स्वत:
अनेक लोक अंकशास्त्रावर बराच विश्वास ठेवतात, एखाद्या व्यक्तीला कधी यश मिळणार आणि त्याचा स्वभाव भविष्यामध्ये कसा असणार हे जाणून घ्यायला अनेकांना आवडते. जेव्हा आपण भविष्याबद्दल विचार करतो तेव्हा भविष्यामध्ये अंकशास्त्रात आपल्याबद्दल काय लिहीले आहे हे जाणून घेणे बऱ्याच जणांना आवडते. आपल्या आयुष्यामध्ये संपत्ती आणि प्रसिद्धी कशी मिळणार आपल्याला यश कधी मिळणार या लेखामध्ये आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. अंकशास्त्रज्ञ अरविंद सूद यांनी आता सांगितले आहे की फक्त जन्मतारखेपासून तुम्ही तुमचे भविष्य शोधू शकणार नाहीत. अंकशास्त्रावरुन कसे भविष्य समजते त्याचबरोबर तुम्हाला भविष्यात यश मिळणार की नाही त्याबद्दल जाणून घ्या. 

अंकशास्त्रज्ञ अरविंद सूद म्हणतात की फक्त तुमच्या जन्मतारखेतून तुम्ही तुमचे भाग्यवान वर्ष ओळखू शकणार नाही. त्याचबरोबर तुम्हाला कोणत्या वर्षामध्ये सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे हे देखील तुम्ही जाणून घेऊ शकता. जर तुम्हाला तुमच्यासाठी कोणते वर्ष हे सर्वात्तम असेल हे जाणून घ्यायचे असल्यास तुम्हाला सर्वात आधी मूलांक पाहण्याची गरज आहे. त्यानंतर उदा. जर तुमची जन्मतारिख ही 19-1-1998 असेल तर तुमचा मूलांक हा 1 असेल. जन्मतारिख आणि महिना याला चालू वर्ष जोडा. मग 19-1-2026 हे वर्ष असणार, आता त्यांना जोडा 1+9+1+2+0+2+6= 21 हा अंक तयार होतो. त्यानंतर 21 या अंकाला 2+1 = 3 असे जोडल्यास हे आपल्यासाठी वैयक्तिक पीक वर्ष आहे, ज्यामध्ये आपली प्रगती निश्चित आहे.

मूलांक 1 साठी कोणते वर्ष असणार यशस्वी

1 मूलांक असलेल्या कोणत्याही महिन्यामध्ये जन्मलेल्या 1,10,19 आणि 28 तारिख असते. जन्मतारखेसोबत वर्ष जोडल्यानंतर 1,3,5,6 आणि 4 असे अंक येतात, त्यामुळे हे वर्ष तुमच्यासाठी पीक वर्ष आहे. तुमच्यासाठी जेव्हा 8 जेव्हा अंक येईल तेव्हा ते वर्ष तुमच्यासाठी चांगले नसणार आहे. ज्यावेळी तुमचे चांगले वर्ष आले तेव्हा तुम्ही कोणतेही नवीन काम सुरु करु नये. 

मूलांक 2 साठी पीक वर्ष कोणते?

मूलांक 2 चा स्वामी ग्रह चंद्र आहे त्यामुळे जर तुम्ही जन्मतारखेसह जर वर्ष जोडले तर तुम्हाला 1, 5, 6 मिळाल्यास हे वर्ष तुम्हाला आनंदाचे असणार आहे. या वर्षामध्ये तुम्हाला नवीन काम सुरु करण्यासाठी मोठी वाढ देऊ शकते. जर तुमची टोटल 8 आली तर तुमच्यासाठी ते वर्ष चांगले नसणार आहे. त्या वर्षात तुम्हाला आयुष्यामध्ये काही समस्या असू शकतात. 

मूलांक 3 आणि 4 चे पीक वर्ष कधी असणार?

3 मूलांकाच्या व्यक्तींसाठी पीक वर्ष हे 3, 1 ,5 आणि 4 हे असणार आहे. तर त्याच्यासाठी वाईट वर्ष हे 6 असणार आहे. वाईट वर्षामध्ये त्याने आजाराच्या संबधित काही समस्या होऊ शकतात. त्याचबरोबर त्यांच्या आयुष्यामध्ये धोका आणि नाश देखील होऊ शकतो. तर 4 मूलांकाच्या व्यक्तींसाठी 4,5,6,8 आणि 1 हे वर्ष पीक असणार आहे, तर 9 हे वर्ष वाईट असणार आहे. 

मूलांक 5,6 साठी कोणती वर्ष आनंदाची?

मूलांक 5 बद्दल अंकशास्त्रज्ञांनी सांगितले की त्याच्यासाठी 5,6,1 आणि 3 हे वर्ष पीक असणार आहेत. तर मूलांक 6 साठी 6,5,1 आणि 4 हे पीक वर्ष आहेत. यावेळी तुमच्या आयुष्यामध्ये पैशांचा वर्षाव होईल, तुम्ही जे काही काम कराल त्यात तुम्हाला भरपूर यश मिळेल. तर क्रमांक 3 हे वर्ष तुमच्यासाठी वाईट ठरेल. वैयक्तिक वर्ष 1, 5 आणि 6 हे असणार आहे, 3 हे त्याच्यासाठी वाईट वर्ष असेल. 

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

