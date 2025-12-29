English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Premanand Maharaj: नोकरीवरुन काढल्यास बॉसला पाप लागतं? प्रेमानंद महाराजांनी दिलं उत्तर!

Premanand Maharaj:  एखाद्याला कामावरुन काढून टाकणाऱ्या व्यक्तीवर काय परिणाम होतो? 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 29, 2025, 05:53 PM IST
प्रेमानंद महाराज

Premanand Maharaj: नोकरी हा फक्त एक शब्द नाही, तर अनेक कुटुंबांच्या जगण्याचा मुख्य आधार असतो. एखाद्या व्यक्तीला चांगली नोकरी मिळाली की संपूर्ण कुटुंबाची जीवनशैली बदलते. पण कंपनीने अचानक कर्मचाऱ्याला काढून टाकले की त्याची कमाई थांबते आणि त्याच्या कुटुंबावर उपासमारीचे संकट येते. पण एखाद्याला कामावरुन काढून टाकणाऱ्या व्यक्तीवर काय परिणाम होतो? शास्त्राधारे प्रेमानंद महाराज यांनी याचं उत्तर दिलंय. काय म्हणाले प्रेमानंद महाराज? सविस्तर जाणून घेऊया. 

काय घडलं नेमकं?

वृंदावनमध्ये प्रेमानंद महाराजांच्या आश्रमात एक भक्त आला आणि विचारले, 'महाराजजी, आम्हाला कधीकधी परिस्थितीमुळे कर्मचाऱ्यांना नोकरीतून काढावे लागते. ते आम्हाला दोष देतात. यामुळे आम्हाला पाप लागेल का?' हा प्रश्न अनेक मॅनेजमेंट आणि कंपनीच्या मालकांना पडतो. कारण नोकरीवरुन काढणे ही जबाबदारी असते. पण त्याचे नैतिक परिणामही महत्त्वाचे असतात.

काय म्हणाले प्रेमानंद?

सर्व नोकरदार वर्गाच्या मनात असलेल्या प्रश्नावर प्रेमानंद महाराजांनी उत्तर दिलंय. सर्वप्रथम तपासा की कर्मचारी स्वतः दोषी आहे का? जर त्याने गंभीर चुका केल्या असतील, ज्या माफ करता येत नाहीत किंवा पुन्हा संधी देणे शक्य नाही, तर अशा व्यक्तीला नोकरीतून काढणे हे पाप नव्हे. उलट हे शिस्तभंग टाळण्यासाठी आवश्यक असते आणि संस्थेच्या हिताचे रक्षण करते, असे प्रेमानंद महाराज सांगतात.

आर्थिक अडचणीमुळे काढल्यास दोष नाही

जर कंपनी किंवा व्यवसायाची आर्थिक स्थिती कमकुवत असेल आणि सर्व कर्मचाऱ्यांना ठेवणे शक्य नसेल, तर अशा वेळी काहींना काढणे हे अपराध किंवा पाप मानले जात नाही. उदाहरणार्थ कंपनीकडे 500 कर्मचाऱ्यांसाठी संसाधने नसतील आणि 200 काढणे भाग पडते. हे वैयक्तिक द्वेषाचे नव्हे तर व्यावसायिक गरजेचे असते, असे प्रेमानंद महाराज म्हणतात. 

निर्दोष कर्मचाऱ्याला कारण नसताना काढल्यास?

जर कर्मचारी प्रामाणिक, मेहनती आणि निर्दोष असेल, तरीही वैयक्तिक आवड-निवड किंवा अनावश्यक कारणाने त्याला नोकरीतून हाकलले तर निश्चितच पाप लागते. कारण यामुळे त्याला आणि त्याच्या कुटुंबाला मोठा मानसिक व आर्थिक त्रास होतो. असा अन्याय करणारा दोषी ठरतो आणि त्याला त्याचे फळ भोगावे लागते, असे भगवती नियमात म्हटलंय. 

काय बाळगायची सावधगिरी?

नोकरीतून काढण्याचा निर्णय घेताना न्याय, गरज आणि कर्मचाऱ्याच्या हिताचा विचार करावा. अनावश्यक दुःख देणे टाळावे, कारण कर्मांचे फळ निश्चित मिळते,असे प्रेमानंद महाराज सांगतात. दुसऱ्याला विनाकारण त्रास देणे हे मोठे पाप आहे. म्हणून नेहमी प्रामाणिकपणा आणि करुणा ठेवून निर्णय घ्या जेणेकरून तुमचे कर्म शुद्ध राहतील, असे शास्त्र सांगते.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

