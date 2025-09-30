English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
October 2025 Festival: या वर्षातील 10 महिना म्हणजे ऑक्टोबर महिना अनेक सण आणि उत्साहाने भरलेला आहे. महानवमीसोबत दिवाळीपर्यंत अनेक सणांची रेलचल आहे. मग सणांच्या योग्य तिथी जाणून घ्या. 

नेहा चौधरी | Updated: Sep 30, 2025, 01:12 PM IST
ऑक्टोबर महिना सणासुदीने बहरलेला; दसरा दिवाळीपासून भाऊबीजेपर्यंत, जाणून घ्या सणांच्या योग्य तिथी

October 2025 Festival : हिंदू धर्मात सण, उत्सव आणि व्रताला अतिशय महत्त्व आहे. 2025 या वर्षातील  10 महिन्याला सुरुवात होणार आहे. ऑक्टोबर महिना हा अनेक सणांनी बहरलेला आहे. विशेष म्हणजे ऑक्टोबर महिन्याचा सुरुवातच महानवमीने होणार आहे. त्यानंतर दसरा आणि मग दिवाळी असणार आहे. त्यानंतर शरद पौर्णिमा, करवा चौथ, अहोई अष्टमी, धनतेरस, दिवाळी, छठ पूजा  असणार आहेत. म्हणूनच ऑक्टोबर महिन्याचे धार्मिक महत्त्व आहे. त्यामुळे सणाची तयारी करण्याची लगबगीत त्यांच्या योग्य तिथी जाणून घ्या. 

ऑक्टोबरमध्ये ग्रहांचे संक्रमण

02 ऑक्टोबर 2025 – कन्या राशीत बुधाचा उदय
03 ऑक्टोबर 2025 – तूळ राशीत बुधाचे भ्रमण
09 ऑक्टोबर 2025 – कन्या राशीत शुक्राचे भ्रमण
17 ऑक्टोबर 2025 – सूर्याचे तूळ राशीत संक्रमण
19 ऑक्टोबर 2025 – कर्क राशीत गुरुचे भ्रमण
24 ऑक्टोबर 2025 – वृश्चिक राशीत बुधाचे भ्रमण
27 ऑक्टोबर 2025 – वृश्चिक राशीत मंगळाचे भ्रमण

ऑक्टोबर 2025 मधील उपवास आणि सण

01 ऑक्टोबर 2025 - महानवमी 
2 ऑक्टोबर 2025 – दसरा, विजयादशमी
3 ऑक्टोबर 2025 - पापंकुशा एकादशी
4 ऑक्टोबर 2025 - शनि प्रदोष व्रत
6 ऑक्टोबर 2025 – कोजागरी पूजा, शरद पौर्णिमा
7 ऑक्टोबर 2025 – वाल्मिकी जयंती, मीराबाई जयंती
8 ऑक्टोबर २०२५ - कार्तिक महिना सुरू होतो.
10 ऑक्टोबर 2025 – करवा चौथ, संकष्टी चतुर्थी
13 ऑक्टोबर 2025 – अहोई अष्टमी
17 ऑक्टोबर 2025 - रमा एकादशी, तुला संक्रांती, वसुबारस
18 ऑक्टोबर 2025 – शनि प्रदोष व्रत, धनत्रयोदशी, यम दीपम
19 ऑक्टोबर 2025 – नरक चतुर्दशी
20 ऑक्टोबर 2025 - लक्ष्मी पूजा, दिवाळी
21 ऑक्टोबर 2025 – कार्तिक अमावस्या
22 ऑक्टोबर 2025 – गोवर्धन पूजा
23 ऑक्टोबर 2025 - भाई दूज
25 ऑक्टोबर 2025 – विनायक चतुर्थी
27 ऑक्टोबर 2025 – छठ पूजा
31 ऑक्टोबर 2025 – अक्षया नवमी

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

