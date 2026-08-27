/आधी टिळक की राखी, काय करावे? शास्त्रानुसार राखी कशी असावी? तर बहिणीला या वस्तू गिफ्ट देऊ नका, वास्तूनुसार त्या अशुभ

रक्षाबंधनाचा सण शुक्रवारी 28 ऑगस्टला देशभरात साजरा करण्यात येणार आहे. बहीण भावाच्या प्रेम, विश्वास आणि जिव्हाळ्याचा हा सण मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येणार आहे. यादिवशी बहीण आपल्या भावाच्या हातावर राखी बांधते आपल्या रक्षणाचे वचन घेते. बदललेल्या काळानुसार राखी आणि त्यासोबत देण्यात येणाऱ्या गिफ्टचे ट्रेंड बदललं आहे. धर्मशास्त्रानुसार रक्षाबंधन सणाबद्दल आणि राखीबद्दल संपूर्ण माहिती जाणून घ्या.
धर्मशास्त्रानुसार भावाचे रक्षाबंधनाला औक्षवान करताना कपाळावर टिळक लावताना अनामिका बोटाचा म्हणजे करंगळी शेजारचे बोटाने करावे. धर्मशास्त्रानुसार भावाला आधी टिळक लावा, मग अक्षत म्हणजे तांदूळ लावावे आणि त्यानंतर भावाच्या उजव्या मनगटावर राखी बांधावी. मग त्याचे औक्षवान करुन त्याला गोड खायला द्यावे. काही ठिकाणी घरातील जुन्या परंपरेनुसार क्रम थोडा फार बदलतो.
भावाला राखी बांधताना सर्वप्रथम औक्षवान ताट तयार करा. त्यात तुपाचे निरांजन, कुंकू - थोडं ओलं असावं, तांदूळ, सुपारी, अंगठी, गोड आणि राखी हे साहित्य असावे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)