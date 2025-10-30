Numerolagy: परदेशात स्थायिक होण्याचे स्वप्न होईल पूर्ण, तुमची जन्मतारीख 'या' 3 मूलांकांपैकी आहे का?

परदेशात स्थायिक होण्याचे आणि डॉलर्समध्ये पैसे कमवण्याचे स्वप्न अनेक लोक पाहतात. पण सगळेच ही मोठमोठी स्वप्न पूर्ण करु शकत नाहीत.
अंकशास्त्र जन्मतारीख जोडून मूळ संख्येची गणना करते आणि नंतर मूळ संख्येच्या आधारे, व्यक्तिमत्व, भविष्य इत्यादींबद्दल भाकिते केली जातात. अंकशास्त्र ही भविष्याचं भाकित करणारी खूप शक्तिशाली पद्धत आहे. अंकशास्त्रानुसार, तीन मूळ संख्या आहेत ज्या संख्येलाशी जोडलेली लोक परदेश भ्रमण करताना आणि परदेशात स्थायिक होऊन पैसे कमवण्याच्या बाबतीत अव्वल स्थानावर असतात.
अशा व्यक्तींना तरुण वयातच परदेशात प्रवास करण्याची संधी मिळते. परदेशात शिक्षण घेण्याची आणि करिअर करण्याची त्यांची स्वप्ने सहज पूर्ण होतात. त्यांच्या जन्मस्थानापासून हजारो मैल दूर असतानाही ते लक्षणीय यश मिळवतात. शिवाय, ते अनेक देशांमध्ये प्रवास करतात.
कोणत्याही महिन्याच्या 3, 12, 21 किंवा 30 तारखेला जन्मलेल्यांचा मूलांक 3 असतो. गुरु ग्रह हा मूलांक 3 चा अधिपती आहे. देवांचा गुरु म्हजेच बृहस्पतीच्या आशीर्वादामुळे, या व्यक्ती जन्मतःच भाग्यवान असतात. ते बुद्धिमान आणि ज्ञानी असतात. त्यांना परदेशात प्रवास करण्याच्या अनेक संधी असतात. ते शिक्षण, सल्लागार किंवा धर्माशी संबंधित क्षेत्रात खूप यशस्वी होतात आणि देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिष्ठा मिळवतात.
5, 14, आणि 23 तारखेला जन्मलेल्यांचा अंक 5 असतो. धन, बुद्धिमत्ता, वाणी आणि व्यवसायासाठी जबाबदार असलेला बुध ग्रह 5 या अंकावर राज्य करतो. या व्यक्ती कुशल वक्तृत्व आणि तीक्ष्ण स्वभावाच्या असतात. ते व्यवसायात खूप प्रभावशाली असतात, त्यांचा व्यवसाय दूरच्या देशांमध्ये विस्तारत असतो. परदेशात शिक्षण घेण्याची आणि स्थायिक होण्याची त्यांची स्वप्ने देखील सहज पूर्ण होत असून हे लवकरच परदेशात उद्योगपती बनतात.
9, 18, 27 तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मूलांक 9 असतो. मूलांक 9 चा ग्रह मंगळ हा धैर्य, शौर्य, जमीन आणि इमारतींचा कारक आहे. या ग्रहाच्या प्रभावा खाली, मूलांक 9 असलेले लोकं शूर, निर्भय, जोखीम पत्करणारे आणि हट्टी असतात. या व्यक्ती स्वतःहून मोठे यश मिळवतात. जर त्यांनी परदेशात स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला तर ते अहोरात्र अथक परीश्रम घेऊन त्यांचे स्वप्न सत्यात उतरवतात. त्यांच्या नोकरीव्यतिरिक्त, ते व्यवसायाद्वारे अनेकदा मोठी प्रसिद्धी आणि संपत्ती मिळवतात.