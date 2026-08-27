/चंद्रग्रहण किंवा पंचक नाही! रक्षाबंधनाला या वेळेत राखी बांधणे टाळा, शुभ वेळ चुकली तर...हा आहे शुभ मुहूर्त

बहीण - भावाच्या प्रेमाचा सण रक्षाबंधन सण हा शुक्रवारी 28 ऑगस्टला साजरा करण्यात येणार आहे. ज्योतिषी डॉ. अरुणेश कुमार शर्मा यांनी सांगितलं की, रक्षाबंधनाच्या दिवशी चंद्रग्रहण असणार आहे. हे चंद्रग्रहण भारतात दिसणार नाही, त्यामुळे सुतक काळ पाळायचा नाहीय. पण रक्षाबंधनच्या दिवसापासून पंचक सुरु होतेय. त्यामुळे अशा स्थिती भावाला राखी कधी बांधायची अशी चिंता बहिणींना आहे. ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञांनी सांगितलं की, चंद्रग्रहण, पंचकपेक्षा राहु काळ पाहून राखी बांधा. राहुकाळात शुभ कार्य धर्मात वर्ज्य मानलं जातं.
शिवाय रक्षाबंधन सण हा पौर्णिमेला साजरा करण्यात येतो. मग श्रावण पौर्णिमा तिथी शुक्रवार 28 ऑगस्ट सकाळी 9:47 वाजता संपणार आहे. मग अशा स्थितीत सकाळी 10 नंतर राखी बांधण्यासाठी शुभ मुहूर्त नाही का? असा प्रश्न बहिणींसमोर आहे.
यंदा रक्षाबंधनासाठी भद्राची सावली नसली राहुकाळ असणार आहे. त्यामुळे धर्मशास्त्रानुसार राहु काळात शुभ कार्य करायचं नसतं. म्हणून राहू काळात बहिणीने भावाच्या मनगटावर राखी बांधू नयेत. त्यामुळे बहिणींनी खाली दिलेली वेळेत राखी बांधू नये, असं ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ सांगतात.
राहुकाळाची सावली - 28 ऑगस्ट, सकाळी 11 ते दुपारी 12:40 पर्यंत
राखी बांधण्याची शुभ वेळ - 28 ऑगस्ट, सकाळी 5:57 ते सकाळी 9:48.
पण प्रत्येकाला ही वेळ पाहणं शक्य होणार नाही. म्हणून राहुकाळ सकाळी 11 ते दुपारी 12:40 पर्यंत ही वेळ सोडून दिवसभरात भावाला तुम्ही राखी बांधू शकता.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)