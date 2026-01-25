Rahu Jatak: जन्मपत्रिकेत राहूचा प्रभाव आहे? काळजी नको; 'हा' योग आणेल तुमचा सुवर्णकाळ

Rahu Pradhan Jatak: राजकारणात यश मिळवण्यासाठी केवळ शिक्षण किंवा अनुभव पुरेसा नसतो, तर नशिबाची साथही तितकीच महत्त्वाची मानली जाते. ज्योतिषशास्त्रानुसार काही ग्रहांचा प्रभाव माणसाला अचानक मोठ्या जबाबदाऱ्यांपर्यंत घेऊन जातो. यामध्ये राहु ग्रहाचे स्थान वेगळे आणि महत्त्वाचे आहे. राहु हा छायाग्रह मानला जातो आणि त्याचा स्वभाव रहस्यमय आहे. अनेक वेळा एखादी व्यक्ती अनपेक्षितपणे राजकारणात प्रवेश करते आणि अल्पावधीत मोठी ओळख निर्माण करते, यामागे राहुचा प्रभाव असल्याचे मानले जाते. त्यामुळेच राजकारण आणि राहु यांचा एक वेगळाच संबंध असल्याचे ज्योतिष अभ्यासक सांगतात.
राजकारणात अचानक प्रवेश आणि राहु
ज्योतिषशास्त्रात सूर्याला नेतृत्वाचा ग्रह मानले जाते, मात्र राजकारणाच्या दृष्टीने सूर्याबरोबरच राहुलाही विशेष महत्त्व दिले जाते. राहु माणसाला अचानक निर्णय घेण्याची ताकद देतो. अनेक नेते कोणतीही पूर्वतयारी न करता राजकारणात येतात आणि लवकरच प्रभावशाली बनतात. हे बदल घडवून आणण्याचे काम राहु करतो, असे मानले जाते.
नीती, डावपेच आणि मुत्सद्देगिरी
राहुच्या प्रभावामुळे व्यक्तीमध्ये परिस्थितीनुसार बोलण्याची आणि वागण्याची कला विकसित होते. राजकारणातील डावपेच, रणनीती आणि विरोधकांशी सामना करण्याची क्षमता राहु देतो. त्यामुळेच राहु प्रधान व्यक्तीला कुशल मुत्सद्दी आणि चतुर राजकारणी मानले जाते. कलियुगात राहुचा प्रभाव लवकर दिसून येतो, असे ज्योतिष तज्ज्ञांचे मत आहे.
कुंडलीतील राहु आणि राजकीय यश
यशस्वी राजकारण्यांच्या कुंडलीत राहुचा संबंध 3, 6 किंवा 11 या भावांशी असल्यास चांगले परिणाम दिसतात. राहुची महादशा आणि अनुकूल गोचर व्यक्तीला उच्च पदांपर्यंत पोहोचवू शकतो. जैमिनी सूत्रांनुसार राहु अमात्य कारक ठरल्यास, व्यक्तीला राजकारणात रस असेल तर यश मिळण्याची शक्यता वाढते.
दहावे घर आणि सत्तेचा मार्ग
कुंडलीतील 10 वे घर हे सत्तेचे आणि कार्यक्षेत्राचे मानले जाते. या घराचा स्वामी मजबूत असल्यास किंवा उच्च ग्रह स्थित असल्यास राजकीय यशाची दारे उघडतात. लग्नात राहु असल्यास व्यक्तीला तीव्र बुद्धी, स्पर्धात्मक ऊर्जा आणि शेवटच्या क्षणी निकाल बदलण्याची क्षमता मिळते. म्हणूनच अनेक राजकारणी राहु रत्न गोमेद धारण करताना दिसतात.
राहुच्या जातकांसाठी अशुभ योग कोणते?
राजकारणात यश मिळवण्यासाठी शुभ योग महत्त्वाचे असतात. मात्र केमद्रुम, कालसर्प किंवा राजभंग यांसारखे अशुभ योग कमी असणेही तितकेच आवश्यक आहे. योग्य ग्रहयोग असल्यास व्यक्ती स्वतःला यशस्वी राजकारणी मानू शकते. राहु हा विस्ताराचा कारक असल्याने, सत्तेच्या माध्यमातून व्यक्ती स्वतःचा आणि देशाचा विकास घडवू शकते.
