/ऋषी पंचमी का साजरी करतात? हे व्रत महिलांसाठी विशेष, जाणून घ्या पूजा साहित्य आणि मांडणी पद्धत

हरतालिका, गणेश चतुर्थी आणि मग ऋषी पंचमी..., हिंदू धर्मात ऋषी पंचमी सणालाही विशेष महत्त्व आहे. भाद्रपद महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या पंचमी तिथीला सात ऋषींची पूजा करण्यात येते. ऋषी पंचमीचे व्रत महिलांसाठी अतिशय खास आहे. यंदा ऋषी पंचमीचे व्रत 15 की 16 सप्टेंबरला नेमकं कधी आहे, जाणून घ्या.
ऋषी पंचमीचे व्रत 15 की 16 सप्टेंबरला नेमकं कधी?
पंचांगानुसार ऋषी पंचमी तिथी भाद्रपद महिन्याच्या शुक्ल पक्षाची पंचमी तिथी 15 सप्टेंबर सकाळी 7.44 वाजेपासून 16 सप्टेंबरला सकाळी 8.59 वाजेपर्यंत असणार आहे. ऋषी पंचमीची पूजा ही दुपारी करण्यात येते. म्हणून ऋषी पंचमी 15 सप्टेंबरला करायची आहे.
ऋषी पंचमी पूजा शुभ मुहूर्त - 15 सप्टेंबरला सकाळी 11:02 ते दुपारी 12:30 पर्यंत
धार्मिक आख्यायिकानुसार एक उत्तरा नावाचा ब्राह्मण होता ज्याला सुशीला नावाची पत्नी होती. त्यांची मुलगी ही विधवा होती. तीही त्यांच्यासोबत राहत होती. एका रात्री अचानक मुलीच्या शरीराला मुंग्या लागल्या. हे पाहून ब्राह्मण आणि त्याची बायकोला धक्का बसला. त्यांनी झालेला प्रकार ऋषीला सांगितला. तेव्हा ऋषींनी सांगितलं की त्यांच्या मुलीने तिच्या मागील जन्मात मासिक पाळीच्या काळात पाप केलं होतं. त्याची शिक्षा म्हणून त्याच्या शरीराला मुंग्या लागल्या आहेत. या पापामध्ये कन्येची सुट्टा करण्यासाठी तिला ऋषी पंचमीचे व्रत करायला सांगितलं. या व्रतानंतर तिचं सर्व कष्ट दूर झाले. त्यानंतर तिला पुढच्या जन्मात सौभाग्य प्राप्त झालं, अशी मान्यता आहे.
ऋषी पंचमी पूजा पद्धत
ऋषी पंचमीची पूजा करण्यासाठी महिलांनी सकाळी सूर्योदयापूर्वी पवित्र गंगा नदीत स्नान करा.
घरातल्या पाण्यात गंगाजल टाकूनही स्नान करा.
पूजेच्या ठिकाणी शेण सारवून चौकोनी वर्तुळ करून त्यावर सात ऋषी काढा.
सप्त ऋषींना दूध, दही, तूप, मध आणि पाण्याने अभिषेक करा.
गंध, तांदूळ, उदबत्ती, दिवा इत्यादींनी पूजा करा.
पूजा करताना हा मंत्र वाचा - कश्यपोत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रोय गौतम:।जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषय: स्मृता:।। गृह्णन्त्वर्ध्य मया दत्तं तुष्टा भवत मे सदा।।
महिलांसाठी खास व्रत
ऋषीपंचमीचं व्रत सवाशीण महिलांनी करावे असं धार्मिक शास्त्रात सांगण्यात आलंय. यादिवशी महिलांनी धान्याचे ग्रहण करु नये. शेताच्या बांध्यावर उगवलेल्या रानभाज्या आणि कंदमुळं या व्रतात खाण्याचे परंपरा आहे. ऋषीपंचमीनिमित्त रानभाज्या या शहरातही सहज उपलब्ध होतात.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)