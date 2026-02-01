Paap Kartari Yog 2026: फेब्रुवारीमध्ये धोकादायक ग्रहांची युती, 5 राशींच्या अडचणी वाढणार!

Paap Kartari Yog 2026: फेब्रुवारी 2026 हा महिना ज्योतिषशास्त्रात फारसा शुभ मानला जात नाही. यावेळी कुंभ राशीत सूर्य, बुध, शुक्र आणि राहु हे प्रमुख ग्रह एकत्र येत आहेत. हा संयोग अतिशय अशुभ समजला जातो. कारण यात सूर्य आणि राहुची जोडी छाया ग्रहणासारखा नकारात्मक प्रभाव निर्माण करते. कुंभ ही शनीची राशी असल्याने इतक्या ग्रहांची ऊर्जा एकाच ठिकाणी गोळा होणे तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण करू शकते. यामुळे मानसिक दबाव, भ्रम आणि कठीण निर्णय घेण्यात अडचणी येतात. हा योग सर्व राशींना प्रभावित करतो. पण काहींना अधिक त्रास देतो. अशा राशींबद्दल जाणून घेऊया.
संपूर्ण वर्षभर शनी मीन राशीत स्थिर राहील, राहु कुंभात आणि केतु सिंह राशीत असेल. ही गुंतागुंतीची अवस्था अनेक राशींसाठी भावनिक अस्थिरता आणि आव्हाने आणू शकते. फेब्रुवारीत कुंभातील ग्रहांचा मेळावा विशेषतः धोकादायक आहे. यामुळे दैनंदिन जीवनात अडथळे, आर्थिक अडचणी आणि नातेसंबंधांत ताण येऊ शकतात. ज्योतिषानुसार, अशा वेळी सावधगिरी बाळगणे आणि धीर धरणे गरजेचे असते. या योगाचा प्रभाव व्यक्तीच्या राशीनुसार बदलतो, पण 5 राशींना याची झळ अधिक बसू शकते.
वृषभ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ थोडासा जड जाईल. कामाच्या जबाबदाऱ्या अचानक वाढू शकतात, ज्यामुळे मनाची थकवा जाणवेल. नोकरी किंवा धंद्यात बदल दिसू शकतात, पण ते सहजपणे घडणार नाहीत. खर्च वाढल्याने पैशांचा तोल बिघडू शकतो. घर आणि बाहेर दोन्हीकडे समन्वय साधणे कठीण वाटेल. जवळच्या व्यक्तींशी मतभेद होऊन मन उदास होईल. या वेळी शांत राहून नियोजन करणे फायदेशीर ठरेल.
सिंह राशीवाल्यांना केतुचा प्रभाव भावनिक अस्वस्थता निर्माण करू शकतो. जीवनाच्या दिशेबाबत संभ्रम राहील. पूर्वी आवडणाऱ्या गोष्टी आता ओझे वाटू शकतात. कुटुंबात बोलण्याची कमतरता जाणवेल आणि एखाद्या प्रियजनापासून अंतर मन दुखावेल. करिअरमध्ये अपेक्षित यश न मिळाल्याने आत्मविश्वास कमी होईल. या काळात सकारात्मक विचार आणि विश्रांती घेणे महत्त्वाचे आहे.
वृश्चिक राशीच्या व्यक्तींसाठी हा काळ मानसिक आव्हानांचा असेल. जुनी आठवणी आणि अपूर्ण भावना वारंवार मनात येऊ शकतात. राग येईल, पण तो व्यक्त करणे कठीण जाईल. कामाच्या ठिकाणी राजकारण किंवा गैरसमजांपासून सावध राहावे. कुटुंबात तुमच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष होऊ शकते, ज्यामुळे एकटेपणा वाटेल. डोकेदुखी, ताण आणि झोपेच्या समस्या उद्भवू शकतात. ध्यान किंवा व्यायामाने यावर मात करता येईल.
कुंभ राशीवाल्यांसाठी फेब्रुवारी सर्वाधिक कठीण असेल. एकाच राशीत अनेक ग्रह असल्याने मन अस्थिर राहील. निर्णय घेण्यात गोंधळ होईल आणि आत्मविश्वास डळमळीत होईल. कामात विरोधक सक्रिय होतील आणि अनावश्यक टीका मन दुखावेल. नातेसंबंधांत गैरसमज आणि आरोग्यात थकवा जाणवेल.
मीन राशीवाल्यांना शनीचा प्रभाव हळू पण दबावपूर्ण वाटेल. मेहनतीचे फळ उशिरा मिळेल, आत्मविश्वास कमी होईल आणि पैशांच्या निर्णयात सावधगिरी हवी. नातेसंबंधांत भावनिक अंतर येऊ शकते. स्वतःला समजून घेणे आणि संयम बाळगणे आवश्यक आहे.