Marathi News
PitruPaksha 2025 : पितृपक्ष आणि नागा साधू यांचा संबंध काय? पिंडदानाला किती महत्त्व आहे?

नागा साधू केवळ अनेक असामान्य नियमांचे पालन करत नाहीत तर त्यांना जिवंत असताना स्वतःसाठी पिंडदान देखील करावा लागतो.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 18, 2025, 07:29 PM IST
सध्या पितपृक्ष सुरु आहे. सध्या सगळेजण आपल्या पितरांप्रती म्हणजे पूर्वजांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करतात. त्या व्यक्तींच स्मरण करुन त्यांना वाडी दाखवली जाते. पण या पितृपक्षाचा आणि नागा साधूंचा काही संबंध आहे का? नागासाधूंच्या जीवनात पींडदानाला किती महत्त्व आहे. 

दर 12 वर्षांनी होणाऱ्या महाकुंभमेळ्याला विशेष आध्यात्मिक आणि धार्मिक महत्त्व आहे. या काळात लाखो लोक संगमात स्नान करतात. हा कार्यक्रम केवळ अध्यात्म, श्रद्धा आणि परंपरांचा उत्सव नाही तर भारतीय संस्कृती आणि संतांच्या खोल रहस्यांनाही उजागर करतो. या भव्य उत्सवादरम्यान शाही स्नानासाठी नागा साधूंचे आगमन हे एक प्रमुख आकर्षण आहे. नागा साधूंचे जीवन सामान्य लोकांपेक्षा खूप वेगळे आहे आणि ते तपश्चर्या करतात, त्यांचे शरीर इतके कठोर करतात की त्यांना थंडी किंवा उष्ण हवामानाचा कोणताही परिणाम होत नाही. नागा साधू केवळ अनेक असामान्य नियमांचे पालन करत नाहीत तर त्यांना जिवंत असताना स्वतःसाठी पिंडदान देखील करावा लागतो. नागा साधूंनी स्वतःसाठी पिंडदान करण्याची ही परंपरा काय आहे? त्याचे महत्त्व काय आहे? त्यामागील रहस्य काय आहे? 

नागा साधू बनण्याचा अर्थ आणि प्रक्रिया

नागा साधू विधी

नागा साधू हे तपस्वी आहेत जे त्यांचे सांसारिक जीवन पूर्णपणे सोडून देतात आणि भगवान शिवाच्या भक्तीसाठी स्वतःला पूर्णपणे समर्पित करतात. ते भगवान शिवाचे निष्ठावंत भक्त आहेत जे नग्न राहतात, हठयोगींचे पालन करतात आणि त्यांचे शरीर राखेने माखतात. त्यांचे जीवन तपस्या, ब्रह्मचर्य आणि अलिप्ततेवर आधारित आहे.

नागा साधू बनण्याची प्रक्रिया अत्यंत कठीण आणि शिस्तबद्ध आहे. जे नागा साधू बनतात त्यांनी आखाड्यात (आर्यन आखाड्यात) सामील व्हावे आणि त्यांचे घर आणि कुटुंब सोडून द्यावे. नागा साधू बनण्याची पूर्वअट म्हणजे योग्य गुरुची निवड करणे आणि त्यांची परवानगी घेणे.

गुरुदीक्षा (दीक्षा) द्वारे, साधूला गुरुच्या मार्गाचे अनुसरण करण्यास शिकवले जाते आणि प्रत्येक परीक्षेत उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. नागा साधू होण्यासाठी, एखाद्याने त्यांचे कुटुंब, नातेसंबंध, संपत्ती आणि भौतिक सुखसोयींचा कायमचा त्याग केला पाहिजे. शिवाय, त्यांना पिंडदान (पिंडदान करण्याचा विधी) देखील करावा लागतो.

नागा साधूंना स्वतःचे पिंडदान का करावे लागते?

नागा साधू बनण्याच्या कोणत्याही सामान्य व्यक्तीच्या प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाचा आणि गहन विधी म्हणजे स्वतःचे पिंडदान करणे. पिंडदान सामान्यतः मृत व्यक्तीच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी केले जाते, तर नागा साधू बनणारे ते जिवंत असतानाच करतात.

