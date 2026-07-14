/आषाढ अमावस्येला जबरदस्त योग! 3 राशींना मिळणार पैसाच पैसा, नशिबाची पूर्ण साथ

प्रत्येक महिन्यात येणारी अमावस्या अतिशय महत्त्वाची असते. वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार अमावस्या ही शुभ मानली जात नाही. यादिवशी अनेक शुभ कामं टाळली जातात. पण यंदा मंगळवारी 14 जुलैला असणारी निज ज्येष्ठ अमावस्या किंवा आषाढी अमावस्या संध्याकाळनंतर लागणार आहे. ही अमावस्या मंगळवारी आल्यामुळे त्याला भौमवती अमावस्या असं म्हटलं जातं.
यंदा या अमावस्येला अतिशय दुर्मिळ आणि शुभ योग जुळून आला आहे. त्यासोबतच या योग तीन राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली ठरणार आहे. या दिवशी तीन द्विग्रहीय युती जुळून आली आहे. मिथुन राशीत बुध-सूर्य युती, कर्क राशीत चंद्र-गुरू युती आणि सिंह राशीत शुक्र-केतू युती यादिवशी घडणार आहे. या शुभ परिणाम तीन राशीच्या लोकांवर पडणार आहे. या तीन राशींबद्दल ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांनी सांगितलं आहे.
मिथुन रास
या लोकांनी नवीन संधी मिळणार आहे. तुमचा आत्मविश्वास या काळात द्विगुणीत होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या बोलण्याला महत्त्व मिळणार आहे. एक नवीन जबाबदारी तुमच्या खांदावर पडणार आहे. मुलाखती, सादरीकरण किंवा बैठकांमधून चांगली कामगिरी शक्य होणार आहे. व्यावसायिकांसाठी हा काळ आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असणार आहे. अडकलेले पैसे परत मिळणार आहे. मित्र किंवा जवळच्या मित्रांच्या पाठिंब्यामुळे अनेक गोष्टी मार्गी लागणार आहे. कुटुंबात आनंदी वातावरण असणार आहे. नातेसंबंध मजबूत होणार आहे.
कर्क रास
आषाढी अमावस्या तुमच्यासाठी आत्मविश्वास आणि प्रगती घेऊन आला आहे. कामाच्या ठिकाणी परिस्थिती उत्तम असणार आहे. मानसिक गोंधळ हळूहळू दूर होणार आहे. करिअरमध्ये उत्तम संधी तर व्यावसायिकांसाठी मजबूत बाजू मिळणार आहे. आर्थिक स्थिती मजबूत होणार आहे. जोडीदारासोबत संवाद उत्तम असणार आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मेहनतीचं सकारात्मक फळ मिळणार आहे. आरोग्य उत्तम राहणार आहे. संयम आणि सकारात्मक विचार तुमच्या बाजूने असणार आहे.
सिंह रास
या राशीच्या लोकांसाठी अनेक संधी घेऊन आषाढी अमावस्या आली आहे. तुमच्या विचारसरणीला मजबूत साथ मिळणार आहे. करिअरमध्ये नवीन जबाबदारी लाभणार आहे. व्यवसाय मार्केटिंग आणि नेटवर्किंग फायदेशीर ठरणार आहे. एक मोठी संधी तुम्हाला मिळणार आहे. आर्थिक स्थितीबद्दल बोलायचं झालं तर बँक बॅलेन्स वाढणार आहे. कुटुंबाची उत्तम साथ तुम्हाला मिळणार आहे. प्रेमसंबंधांमध्ये विश्वास अधिक मजबूत होणार आहे. नवीन कौशल्ये भविष्यात तुम्हाला फायदेशीर ठरणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)