Dussehra 2025 : दसऱ्याला गुरु आणि बुधाचा शक्तिशाली संयोग; 'या' लोकांचे बँक बॅलन्स वेगाने वाढणार

Dasara 2025 : ऑक्टोबर महिन्याचा सुरुवात दसऱ्याने सुरुवात होणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार 2 ऑक्टोबरला गुरु आणि बुध यांच्या संयोगातून केंद्र योगाची निर्मिती होणार आहे. या योग अतिशय शुभ असू तो तीन राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली ठरणार आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Sep 30, 2025, 11:33 AM IST
Dussehra 2025 : दसऱ्याला गुरु आणि बुधाचा शक्तिशाली संयोग; 'या' लोकांचे बँक बॅलन्स वेगाने वाढणार

Kendra Yog on Dussehra 2025 :  वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, या वर्षी दसऱ्याच्या वेळी अनेक शुभ योग निर्माण होणार आहेय. यंदा दसरा म्हणजेच विजयदशमी 2 ऑक्टोबरला असणार आहे. वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार दसऱ्याला देवांचा गुरु गुरुदेव अनेक शुभ योग निर्माण करणार आहे. गुरु सध्या मिथुन राशीत असून या राशीत तो सतत कोणत्या ना कोणत्या ग्रहाशी युती किंवा दृष्टिकोन निर्माण करत आहे. ज्यामुळे शुभ योग निर्माण होत आहेत. त्याचप्रमाणे, दसऱ्याच्या दिवशी, गुरु बुधाशी संयोग करून केंद्र योग निर्माण होत आहे. ग्रहांचा राजकुमार गुरु आणि देवांचा गुरु गुरु यांच्या संयोगाने निर्माण होणारा योग अनेक राशींच्या लोकांचे भाग्य उजळून निघणार आहे. 

वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, 2 ऑक्टोबर रोजी पहाटे 2:27 वाजता, बुध आणि गुरु एकमेकांपासून 90 अंशांवर स्थित होणार आहे. ज्यामुळे "केंद्र दृष्टी योग" निर्माण होणार असून जो तीन राशीच्या लोकांसाठी अतिशय भाग्यशाली ठरणार आहे. 

मेष रास 

या राशीच्या लोकांसाठी गुरु-बुध केंद्र योग अत्यंत शुभ सिद्ध होणार आहे. या काळात बुध तिसऱ्या घरात असणार आहे. ज्यामुळे आत्मविश्वास लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे. भावंडांसोबतचे नाते अधिक दृढ होणार आहे. ज्यामुळे आनंददायी मनोरंजनाच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. चांगली बातमी देखील मिळणार आहे. तुम्ही तुमच्या स्पर्धकांना आव्हान देणार आहात. न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये अनुकूल निकाल मिळणार आहे. कामाच्या ठिकाणी जुन्या समस्या सुटणार असून नवीन नोकऱ्या आणि संधी उपलब्ध होणार आहेत.

हेसुद्धा वाचा - Dussehra 2025 : विजयादशमीच्या तारखेवरून गोंधळ! 1 की 2 ऑक्टोबर कधी साजरा करायचा दसरा? जाणून घ्या शुभ मुहूर्त आणि शस्त्र पूजनाची अचूक वेळ

कर्क रास

या राशीच्या लोकांसाठी गुरु-बुध केंद्र योग अनुकूल असणार आहे. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होणार आहे. तुमच्या कौटुंबिक जीवनातील समस्या संपुष्टात येणार आहे. तुमच्या आईशी असलेले तुमचे नाते दृढ होणार आहे. तुम्हाला मालमत्तेच्या बाबतीत फायदा मिळणार आहे. तुम्ही कुटुंब आणि मित्रांसोबत चांगला वेळ घालवणार आहात. तुम्ही अनेक प्रमुख लोकांशी संवाद साधणार आहात. ज्यामुळे तुम्हाला महत्त्वपूर्ण फायदे मिळणार आहेत. तुमची आर्थिक परिस्थिती देखील चांगली राहणार आहे. तुमची सामाजिक प्रतिष्ठा वेगाने वाढणार आहेत.

धनु रास

या राशीच्या लोकांसाठी गुरु-बुध केंद्र योग अनुकूल असणार आहे. त्यांना अनेक क्षेत्रात प्रचंड यश प्राप्त होणार आहे. व्यवसायिकांना लक्षणीय फायदा पाहिला मिळणार आहे. त्यांना नवीन ऑर्डर किंवा प्रकल्प मिळणार आहे. ज्यामुळे भरीव नफा मिळणार आहे. नोकरी करणाऱ्यांसाठीही हा काळ खूप फायदेशीर सिद्ध होणार आहे. तुम्ही संपत्ती जमा करण्यात यशस्वी होणार असून उत्पन्नात जलद वाढ होणार आहे. तुमचे तुमच्या भावंडांशी चांगले संबंध निर्माण होणार आहे. तुमच्या मुलांशी संबंधित समस्या संपणार आहे. याव्यतिरिक्त, मालमत्तेशी संबंधित बाबींमध्ये सकारात्मक परिणाम दिसणार आहे. अविवाहित लोकांना लग्नाचे प्रस्ताव येणार आहेत.

(Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