नागा साधू स्वतःचे पिंडदान करणे ही एक प्रतीकात्मक कृती मानली जाते, ज्यामध्ये साधू घोषित करतात की ते आता सांसारिक जीवनापासून पूर्णपणे मुक्त आहेत. या परंपरेमागे अनेक खोल तात्विक आणि आध्यात्मिक कारणे आहेत. त्याचा प्राथमिक अर्थ असा आहे की ज्याप्रमाणे पिंडदानानंतर आत्म्याला मुक्ती मिळते, त्याचप्रमाणे, नागा साधू बनण्यापूर्वी जेव्हा पिंडदान केले जाते, तेव्हा ते असे दर्शवते की त्यांना आता या जीवनातून मुक्ती मिळाली आहे आणि नागा साधू म्हणून पुनर्जन्म झाला आहे. नागा साधूंचे पिंडदान हे सांसारिक जीवनाच्या समाप्तीचे प्रतीक आहे.

पिंडदान हे प्रतीक आहे की नागा साधूने त्याचे सांसारिक शरीर आणि अस्तित्व कायमचे त्यागले आहे. असे करणे एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूसारखे आहे, ज्यामुळे त्याला सांसारिक नातेसंबंध आणि जबाबदाऱ्यांपासून मुक्तता मिळते. स्वतःचे पिंडदान केल्यानंतर, नागा साधू एका नवीन आध्यात्मिक जीवनात प्रवेश करतो. एका प्रकारे, ते त्यांच्या पुनर्जन्माच्या प्रक्रियेचे प्रतीक आहे, ज्यामध्ये व्यक्ती सांसारिक आत्म्यापासून मुक्त होते आणि वैश्विक आत्म्यामध्ये विलीन होते. नागा साधूंचे पिंडदान हे सांसारिक आसक्तीपासून मुक्ततेचे प्रतीक आहे.

नागा साधूंचे पिंडदान विधी तथ्ये

पिंडदान नेहमीच असे दर्शवते की नागा साधूने स्वतःला इच्छा, आसक्ती आणि भ्रमांपासून मुक्त केले आहे. तो किंवा ती आता पूर्णपणे आत्म-ज्ञान आणि वैश्विक सत्याच्या शोधात गुंतलेली असते. नागा साधू झाल्यानंतर, साधूचे जीवन कठोर तपश्चर्या आणि आध्यात्मिक साधनामध्ये रूपांतरित होते. स्वतःचे पिंडदान करणे ही या तपश्चर्येची सुरुवात आहे.

नागा साधू बनण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान, व्यक्तीला स्वतःच्या नावाने पिंडदान करावे लागते. हे वैदिक मंत्र आणि विधींनुसार केले जाते. नागा साधू स्वतःच्या नावाने श्राद्ध विधी करतात, जे त्याच्या सांसारिक जीवनाच्या समाप्तीचे प्रतीक आहे.

पिंडदानानंतरच, नागा साधू गंगेत स्नान करतात, जे आत्म्याच्या शुद्धीकरणाचे प्रतीक आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत गुरुची विशेष भूमिका असते, कारण ते साधूची मानसिक आणि आध्यात्मिक स्थिती या परिवर्तनासाठी तयार आहे याची खात्री करतात.

नागा साधूंनी स्वतःसाठी पिंडदान करण्याची परंपरा केवळ नागा साधूंसाठीच नाही तर भारतीय आध्यात्मिक परंपरेसाठी देखील अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. ही परंपरा प्रतीकात्मकता आणि विचारसरणीमध्ये खोलवर रुजलेली आहे. जर तुमचे यासंबंधी काही प्रश्न असतील तर कृपया आम्हाला कमेंट विभागात कळवा. जर तुम्हाला ही कथा आवडली असेल तर कृपया फेसबुकवर शेअर करा आणि लाईक करा. अशाच प्रकारच्या अधिक लेखांसाठी हरझिंदगीशी जोडलेले रहा.

