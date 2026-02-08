English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Importance of Puja Ashes: पुजेनंतर उलेल्या राखेचे काय करावं? 'हे' आहे सोपं उत्तर

Importance of Puja Ashes In Hindunism: तुम्ही पण पूजा संपल्यानंतर उरलेली राख किंवा भस्म निरुपयोगी समजून कचऱ्यात टाकता का? तर आत्ताच थांबा... हे धार्मिकरित्या चूकीच असून राखेची विल्हेवाट लावण्याचे फायदेशीर उपाय जाणून घ्या

प्रिती वेद | Updated: Feb 8, 2026, 03:45 PM IST
(photo Credit- Social Media)

Puja Ashes: घरात दररोज किंवा सणासुदीला पूजा करताना आपण देवासमोर फुले, उदबत्ती, धूप आणि हवन यांचा वापर करतो. पूजा संपल्यानंतर उरलेली राख किंवा भस्म अनेकदा निरुपयोगी समजून कचऱ्यात टाकली जाते. पण धार्मिक परंपरेनुसार हे योग्य मानले जात नाही. कारण पूजेत वापरलेल्या प्रत्येक वस्तूला पवित्रतेचा स्पर्श झालेला असतो. त्यामुळे तिचा आदर राखणे आवश्यक असते. योग्य पद्धतीने विसर्जन केल्यास घरात सकारात्मक वातावरण टिकून राहते, तर चुकीच्या पद्धतीमुळे आध्यात्मिकदृष्ट्या अपूर्णता जाणवू शकते.

पूजेतील राख का विशेष मानली जाते?
धूप, अगरबत्ती किंवा हवन करताना मंत्रोच्चार आणि भक्तीभाव यांचा परिणाम त्या राखेत असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे ती साधा कचरा नसून पूजेचा अवशेष मानला जातो. ज्योतिष आणि धार्मिक मान्यतेनुसार अशा वस्तूंचा अपमान केल्यास घरातील समाधान कमी होते आणि वातावरण नकारात्मक होऊ शकते. म्हणूनच राख कचरापेटीत टाकू नये असे सांगितले जाते.

कचऱ्यात टाकल्यास काय मान्यता आहे?
परंपरेनुसार देवपूजेनंतर उरलेले अवशेष अनादराने फेकणे अशुभ मानले जाते. अनेक जण अज्ञानामुळे असे करतात. मात्र असे केल्याने घरातील शांती, समृद्धी आणि मानसिक समाधान कमी होते अशी श्रद्धा आहे. त्यामुळे पूजेतील वस्तू वेगळ्या ठिकाणी आदराने ठेवणे किंवा योग्य पद्धतीने विसर्जन करणे गरजेचे मानले जाते.

राखेचे योग्य विसर्जन कसे करावे?
सर्वात सोपा उपाय म्हणजे ती घरातील झाडांच्या मातीमध्ये टाकणे. राखेत असलेले घटक जमिनीला उपयुक्त ठरतात आणि खतासारखे कार्य करतात. मात्र खूप जास्त अगरबत्तीचे अवशेष असतील तर तुलसीच्या कुंडीत टाकणे टाळावे. यामुळे झाडाचे नुकसान होऊ शकते.

भस्माचा टिळा म्हणून वापर
हवन किंवा धूपातून मिळालेल्या भस्माला पवित्र मानले जाते. कपाळावर तिलक लावल्याने मन शांत होते आणि सकारात्मक भावना वाढतात अशी श्रद्धा आहे. काही ठिकाणी हे रक्षणाचे प्रतीक मानले जाते.

पाण्यात किंवा जमिनीत विसर्जन
शक्य असल्यास राख स्वच्छ वाहत्या पाण्यात सोडावी. नदी उपलब्ध नसल्यास स्वच्छ मातीमध्ये छोटा खड्डा करून ती पुरावी. यामुळे पूजेचा मान राखला जातो आणि पर्यावरणालाही हानी होत नाही.

योग्य पद्धतीने विसर्जनाचे महत्त्व
पूजेनंतर उरलेल्या वस्तूंचा आदराने निरोप देणे हीसुद्धा भक्तीचाच भाग मानला जातो. अशा छोट्या गोष्टींकडे लक्ष दिल्यास घरातील वातावरण प्रसन्न राहते आणि श्रद्धेचा भाव अधिक दृढ होतो. त्यामुळे पुढच्या वेळी पूजा झाल्यानंतर राख कचऱ्यात न टाकता योग्य प्रकारे विसर्जित करण्याची सवय लावणे हितावह ठरेल.

