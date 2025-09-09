पितृपक्षात सोनं खरेदी करणं शुभ की अशुभ, शास्त्र काय सांगतं?

7 सप्टेंबरपासून पितृपक्षाला सुरुवात झाली आहे. पितृपक्षात अनेक चांगल्या, शुभ गोष्टी केल्या जात नाहीत. याकाळात आपल्या पितत्रांचं स्मरण केलं जातं. अशावेळी सोनं किंवा इतर कोणत्या गोष्टी खरेदी कराव्यात की करु नये? याबाबत संभ्रम निर्माण होतो. अशा शास्त्र काय सांगतं ते आपण पाहूया. तसेच पितृपक्षात असा एक काळ असतो जेव्हा खरेदी केल्या दिवाळीतील लक्ष्मीपूजनापेक्षा अधिक पट फळ प्राप्त होतं.
पितृपक्ष हा अशुभ काळ नाही. पितृपक्ष हा पूर्वजांबद्दल कृतज्ञता आणि आदर व्यक्त करण्याचा पवित्र काळ आहे आणि तो भारतीय संस्कृतीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. समाजात असे काही गैरसमज आहेत की पितृपक्षात नवीन काम सुरू करणे, खरेदी करणे, मंदिरात जाणे किंवा पूजा करणे अशुभ आहे. परंतु शास्त्रांमध्ये असे काहीही सांगितले गेले नाही. विद्वानांच्या मते, पूर्वजांच्या आशीर्वादाने धन, सन्मान आणि संतती मिळविण्यासाठी हा काळ खूप शुभ मानला जातो.
या काळात सोने, चांदी किंवा इतर वस्तू खरेदी करण्यास मनाई आहे. परंतु श्राद्ध पक्षात असा एक दिवस येतो जेव्हा त्या दिवशी सोने, चांदी आणि इतर वस्तू खरेदी केल्याने धनतेरसपेक्षा अनेक पटीने जास्त फळ मिळते.
हिंदू कॅलेंडरनुसार, अश्विन महिन्याच्या कृष्ण पक्षाच्या अष्टमी तिथीला गजलक्ष्मी व्रत पाळले जाते. या दिवशी देवी लक्ष्मीच्या गजस्वरूपाची पूजा केली जाते. या स्वरूपात देवी लक्ष्मी गजाच्या म्हणजेच हत्तीच्या आसनावर विराजमान असते. देवी लक्ष्मीचा आशीर्वाद मिळविण्यासाठी हा दिवस खूप महत्वाचा मानला जातो. या दिवशी तुम्ही देवी लक्ष्मीची पूजा करून आणि मंत्र जप करून तिचा आशीर्वाद मिळवू शकता. सोने आणि चांदी खरेदी करण्याची वेळ जाणून घ्या.
लक्ष्मीला सुख, समृद्धी, संपत्ती आणि ऐश्वर्यची देवी मानले जाते. गजलक्ष्मी व्रतावर देवी लक्ष्मीची पूजा करण्यासोबतच सोने आणि चांदी खरेदी करणे शुभ मानले जाते. असे मानले जाते की या दिवशी सोने आणि चांदी खरेदी केल्याने आठ पट जास्त फळ मिळते.
पितृपक्षात सोने खरेदी करण्यासाठी कोणताही निश्चित शुभ मुहूर्त नाही, उलट अनेक पारंपारिक श्रद्धा या काळात कोणत्याही प्रकारची खरेदी करण्यास मनाई करतात. तथापि, काही ज्योतिषी या वर्षी ११ आणि १७ सप्टेंबर रोजी येणाऱ्या सर्वार्थ सिद्धि योग किंवा पुष्य नक्षत्र सारख्या विशेष शुभ योगांमध्ये खरेदी शुभ मानतात. तरीही, बहुतेक मतांनुसार, पितृपक्ष हा पूर्वजांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी आहे, म्हणून या काळात नवीन वस्तू खरेदी करणे टाळावे, त्याऐवजी त्यापूर्वी किंवा नंतर खरेदी करणे उचित आहे.
खरेदी कधी करावी.
सर्वार्थ सिद्धि योग:
सर्वार्थ सिद्धि योग ११ सप्टेंबर (चतुर्थी तिथी) आणि १५ सप्टेंबर (नवमी तिथी) रोजी आहे, ज्यामध्ये तुम्ही वाहने, दागिने, रत्ने, कपडे यासारख्या भौतिक वस्तू खरेदी करू शकता.
पुष्य नक्षत्र:
पुष्य नक्षत्र १७ सप्टेंबर रोजी पुनर्वसु नक्षत्रानंतर सुरू होईल, जे खरेदीसाठी शुभ मानले जाते.
रवि योग:
१२ आणि १३ सप्टेंबर रोजी रवि योगाचे शुभ संयोजन तयार होईल.
पितृपक्ष म्हणजे काय आणि तो शुभ आहे की अशुभ?
पितृपक्ष हा हिंदू संस्कृतीत पूर्वजांचे स्मरण आणि कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा पवित्र काळ आहे. हा काळ अशुभ नसून, पूर्वजांच्या आशीर्वादाने धन, सन्मान आणि संतती मिळवण्यासाठी शुभ मानला जातो. शास्त्रानुसार, यावेळी श्राद्ध आणि तर्पण करणे पुण्यदायी आहे.
पितृपक्षात खरेदी करणे योग्य आहे की नाही?
पारंपारिक श्रद्धेनुसार, पितृपक्षात नवीन वस्तूंची खरेदी (जसे की सोने, चांदी, वाहने) करणे टाळावे, कारण हा काळ पूर्वजांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी समर्पित आहे. तथापि, काही शुभ योग (जसे की सर्वार्थ सिद्धि योग किंवा पुष्य नक्षत्र) यामध्ये खरेदी शुभ मानली जाऊ शकते, विशेषत: गजलक्ष्मी व्रताच्या दिवशी.
पितृपक्षात सोने आणि चांदी खरेदी करणे शुभ आहे का?
सामान्यत: पितृपक्षात सोने-चांदी खरेदी टाळली जाते. परंतु गजलक्ष्मी व्रताच्या दिवशी (अश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथी) सोने आणि चांदी खरेदी करणे शुभ मानले जाते. असे मानले जाते की, या दिवशी खरेदी केल्यास धनतेरसपेक्षा आठ पट जास्त फळ मिळते.
( Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या. )