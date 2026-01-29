English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • भविष्य
  • Planates Effects Accidents: मंगळ किंवा शनीच नाही हे ग्रह ठरतात अपघाताचं कारण; वेळीच करा उपाय नाही तर...

Planates Effects Accidents: मंगळ किंवा शनीच नाही 'हे' ग्रह ठरतात अपघाताचं कारण; वेळीच करा उपाय नाही तर...

Planates Causes Accident: आजही ज्योतिषशास्त्रांचा सखोल अभ्यास केला जात असून ज्योतिष शास्त्रानुसार मानवी जीवनावर ग्रहांचा खोल परिणाम होत असतो. 

प्रिती वेद | Updated: Jan 29, 2026, 03:04 PM IST
Causes Accident: दैनंदिन आयुष्यात घडणाऱ्या चांगल्या-वाईट घटनांमागे ग्रहस्थिती कारणीभूत मानली जाते. अचानक होणाऱ्या अपघातांनाही ग्रहदोष जबाबदार असतात, असे ज्योतिषात सांगितले जाते. विशेषतः वाहन अपघात, स्फोट, भांडणे किंवा अनपेक्षित संकटे यामागे काही ठराविक ग्रह सक्रिय असतात. ग्रहांची दिशा बदलली की त्याचा थेट परिणाम माणसाच्या मनावर, निर्णयक्षमतेवर आणि एकाग्रतेवर होतो. त्यामुळे काही काळात अपघातांची शक्यता वाढते. अशा वेळी योग्य काळजी, संयम आणि पारंपरिक उपाय केल्यास संकटे टाळता येऊ शकतात, असा विश्वास आहे.

ज्योतिष अभ्यासकांच्या मते सूर्य आणि चंद्र हे अपघातांसाठी प्रमुख ग्रह मानले जातात. त्यानंतर राहु, मंगळ आणि शनी यांचा प्रभावही अपघातांशी जोडला जातो. मंगळ ग्रह आक्रमकता, घाई आणि अस्थिरता वाढवतो, त्यामुळे वाहन चालवताना चूक होण्याची शक्यता अधिक असते.

अपघातांचा कालावधी
रात्री 12 ते दुपारी 3 हा काळ संवेदनशील मानला जातो. या वेळेला पितरांचा काळ समजला जातो. या दरम्यान मन विचलित होणे, निर्णय चुकणे किंवा लक्ष भटकणे याचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे या वेळेत प्रवास करताना विशेष सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला जातो.

अमावस्येचे महत्त्व
अमावस्या हा दिवस पितरांसाठी महत्त्वाचा मानला जातो. या दिवशी केलेले दान, स्नान आणि स्मरण सकारात्मक फल देतात, अशी श्रद्धा आहे. अमावस्येला वाहन चालवण्याआधी पितरांचे मनोमन स्मरण करून त्यांना प्रणाम केल्यास अपघातांपासून संरक्षण मिळते, असे मानले जाते.

या दिवशी नदी, तलाव किंवा जलाशयात माशांना दाणा टाकणे शुभ समजले जाते. तसेच गरजू, वृद्ध किंवा असहाय लोकांना अन्न, वस्त्र किंवा आवश्यक वस्तूंचे दान केल्यास नकारात्मक ऊर्जा कमी होते. यामुळे अनैसर्गिक आपत्ती आणि अपघातांपासून बचाव होऊ शकतो, असा विश्वास आहे.

हे ही वाचा: Ankshastra: तरुणांनो 'या' मुलांकाच्या पोरींपासून सावध राहा! त्यांना राग आला तर असं काही करतील की...

ग्रहदोष शांत करण्यासाठी दान
राहु ग्रहासाठी काळे तीळ, काळी उडीद, मोहरी, चण्याची डाळ किंवा कोळसा दान करता येतो. हे पदार्थ स्वतःभोवती फिरवून नदीत अर्पण करण्याची पद्धत सांगितली जाते. मंगळ ग्रह शांत करण्यासाठी लाल रंगाची मिठाई किंवा मंगळाशी संबंधित धान्य माशांना घालणे लाभदायक मानले जाते.

हे सर्व उपाय श्रद्धा आणि सकारात्मक भावनेतून केल्यास मन शांत राहते. सावधपणा, संयम आणि योग्य काळजी यासोबत हे पारंपरिक उपाय केल्यास अपघातांची शक्यता कमी होऊ शकते, असा ज्योतिषशास्त्राचा दृष्टिकोन आहे.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती सामान्य ज्ञानावर आधारित असून झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

