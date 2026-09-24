अनंत चतुर्दशीनंतर शनिवारपासून पितृपक्ष, यंदा 15 की 16, नेमकं किती दिवस? योग्य तिथीनुसार 'हे' महत्त्वाचे श्राद्ध कमी लोकांना माहित

हिंदू धर्मात पितृपक्षाला अतिशय महत्त्व आहे. पितृपक्ष हे पूर्वजांना समर्पित करण्यात आलंय. पूर्वजांप्रती आदर, स्मरण आणि कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी पितृपक्ष महत्त्वाचा असतो. अनंत चतुर्दशीनंतर भाद्रपद पौर्णिमेपासून पितृपक्षाला सुरुवात होणार आहे. पितृपक्षाची नियमित सुरुवात रविवार, २७ सप्टेंबर, कृष्ण पक्षातील प्रतिपदा तिथीला सुरुवात होऊन पितृपक्ष शनिवार, १० ऑक्टोबर रोजी सर्व पितृ अमावस्येला संपणार आहे.
पौराणिक मान्यतेनुसार, पितृपक्षादरम्यान पूर्वज आपल्या नातेवाईकांना भेट देऊन त्यांच्यासाठी तयार करण्यात आलेले विशेष पदार्थ ते ग्रहण करतात. पितृपक्षात पूर्वजाच्या आवडीचे पदार्थ खास करुन बनवले जातात. त्यांच्या फोटोची पूजा करून ते त्यांना हे पदार्थ दाखवले जातात. त्यानंतर हे ताट कावळ्याला ग्रहण करण्यास दिला जातो. पूर्वजांच्या पापांपासून मुक्ता मिळते आणि आयुष्यात त्यांना प्रगती, समृद्धीचा आशीर्वाद मिळतो अशी मान्यता आहे.
श्राद्धाच्या दिवशी पितरांसाठी तयार केलेल्या अन्नातील काही भाग कावळ्याला अर्पण करण्यात येतो, त्याला धर्मशास्त्रात काकबळी असं म्हटलं जातं. पण स्थानिक/बोलीभाषेतील पित्रांना पान दाखवणं किंवा वाडी दाखवणं असं म्हटलं जातं.
यंदा पितृपक्षाची सुरुवात आणि सांगता ही शनिवार होत असल्याने याला विशेष महत्त्व प्राप्त झालं आहे. शनिवार हा शनिदेवाशी संबंधित आहे. धार्मिक श्रद्धेनुसार, शनिदेव हे कर्म आणि न्यायाचे देव मानले जातात. अशा परिस्थितीत, संयम, सेवा आणि दानधर्म दाखवून पूर्वजांप्रति आपली कर्तव्ये पार पाडणे शुभ मानले जात आहे. पितृपक्ष शनिवारी येत असल्याने, तर्पण किंवा पिंडदानात काळ्या तिळाचा वापर करून त्याचे दान केल्याने शनि आणि पूर्वज या दोघांचेही अशुभ प्रभाव शांत होतो अशी मान्यता आहे. तसंच, या दिवशी पिंपळाच्या झाडाची पूजा करणे अत्यंत फलदायी मानली गेली आहे.
धार्मिक ग्रंथांनुसार, पितृ पक्षातील पहिला श्राद्ध विधी भाद्रपद महिन्याच्या पौर्णिमेला केला जातो. या श्राद्ध विधीला पौर्णिमा श्राद्ध किंवा ऋषी श्राद्ध म्हणतात. याच कारणामुळे, पितृ पक्षाची खरी सुरुवात भाद्रपद पौर्णिमेपूर्वी तर्पण, जलंजली आणि पिंडदानाने होते आणि त्याचा शेवट सर्व पितृ अमावस्येला होते. म्हणूनच, श्राद्ध विधी नेहमी १६ दिवस चालतात. मात्र, जे लोक प्रतिपदा महिन्यापासून श्राद्ध पक्ष सुरुवार करतात त्यांच्यासाठी श्राद्ध पक्ष १५ दिवसांचा असतो. शिवाय ज्या लोकांना पिज्या पूर्वजांच्या श्राद्धाची तारीख माहिती नसते, ते सर्वपित्री अमावस्येला श्राद्ध करतात. त्याशिवाय एक अजून महत्त्वाचे म्हणजे एका घरात वेगवेगळ्या तिथीला पूर्वज गेले असतील तर त्यांच्यासाठी एकाच दिवशी म्हणजे सर्वपित्री अमावस्येला श्राद्ध घातले जाते.
पौर्णिमा तिथी श्राद्ध - 26 सप्टेंबर 2026, शनिवार
प्रतिपदा तिथी श्राद्ध - 27 सप्टेंबर 2026, रविवार
द्वितीया तिथी श्राद्ध - 28 सप्टेंबर 2026, सोमवार
तृतीया तिथी श्राद्ध - 29 सप्टेंबर 2026, मंगळवार
चतुर्थी आणि पंचमी तिथी श्राद्ध - 30 सप्टेंबर 2026, बुधवार
षष्ठी तिथी श्राद्ध - 1 ऑक्टोबर 2026, गुरुवार
सप्तमी तिथी श्राद्ध - 2 ऑक्टोबर 2026, शुक्रवार
अष्टमी तिथी श्राद्ध - 3 ऑक्टोबर 2026, शनिवार
नवमी तिथी श्राद्ध - 4 ऑक्टोबर 2026, रविवार
दशमी तिथी श्राद्ध - 5 ऑक्टोबर 2026, सोमवार
एकादशी तिथी श्राद्ध - 6 ऑक्टोबर 2026, मंगळवार
द्वादशी तिथी श्राद्ध - 7 ऑक्टोबर 2026, बुधवार
मघा नक्षत्र श्राद्ध - 7 ऑक्टोबर 2026, बुधवार
त्रयोदशी तिथी श्राद्ध - 8 ऑक्टोबर 2026, गुरुवार
चतुर्दशी तिथी श्राद्ध - 9 ऑक्टोबर 2026, शुक्रवार
सर्वपित्री अमावस्या - 10 ऑक्टोबर 2026, शनिवार
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)