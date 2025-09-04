Pitru Paksha 2025 Date : चंद्रग्रहण असल्याने पितृपक्ष पंधरवडा 7 की 8 सप्टेंबर नेमका कधी? गणपती विसर्जनानंतर असलेल्या श्राद्धांच्या तारखा पाहा

Pitru Paksha 2025 Date : हिंदू धर्मात प्रत्येक महिन्याला अतिशय महत्त्व असतो. प्रत्येक सणामागे एक विशेष कारण असून त्याचा संबंध निसर्गाशी जोडला आहे. गणपती विसर्जनानंतर पितृपक्ष पंधरवड्याला सुरुवात होते. पितृपक्ष हे हिंदू धर्मात अतिशय महत्त्वाचे मानले जाते. पितृपक्ष हा पितर आणि पूर्वजांच्या आत्म्याच्या शांती पूजेसाठी करण्यात येतं. धर्म शास्त्राच्या मानतेनुसार पितृपक्षात आपले पूर्व पितृलोकातून पृथ्वीवर येतात असं सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे पितरांच्या शांतीसाठी, पितृदोष मुक्तीसाठी आणि पितरांचे ऋण फेडण्यासाठी या दिवसांमध्ये श्राद्ध आणि पिंडदान करण्यात येतं. (Pitru Paksha 2025 start date thithi list 7 to 21 September Lunar eclipse and solar eclipse)
धार्मिक मान्यतेनुसार पितृपक्ष दरवर्षी भाद्रपद महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या पौर्णिमेपासून अश्विन महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील अमावस्येपर्यंत असतो. पंचांगानुसार भाद्रपद पौर्णिमा तिथी ही 07 सप्टेंबरला सकाळी 01.41 वाजेपासून 07 सप्टेंबरला रात्री 11.38 वाजेपर्यंत असणार आहे. तर अमावस्या तिथी ही 21 सप्टेंबरला असणार आहे. पंचांगानुसार पितृपक्ष 7 सप्टेंबरपासून 21 सप्टेंबरपर्यंत असणार आहे. यंदा 7 सप्टेंबरला चंद्रग्रहण तर 21 सप्टेंबरला सूर्यग्रहण असणार आहे. 21 सप्टेंबरला सूर्यग्रहणासोबत सर्वपित्री दर्श अमावस्या असणार आहे.
7 सप्टेंबर 2025 रविवार- पितृ पक्ष प्रारंभ, प्रौष्ठप्रदी पौर्णिमा
8 सप्टेंबर 2025 सोमवार – प्रतिपदा श्राद्ध
9 सप्टेंबर 2025 मंगळवार- द्वितीया श्राद्ध
10 सप्टेंबर 2025 बुधवार- तृतीया श्राद्ध / चतुर्थी श्राद्ध
11 सप्टेंबर 2025 गुरुवार- पंचमी श्राद्ध / महा भरणी श्राद्ध
12 सप्टेंबर 2025 शुक्रवार- षष्ठी श्राद्ध
13 सप्टेंबर 2025 शनिवार- सप्तमी श्राद्ध
14 सप्टेंबर 2025 रविवार- अष्टमी श्राद्ध
15 सप्टेंबर 2025 सोमवार- नवमी नवमी श्राद्ध
16 सप्टेंबर 2025 मंगळवार- दशमी श्राद्ध
17 सप्टेंबर 2025 बुधवार- एकादशी श्राद्ध
18 सप्टेंबर 2025 गुरुवार- द्वादशी श्राद्ध
19 सप्टेंबर 2025 शुक्रवार- त्रयोदशी श्राद्ध / मघा श्राद्ध
20 सप्टेंबर 2025 शनिवार- चतुर्दशी श्राद्ध
21 सप्टेंबर 2025 रविवार- सर्वपित्री दर्श अमावस्या
1. पितृपक्ष म्हणजे काय?
पितृपक्ष हा हिंदू धर्मात अतिशय महत्त्वाचा कालावधी आहे, जो आपल्या पूर्वजांच्या आणि पितरांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी समर्पित आहे. या काळात श्राद्ध आणि पिंडदान करून पितरांचे ऋण फेडले जाते आणि पितृदोषापासून मुक्ती मिळवण्यासाठी पूजा केली जाते.
2. पितृपक्ष 2025 मध्ये कधी आहे?
पंचांगानुसार, पितृपक्ष 7 सप्टेंबर 2025 (भाद्रपद पौर्णिमा) पासून सुरू होईल आणि 21 सप्टेंबर 2025 (सर्वपित्री दर्श अमावस्या) पर्यंत चालेल.
3. पितृपक्षाची सुरुवात आणि समाप्ती कोणत्या तिथीला आहे?
सुरुवात: भाद्रपद शुक्ल पौर्णिमा, 7 सप्टेंबर 2025 (सकाळी 01:41 ते रात्री 11:38).
समाप्ती: अश्विन कृष्ण अमावस्या, 21 सप्टेंबर 2025.
4. पितृपक्ष 2025 मध्ये कोणते ग्रहण होणार आहे?
7 सप्टेंबर 2025 ला चंद्रग्रहण.
21 सप्टेंबर 2025 ला सूर्यग्रहण, ज्याला सर्वपित्री दर्श अमावस्येचा योग आहे.
(Disclaimer: या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)