/10 की 11 सप्टेंबर; पिठोरी अमावस्या नक्की कधी? यादिवशी महाराष्ट्र साजरा करतात मातृदिन, महिलांनी नक्की करा ही पूजा

श्रावण महिना हा अमावस्येला संपणार आहे. श्रावण अमावस्येला महाराष्ट्रात पिठोरी अमावस्या किंवा दर्श अमावस्या या नावाने ओखळली जाते. महाराष्ट्रात श्रावणी अमावस्येला मातृदिन साजरा करण्यात येतो. तर श्रावण अमावस्येा काही ठिकाणी कुशाग्रहणी अमावस्या असंही म्हटलं जातं. या दिवशी आई आपल्या मुलांच्या उत्तम आरोग्यासाठी, दीर्घायुष्यासाठी आणि सुख-समृद्धीसाठी दिवसभर उपवास करून पिठोरी देवीची विशेष पूजा करण्याची अनेक वर्षांची परंपरा आहे.
अमावस्या तिथीची सुरुवात 10 सप्टेंबर बुधवार सकाळी 10:33 वाजेपासून अमावस्या तिथीची समाप्ती 11 सप्टेंबर शुक्रवार सकाळी 08:56 वाजेपर्यंत असणार आहे.
व्रत अन् पूजेचा दिवस: उदयतिथीनुसार पिठोरी अमावस्येचे व्रत आणि पूजन गुरुवार, 10 सप्टेंबर 2026 रोजी करण्यात येणार आहे.
पिठोरी अमावस्येला केलेले व्रत कार्य शुभ मानले जातात. श्रावणात जिवितीचे व्रत करून आईने मुलांसाठी पूजा करते. तसंच पिठोरीचे अमावस्यचे व्रत असतात म्हणूनच याला 'मातृदिन' म्हणतात. आईचे पुण्य मुलांना मिळतं आणि सुख - समुद्धी त्यांच्या दारी नांदतात.
पिठोरी अमावस्येला 64 योगिनी म्हणजे देवीच्या शक्तीची विविध रूपांची पूजा करण्यात येते. स्त्रीशक्तीची ही 64 रूपे एकत्र येऊन आई आणि तिच्या संततीचे रक्षण करते अशी मान्यता आहे. या दिवशी कणकेपासून (गव्हाच्या पिठापासून) देवीच्या प्रतीकात्मक मूर्ती किंवा 64 छोटे गोळे तयार करून त्यांची पूजा करण्यात येते. पिठापासून प्रतिमा बनवण्याच्या या परंपरेमुळेच या तिथीला 'पिठोरी' हे नाव पडलंय.]
ब्राह्मी
माहेश्वरी
कौमारी
वैष्णवी
वाराही
इंद्राणी
चामुंडा
या 7 मुख्य मातृकांचे (सप्तमातृका) स्मरण करून पूजन केले जाते.
गव्हाचे पीठ (कणीक) आणि पाट किंवा चौरंग.
हळद-कुंकू, अक्षता, फुले, दूर्वा, धूप-अगरबत्ती आणि तुपाचा दिवा.
नैवेद्यासाठी दूध, खीर, पुरणपोळी किंवा पिठाचे विविध गोड पदार्थ अन् फळे.
सकाळी लवकर उठून स्नान करावे आणि पूजेची जागा स्वच्छ करून चौरंगावर वस्त्र अंथरावे. त्यानंतर चौरंगाच्या मध्यभागी पिठोरी देवीची प्रतिमा ठेवून समोर 64 छोटे पिठाचे गोळे मांडावेत. प्रत्येक गोळ्यावर हळद-कुंकू, अक्षता आणि फुले वाहावीत. त्यानंतर तुपाचा दिवा लावून सप्तमातृकांचे स्मरण करावे आणि देवीला पुरणपोळी, खीर किंवा गोड पदार्थांचा नैवेद्य दाखवावा. पूजेनंतर "हे पिठोरी माता, माझ्या मुलांचे आरोग्य उत्तम ठेव, त्यांना दीर्घायुष्य, बुद्धी आणि यश दे" अशी मनोभावे प्रार्थना करून शेवटी आरती करावी. यादिवशी आईचीही पूजा नक्की करा.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)