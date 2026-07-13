/पापी राहूचा अंगारक योगामुळे आर्थिक नुकसान तर जोडीदारासोबत वाद; या 3 राशींच्या लोकांसाठी जुलै ते डिसेंबर महिना वादळी?

आयुष्य म्हटलं की चढ - उतार येतातच, पण संकट हे कधी पण कुठेपण अचानक आपल्या दारावर येतात. असंच काहीस आता तीन राशीच्या लोकांसोबत पुढील सहा महिने होणार आहे. पापी ग्रह राहू यांच्या नक्षत्र बदलामुळे अंगारक योग सक्रिय झाला आहे. त्यामुळे जुलै ते डिसेंबर हे महिने या तीन राशीच्या लोकांसाठी संकटाचा काळ असणार आहे. आर्थिक स्थिती, नातेसंबंध आणि मानसिक अडचणींचा सामना त्यांना करावा लागणार आहे. मोठे निर्णय या काळात अतिशय सावधपणे घ्यावे लागणार आहेत. चला तर जाणून घेऊयात ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून कोणत्या राशीच्या लोकांचा कठीण काळ सुरु होणार आहे.
वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार 30 जुलै, 2026 ते 2 डिसेंबर 2026 हा राहूचा अंगारक योग असणार आहे. या काळात मेष, वृश्चिक आणि धनु राशीच्या लोकांना सावध राहायचं आहे.
मेष रास
या लोकांना पुढील सहा महिने आर्थिक गोष्टींवर विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. व्यवसायिकांनी मोठी गुंतवणूक किंवा नवीन व्यवसायात काही करु नये. या महिन्यांमध्ये घाईने निर्णय टाळा. तर आरोग्याबद्दल विशेष काळजी घ्या अन्यथा महागात पडले. कुटुंबातील सदस्याबद्दल चिंता वाटणार आहे. त्यामुळे या काळात संयम आणि समजूतदारपणे वागा.
वृश्चिक रास
या राशीच्या लोकांना पुढील सहा महिने मानसिक तणावातून जावं लागणार आहे. तर कामाच्या ठिकाणी किंवा व्यावसायिकांनी आर्थिक गोष्टींमध्ये सतर्क राहणे गरजेचे असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांशी मतभेद होण्याची चिन्हे आहेत. गरज नसल्यास खर्च करु नका. पैशांची बचत करा अन्यथा संकटात याल. आर्थिक असो किंवा इतर व्यवहार जोखमीच्या गुंतवणूक तुम्हाला पुढील सहा महिन्यात टाळायची आहे.
धनु रास
या लोकांना पुढील सहा महिने खास करुन आर्थिक गोष्टींसाठी सावध राहायचं आहे. पैसे उधार द्यायचे असो किंवा आर्थिक व्यवहार असो त्यात तु्म्हाला सावध राहायचं आहे. कामाच्या ठिकाणी कामाचा ओझा वाढणार आह. मानसिक ताण असणार आहे. पुढील सहा महिने वाणीवर नियंत्रण ठेवा. नातेसंबंधात बोलण्यात काळजी घ्या अन्यथा दुरावा येण्याची भीती आहे. कौटुंबिक गैरसमजांचीही घटना घडण्याची दाट शक्यता आहे. तसंच चुकीची गुंतवणूक किंवा आर्थिक नुकसानीचे चिन्ह आहेत.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)