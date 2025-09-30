ऑक्टोबर महिना सणासुदीने बहरलेला; दसरा दिवाळीपासून भाऊबीजेपर्यंत, जाणून घ्या सणांच्या योग्य तिथी

October 2025 Festival : हिंदू धर्मात सण, उत्सव आणि व्रताला अतिशय महत्त्व आहे. 2025 या वर्षातील 10 महिन्याला सुरुवात होणार आहे. ऑक्टोबर महिना हा अनेक सणांनी बहरलेला आहे. विशेष म्हणजे ऑक्टोबर महिन्याचा सुरुवातच महानवमीने होणार आहे. त्यानंतर दसरा आणि मग दिवाळी असणार आहे. त्यानंतर शरद पौर्णिमा, करवा चौथ, अहोई अष्टमी, धनतेरस, दिवाळी, छठ पूजा असणार आहेत. म्हणूनच ऑक्टोबर महिन्याचे धार्मिक महत्त्व आहे. त्यामुळे सणाची तयारी करण्याची लगबगीत त्यांच्या योग्य तिथी जाणून घ्या.
02 ऑक्टोबर 2025 – कन्या राशीत बुधाचा उदय
03 ऑक्टोबर 2025 – तूळ राशीत बुधाचे भ्रमण
09 ऑक्टोबर 2025 – कन्या राशीत शुक्राचे भ्रमण
17 ऑक्टोबर 2025 – सूर्याचे तूळ राशीत संक्रमण
19 ऑक्टोबर 2025 – कर्क राशीत गुरुचे भ्रमण
24 ऑक्टोबर 2025 – वृश्चिक राशीत बुधाचे भ्रमण
27 ऑक्टोबर 2025 – वृश्चिक राशीत मंगळाचे भ्रमण
01 ऑक्टोबर 2025 - महानवमी
2 ऑक्टोबर 2025 – दसरा, विजयादशमी
3 ऑक्टोबर 2025 - पापंकुशा एकादशी
4 ऑक्टोबर 2025 - शनि प्रदोष व्रत
6 ऑक्टोबर 2025 – कोजागरी पूजा, शरद पौर्णिमा
7 ऑक्टोबर 2025 – वाल्मिकी जयंती, मीराबाई जयंती
8 ऑक्टोबर २०२५ - कार्तिक महिना सुरू होतो.
10 ऑक्टोबर 2025 – करवा चौथ, संकष्टी चतुर्थी
13 ऑक्टोबर 2025 – अहोई अष्टमी
17 ऑक्टोबर 2025 - रमा एकादशी, तुला संक्रांती, वसुबारस
18 ऑक्टोबर 2025 – शनि प्रदोष व्रत, धनत्रयोदशी, यम दीपम
19 ऑक्टोबर 2025 – नरक चतुर्दशी
20 ऑक्टोबर 2025 - लक्ष्मी पूजा, दिवाळी
21 ऑक्टोबर 2025 – कार्तिक अमावस्या
22 ऑक्टोबर 2025 – गोवर्धन पूजा
23 ऑक्टोबर 2025 - भाई दूज
25 ऑक्टोबर 2025 – विनायक चतुर्थी
27 ऑक्टोबर 2025 – छठ पूजा
31 ऑक्टोबर 2025 – अक्षया नवमी