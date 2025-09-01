English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सप्टेंबरमध्ये जन्मलेल्या व्यक्तींचा स्वभाव कसा असतो? जाणून घ्या 12 Facts; त्यांच्यासोबत कसं वागावं?

Facts About September Babies: सप्टेंबर महिन्यामध्ये जन्मलेल्या व्यक्ती या प्रामुख्याने दोन राशींच्या असतात. या लोकांच्या वागण्यावर त्यांच्या राशींचा प्रभाव जाणवतो. सप्टेंबरमध्ये जन्मलेल्या लोकांबद्दल जाणून घेऊयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 1, 2025, 03:39 PM IST
सप्टेंबरमध्ये जन्मलेल्या व्यक्तींचा स्वभाव कसा असतो? जाणून घ्या 12 Facts; त्यांच्यासोबत कसं वागावं?
सप्टेंबरमध्ये जन्मलेल्या व्यक्तींबद्दल जाणून घ्या (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - फ्रीपिकवरुन साभार)

Facts About September Babies: आजपासून सप्टेंबर महिना सुरु झाला आहे. या महिन्यामध्ये जन्मलेल्या लोकांबद्दल आपण या लेखामध्ये जाणून घेणार आहेत. सप्टेंबर महिन्यात जन्मलेल्या व्यक्तींची जन्म रास ही कन्या किंवा तूळ असते. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्व त्यांच्या राशींचा परिणाम दिसून येतो. या राशींची सामान्य वैशिष्ट्ये आणि व्यक्तिमत्त्वाचे गुणधर्म कोणती आहेत ते पाहूयात...

Add Zee News as a Preferred Source

कन्या रास (Virgo)

सप्टेंबरच्या सुरुवातीला जन्मलेले बहुतेक लोक कन्या राशीचे असतात. 23 ऑगस्ट - 22 सप्टेंबरदरम्यान जन्म झालेल्यांची जन्म रास कन्या असते. या राशीच्या लोकांची काही प्रमुख गुणधर्म काय हे पाहूयात:

कष्टाळू आणि जबाबदार: कन्या राशीचे लोक मेहनती असतात. हे लोक स्वत:च्या जबाबदाऱ्या गांभीर्याने पार पाडतात.

विश्लेषणात्मक आणि तर्कशुद्ध: कन्या राशीच्या व्यक्ती अत्यंत बुद्धिमान, तर्कशुद्ध आणि विश्लेषणात्मक असतात. हे लोक प्रत्येक गोष्टीचा बारकाईने विचार करतात.

संघटक: या लोकांना व्यवस्था आणि नियोजन आवडते. त्यांचे आयुष्य आणि काम नेहमी सुव्यवस्थित असते.

काळजी घेणारे: मित्र, कुटुंब आणि सहकाऱ्यांबद्दल ते खूप काळजी घेतात आणि मदत करण्यास नेहमी तयार असतात.

परिपूर्णतावादी: त्यांना प्रत्येक काम परिपूर्ण हवे किंवा व्हावे असा त्यांचा प्रयत्न असतो. याच गोष्टीमुळे ते स्वतःवर आणि इतरांवरही उच्च अपेक्षा ठेवतात.

प्रामाणिक आणि नम्र: हे लोक प्रामाणिक असतात आणि सामान्यपणे हे नम्र स्वभावाचे असतात, पण कधीकधी त्यांचा टीकात्मक स्वभाव इतरांना खटकू शकतो.

कमतरता: कन्या राशीचे लोक कधीकधी जास्त टीका करणारे, आत्म-संशयी किंवा जास्त विचार करणारे असू शकतात.

तूळ रास (Libra):

सप्टेंबरच्या शेवटी जन्मलेले लोक तूळ राशीचे असतात. या लोकांचा जन्म 23 सप्टेंबर - 22 ऑक्टोबरदरम्यान झालेला असतो. तूळ राशीच्या लोकांचे काही प्रमुख गुणधर्म:

शांतताप्रिय: हे लोक भांडणे आणि संघर्ष टाळतात आणि शांतता राखण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात.

रोमँटिक: प्रेम आणि नातेसंबंध यांना हे लोक खूप महत्त्व देतात आणि त्यांच्या जोडीदारासाठी खूप साऱ्या गोष्ट करतात.

सौंदर्यप्रेमी: तूळ राशीचे लोक सौंदर्य, कला आणि सुसंवाद यांच्याकडे आकर्षित होतात. त्यांना सर्वकाही संतुलित आणि सौंदर्याने नटलेले हवे असते.

न्यायप्रिय: तूळ राशीचे लोक न्याय आणि समानतेची कदर करतात. ते नेहमी दोन्ही बाजूंचा विचार करून निर्णय घेतात.

मैत्रीपूर्ण आणि सामाजिक: तूळ राशीचे लोक खूप मैत्रीपूर्ण आणि आकर्षक असतात. त्यांना लोकांशी संवाद साधायला आवडते आणि ते सहजपणे मित्र बनवतात.

कमतरता: तूळ राशीचे लोक कधीकधी निर्णय घेण्यास संकोच करतात किंवा इतरांना खूश करण्यासाठी स्वतःच्या इच्छांचा त्याग करतात.

सप्टेंबरमध्ये जन्मलेल्या व्यक्तींची सामान्य वैशिष्ट्ये कोणती?

सौंदर्य आणि सुसंस्कृतपणा: त्यांना सौंदर्य, कला आणि सुसंस्कृतपणाची आवड असते, विशेषतः तूळ राशीच्या लोकांमध्ये हे जास्त दिसते.

बुद्धिमत्ता: सप्टेंबरमध्ये जन्मलेले लोक, मग ते कन्या असोत वा तूळ, सामान्यतः बुद्धिमान आणि विचारशील असतात.

सामाजिक कौशल्ये: दोन्ही राशींच्या व्यक्ती सामाजिक असतात, पण कन्या राशीचे लोक थोडे अंतर्मुखी असू शकतात, तर तूळ राशीचे लोक बहिर्मुखी असतात.

सप्टेंबरच्या व्यक्तींसोबत कसे वागावे?

सप्टेंबरमध्ये जन्मलेल्या व्यक्तींची बुद्धिमत्ता आणि प्रामाणिकपणाचा आदर केलेला त्यांना आवडतो.

कन्या राशीच्या व्यक्तींसोबत संयम ठेवा, कारण ते कधीकधी जास्त टीका करू शकतात.

तूळ राशीच्या व्यक्तींना त्यांच्या सामाजिक आणि सौंदर्यप्रिय स्वभावाला प्रोत्साहन देणं फायद्याचं ठरतं.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
born in septemberFascinating FactsSeptember Babies

इतर बातम्या

Supriya Sule : 'एखाद्या मुलाने हट्ट...'; आझाद मैद...

मुंबई बातम्या