/तुमचं ऋषिपंचमीचे व्रत आहे मग हरतालिकेचा उपवास कधी सोडायचा? दा. कृ. सोमण यांनी सांगितलं योग्य पद्धत

हिंदू धर्मात भाद्रपद महिन्यातील हरतालिका व्रत आणि ऋषी पंचमी व्रताला महिलांमध्ये विशेष महत्त्व आहे. हे दोन्ही व्रत वेगवेगळे असले तरी महिलांसाठी या व्रताला अतिशय महत्त्व आहे. यंदा हरतालिका व्रत आणि गणेश चतुर्थी एकाच दिवशी आलाय. हरतालिकेच्या पूजेसह महिला उपवास करतात. हा उपवास काही महिला निर्जल करतात, काही फळं खाऊन करतात. हरतालिकेचा उपवास हा दुसऱ्या दिवशी सोडण्यात येतो. पण यंदा हरतालिकेच्या दुसऱ्या दिवशी ऋषी पंचमी आहे. ऋषी पंचमीचा उपवासही महिला करतात. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये संभ्रम आहे की, हरतालिकेचा उपवास कधी सोडायचा. तर खगोलशास्त्र तज्ज्ञ आणि ज्येष्ठ पंचांगकर्ते दा. कृ. सोमण यांनी हरतालिकेचा उपवास कसा सोडायचा याबद्दल सांगितलं आहे.
हरतालिकेचा उपवास दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच 15 सप्टेंबर 2026 मंगळवार रोजी सकाळी स्नान आणि उत्तरपूजा करून व्रताची पारण केली जातं. सकाळी गणपतीची आरती केल्या नंतर घरच्या परंपरेनुसार पूजा झाल्या वर उपवास सोडावा, अशी पद्धत काही ठिकाणी सांगितली जात आहे. पण तुम्ही ऋषी पंचमीचे व्रत आणि उपवास करणार असाल तर अशावेळी हरतालिकेचा उपवास कसा सोडायचा.
सर्वप्रथम हरतालिका पूजेची उत्तरपूजा करून मूर्तीचे विसर्जन करा. दा. कृ. सोमण सांगतात की, उत्तरपूजेनंतर भाताच्या एका घासाचा वास घ्यावा. यामुळे हरतालिकेचा उपवास सोडल्याचे मानलं जातं. यानंतर मंगळवारी ऋषिपंचमीचा उपवास नेहमीच्या पद्धतीनुसार आणि नियमांनुसार पुढे चालू ठेव शकता.ज्यावेळी दोन व्रत एकत्र येतात तेव्हा उपवास सोडण्यासाठी प्रसादाचा वास घेणे ही शास्त्रोक्त सोपी पद्धत मानली गेली आहे.