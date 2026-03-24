Ram Navami 2026 Date : 26 की 27 मार्च, रामनवमी कोणत्या दिवशी आहे? योग्य तारीख, शुभ मुहूर्त आणि पूजा विधी जाणून घ्या

Ram Navami 2026 Date : दृक पंचांगानुसार, चैत्र महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील नवमी तिथीला रामनवमी साजरी करण्यात येते. त्यासोबतच या तिथीला चैत्र नवरात्रीची नवमी असते. त्यामुळे रामनवमीसोबत यादिवशी देवी दुर्गेचे नववे रूप, माता सिद्धीदात्री यांची पूजा करण्यात येते. धर्मशास्त्रात सांगण्यात आलंय की, भगवान विष्णूचा सातवा अवतार असलेल्या प्रभू रामाचा जन्मदिवस साजरा करण्यात येतो. त्रेता युगात जन्मलेल्या, अयोध्येचे राजा दशरथ यांचे पुत्र राम यांचा जन्मदिवस संपूर्ण अयोध्या आणि देशभरात मोठ्या थाटामाटाने साजरा करण्यात येतो. पण यंदा, नवमी तिथी दोन दिवस असल्याने, राम नवमी कधी साजरी करायची याबद्दल भक्तांमध्ये संभ्रम आहे.
हिंदू धर्मातील बहुतेक दिवस हे उदय तारखेनुसार पाळण्यात येतात. द्रिक पंचांगानुसार, चैत्र महिन्याच्या शुक्ल पक्षाची नवमी तिथी 26 मार्च 2026 रोजी सकाळी 11:46 वाजेपासून 27 मार्च 2026 रोजी सकाळी 10:07 वाजेपर्यंत असणार आहे. भगवान रामाचा जन्म दुपारी झाला होता. त्यामुळे, भगवान रामाची जयंती, म्हणजेच रामनवमी, 26 मार्च 2026 रोजी साजरी करण्यात येणार आहे. पण वैष्णव पंथाचे लोक 27 मार्च रोजी रामनवमी साजरी करणार आहेत.
धर्मसिंधू आणि निर्णय सिंधूनुसार, प्रभू रामाचा जन्म रामनवमीच्या दिवशी दुपारी असं सांगण्यात आलंय.
धर्मसिंधू- यामध्ये रामनवमीच्या दिवशी श्रीरामांचा जयंती सोहळा साजरा करण्यात येतो. “नवम्यां तु मिडडे रामजनम न्यूज।” याचा अर्थ असा की, प्रभू रामांचा जयंती सोहळा नवमी तिथीलाच दुपारी साजरा केला पाहिजे.
निर्णय सिंधू – “मध्यनहव्यापिनी नवमी रामजन्मोत्सवस्य योग. ” म्हणजेच मध्यान्हकाळात असलेली नवमी तिथी रामजन्मोत्सवासाठी पात्र मानली जाते.
व्रतार्क – यामध्ये देखील रामनवमीला जयंती साजरी करण्यासाठी दुपारच्या वेळेचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
"राम नवमी व्रतम कार्यमध्ये नवमी तीथौ." म्हणजे रामनवमीचे व्रत नवमी तिथीच्या दुपारीच पाळावे.
26 मार्च रोजी दुपारच्या वेळी रामनवमी साजरी करणे विशेष शुभ आहे. या दिवशी रामनवमीची दुपारची शुभ वेळ सकाळी 11:13 ते दुपारी 1:41 पर्यंत आहे. या दिवशी मध्यान्हाची वेळ दुपारी 12:25 आहे. पुनर्वसू नक्षत्र 27 मार्च रोजी दुपारी 4:19 वाजता सुरू होते आणि दुपारी 3:24 वाजेपर्यंत असणार आहे.
जर तुम्ही 27 मार्च रोजी रामनवमी साजरी करत असाल, तर रामनवमीचा मध्यान्हाचा मुहूर्त सकाळी 11:13 ते दुपारी 1:41 च्या दरम्यान आहे. या दिवशी मध्यान्हाची वेळ दुपारी 12:27 आहे.
रामनवमीच्या दिवशी, ब्रह्म मुहूर्तावर उठा आणि स्नान करा. त्यानंतर स्वच्छ वस्त्रे परिधान करा. मग, तांब्याच्या कलशातून सूर्यदेवाला जल अर्पण करा. सर्वप्रथम, तुमच्या घराच्या ईशान्य कोपऱ्यात किंवा तुमच्या मंदिराशेजारी पाट किंवा चौरंगावर पिवळे वस्त्र टाका, त्यावर भगवान श्रीरामांची मूर्ती किंवा चित्र ठेवा. रामाला जलभिषेक करा. पिवळे चंदन, फुले, धूप, दिवे, फळे, हार, वस्त्रे इत्यादी अर्पण केल्यानंतर, फळे, मिठाई इत्यादी अर्पण करा. शिवाय भगवान रामाला आवडणारा केशराचा नैवेद्य अर्पण करा. आता, तुपाचा दिवा आणि उदबत्ती लावा, तसेच श्री राम मंत्र, राम रक्षा स्तोत्र आणि रामचरितमानस किंवा बालकांडातील दोहे यांचे पठण करा.