जाणून घ्या डिसेंबर महिन्यात कधी आहे 'सफला एकादशी'चा नेमका मुहूर्त आणि पूजा करण्याचा अचूक विधी?

Saphala Ekadashi 2025: हिंदू पंचांगानुसार आता मार्गशीर्ष महिना सुरू आहे. हा पवित्र महिना भगवान विष्णुंचा सर्वात प्रिय महिना मानला जातो. या महिन्यात भगवान विष्णुंची मनोभावे उपासना केली जाते तसेच आत्मिक शुद्धिसाठी एकादशी व्रत केले जाते. अशात 15 डिसेंबर 2025 रोजी 'सफला एकादशी'चा शुभ मुहूर्त आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार मार्गशीर्ष महिन्यातील या एकादशीचे व्रत मनोभावे केल्यास सुख-शांती, समृद्धी लाभते आणि मनातील सर्व इच्छा पूर्ण होतात. चला तर मग जाणून घेऊया या 'सफला एकादशी'चा शुभ मुहूर्त आणि पूजा करण्याचा योग्य विधी काय आहे.
सफला एकादशी पौष महिन्याच्या कृष्ण पक्षात येते. कॅलेंडरमध्ये दिलेल्या तारखेनुसार एकादशी 15 तारखेला असली तरी, हिंदू पंचागानुसार एकादशीच्या शुभ मुहूर्ताची सुरूवात 14 डिसेंबर 2025 रोजी संध्याकाळी 6 वाजून 49 मिनिटांनी सुरू होईल आणि 15 डिसेंबर 2025 रोजी रात्री 9 वाजून 19 मिनिटांनी समाप्त होईल. त्यामुळे 15 डिसेंबर रोजीच उपवास केला जाईल.
सफला एकादशीच्या व्रताचा उपवास द्वादशी म्हणजेच एकादशीच्या दुसऱ्या दिवशी 15 डिसेंबर रोजी केला जाते. व्रताची वेळ सुरू झाल्यानंतर उपवास सोडण्याची योग्य वेळ 16 डिसेंबर 2025 रोजी सकाळी 7 वाजून 7 मिनिटांपासून 9 वाजून 11 मिनिटांपर्यंत असेल. तसेच त्याच दिवशी रात्री 11 वाजून 57 मिनिटांनी द्वादशी समाप्त होईल.
तुमचे सफला एकादशीचे व्रत अधिक फलदायी व्हावे यासाठी योग्य पद्धतीने भगवान विष्णुची पूजा आणि भक्ती करणे महत्त्वाचे ठरते. या दिवशी पहाटे ब्रम्ह मुहूर्तावर उठून स्नान करून स्वच्छ वस्त्र परिधान करा, घराची स्वच्छता करा. यानंतर एका लाकडाच्या चौरंगावर भरगान विष्णुंची मूर्ती स्थापित करा आणि शुद्ध तूपाचा दिवा लावा.
पूजा करताना भगवान विष्णुंच्या चरणी तुळशीपत्र अर्पण करा, सोबतच पंचामृताचा नैवेद्या दाखवा. यानंतर भक्तीने श्रद्धापूर्वक "हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे" या मंत्राचा जप करा. या मंत्राचा जप 108 वेळा करा, तसेच विष्णु सहस्त्रनामाचे पठणही करा.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)