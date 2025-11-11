जिवंत व्यक्तीच्या मृत्यूची अफवा पसरणे हे कशाचे संकेत? जाणून घ्या अर्थ!

Shakun Shastra: एका दिग्गज बॉलिवूड अभिनेत्याच्या निधनाची खोटी बातमी सोशल मीडियावर व्हायरल झाली. यानंतर लाखो चाहते घाबरले, चिंतेत गेले पण कुटुंबाने तात्काळ या वृत्ताचे खंडन केले. अभिनेते निरोगी आहेत, असे सांगितले. अशा अफवा नेहमीच धक्का देतात. पण प्राचीन शास्त्र या खोट्या मृत्यूवार्तेला नकारात्मक नव्हे तर सकारात्मक शकुन मानतात. ज्योतिष आणि शकुनशास्त्रात याला जीवनवृद्धीचे लक्षण सांगितले आहे. याबद्दल जाणून घेऊया.
"यत्र मृत्युभ्रम जात: तत्र आयु: वर्धते." म्हणजे जिथे मृत्यूची चुकीची बातमी पसरते, तिथे व्यक्तीचे वय वाढते. हे संकट टळण्याचे आणि नवे आयुष्य सुरू होण्याचे प्रतीक असल्याचे प्राचीन ग्रंथातील श्लोक सांगतो.
दुसऱ्या श्लोकात म्हटल्याप्रमाणे, "मृत्युसंकेत उपापते जीवने बलेना संयुज्यते." खोट्या बातम्यांमुळे व्यक्तीला नवीन ऊर्जा मिळते. मृत्यूची भीती नाहीशी होऊन जीवनशक्ती परत येते.
आजारी व्यक्तीबद्दल अशी अफवा आली तर आजार लवकर बरा होतो. हे मोठ्या आपत्तीतून वाचण्याचे संकेत आहे. मृत्यूचा भ्रम भीती नष्ट करतो आणि सुरक्षिततेची हमी देतो, असे शकुनशास्त्रात म्हटलंय.
अशी बातमी पसरल्याने जनतेत त्या व्यक्तीबद्दल प्रेम आणि चर्चा वाढते. भावनिक नाते मजबूत होते. चाहते पुन्हा जोडले जातात, जणू काही नवीन सुरुवात होते, असंही म्हटलं जातं.
ही घटना इशारा म्हणून येते. त्यामुळे संबंधित व्यक्तीने आता स्वतःच्या तब्येतीकडे, दिनचर्येकडे लक्ष द्यावे, असे शास्त्रात म्हटलंय. कर्मचक्रात पुनर्जन्मासारखे हे लक्षण आहे. जुने संकट संपले, नवे जीवन सुरू झाले. शास्त्रात म्हटल्यानुसार, "मृत्युभ्रम नाशयति मृत्युभयम्." म्हणजे अशी अफवा मृत्यूची भीती संपवते. त्यामुळे ती अशुभ नव्हे, तर शुभ शकुन आहे. जीवनाची ज्योत पुन्हा तेवते आणि व्यक्ती नव्या ऊर्जेने पुढे जाते, असेही शास्त्रात म्हटलंय.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)