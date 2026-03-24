  • Marathi News
  • Ram Navami 2026 Date : 26 की 27 मार्च, रामनवमी कोणत्या दिवशी आहे? योग्य तारीख, शुभ मुहूर्त आणि पूजा विधी जाणून घ्या

Ram Navami 2026 Date : 26 की 27 मार्च, रामनवमी कोणत्या दिवशी आहे? योग्य तारीख, शुभ मुहूर्त आणि पूजा विधी जाणून घ्या

Ram Navami 2026 Date : दरवर्षी चैत्र महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या नवमी तिथीला रामनवमी साजरी करण्यात येते. यंदा नवमी तिथी दोन तारखेमध्ये येत असल्याने 26 की 27 मार्च नेमकी रामनवमी कधी साजरी करावी याबद्दल भक्तांमध्ये संभ्रम आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 24, 2026, 03:00 PM IST
Ram Navami 2026 Date : 26 की 27 मार्च, रामनवमी कोणत्या दिवशी आहे? योग्य तारीख, शुभ मुहूर्त आणि पूजा विधी जाणून घ्या

Ram Navami 2026 Date : दृक पंचांगानुसार, चैत्र महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील नवमी तिथीला रामनवमी साजरी करण्यात येते. त्यासोबतच या तिथीला चैत्र नवरात्रीची नवमी असते. त्यामुळे रामनवमीसोबत यादिवशी देवी दुर्गेचे नववे रूप, माता सिद्धीदात्री यांची पूजा करण्यात येते. धर्मशास्त्रात सांगण्यात आलंय की, भगवान विष्णूचा सातवा अवतार असलेल्या प्रभू रामाचा जन्मदिवस साजरा करण्यात येतो. त्रेता युगात जन्मलेल्या, अयोध्येचे राजा दशरथ यांचे पुत्र राम यांचा जन्मदिवस संपूर्ण अयोध्या आणि देशभरात मोठ्या थाटामाटाने साजरा करण्यात येतो. पण यंदा, नवमी तिथी दोन दिवस असल्याने, राम नवमी कधी साजरी करायची याबद्दल भक्तांमध्ये संभ्रम आहे.

राम नवमी कधी असते? 

हिंदू धर्मातील बहुतेक दिवस हे उदय तारखेनुसार पाळण्यात येतात. द्रिक पंचांगानुसार, चैत्र महिन्याच्या शुक्ल पक्षाची नवमी तिथी 26 मार्च 2026 रोजी सकाळी 11:46 वाजेपासून 27 मार्च 2026  रोजी सकाळी 10:07 वाजेपर्यंत असणार आहे. भगवान रामाचा जन्म दुपारी झाला होता. त्यामुळे, भगवान रामाची जयंती, म्हणजेच रामनवमी, 26 मार्च 2026 रोजी साजरी करण्यात येणार आहे. पण वैष्णव पंथाचे लोक 27 मार्च रोजी रामनवमी साजरी करणार आहेत. 

 

श्रीरामाचा जन्म कधी झाला?

धर्मसिंधू आणि निर्णय सिंधूनुसार, प्रभू रामाचा जन्म रामनवमीच्या दिवशी दुपारी असं सांगण्यात आलंय. 

धर्मसिंधू- यामध्ये रामनवमीच्या दिवशी श्रीरामांचा जयंती सोहळा साजरा करण्यात येतो. “नवम्यां तु मिडडे रामजनम न्यूज।” याचा अर्थ असा की, प्रभू रामांचा जयंती सोहळा नवमी तिथीलाच दुपारी साजरा केला पाहिजे.

निर्णय सिंधू – “मध्यनहव्यापिनी नवमी रामजन्मोत्सवस्य योग. ” म्हणजेच मध्यान्हकाळात असलेली नवमी तिथी रामजन्मोत्सवासाठी पात्र मानली जाते.

व्रतार्क – यामध्ये देखील रामनवमीला जयंती साजरी करण्यासाठी दुपारच्या वेळेचा उल्लेख करण्यात आला आहे. 

"राम नवमी व्रतम कार्यमध्ये नवमी तीथौ." म्हणजे रामनवमीचे व्रत नवमी तिथीच्या दुपारीच पाळावे.

राम नवमी पूजेचा शुभ मुहूर्त

26 मार्च रोजी दुपारच्या वेळी रामनवमी साजरी करणे विशेष शुभ आहे. या दिवशी रामनवमीची दुपारची शुभ वेळ सकाळी 11:13 ते दुपारी 1:41 पर्यंत आहे. या दिवशी मध्यान्हाची वेळ दुपारी 12:25 आहे. पुनर्वसू नक्षत्र 27 मार्च रोजी दुपारी 4:19 वाजता सुरू होते आणि दुपारी 3:24 वाजेपर्यंत असणार आहे. 

 27 मार्च रोजी रामनवमीसाठी शुभ मुहूर्त 

जर तुम्ही 27 मार्च रोजी रामनवमी साजरी करत असाल, तर रामनवमीचा मध्यान्हाचा मुहूर्त सकाळी 11:13 ते दुपारी 1:41 च्या दरम्यान आहे. या दिवशी मध्यान्हाची वेळ दुपारी 12:27 आहे.

रामनवमी 2026 पूजा विधी

रामनवमीच्या दिवशी, ब्रह्म मुहूर्तावर उठा आणि स्नान करा. त्यानंतर स्वच्छ वस्त्रे परिधान करा. मग, तांब्याच्या कलशातून सूर्यदेवाला जल अर्पण करा. सर्वप्रथम, तुमच्या घराच्या ईशान्य कोपऱ्यात किंवा तुमच्या मंदिराशेजारी पाट किंवा चौरंगावर पिवळे वस्त्र टाका, त्यावर भगवान श्रीरामांची मूर्ती किंवा चित्र ठेवा. रामाला जलभिषेक करा.  पिवळे चंदन, फुले, धूप, दिवे, फळे, हार, वस्त्रे इत्यादी अर्पण केल्यानंतर, फळे, मिठाई इत्यादी अर्पण करा. शिवाय भगवान रामाला आवडणारा केशराचा नैवेद्य अर्पण करा. आता, तुपाचा दिवा आणि उदबत्ती लावा, तसेच श्री राम मंत्र, राम रक्षा स्तोत्र आणि रामचरितमानस किंवा बालकांडातील दोहे यांचे पठण करा.
 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

